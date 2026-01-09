Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de la Unión Europea en Colombia, Francois Roudie, reafirmaron la relación de socios entre ambas partes - crédito @Cancilleria/X

Un día después de que se registró el diálogo entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, en el que -si se quiere- se desactivó la crisis diplomática entre ambas naciones, la canciller de la actual administración, Rosa Villavicencio, sostuvo el jueves 8 de enero un importante encuentro: crucial en pro de garantizar al país y al mundo la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales que se adelantarán en el 2026.

En efecto, tanto Colombia y la Unión Europea impulsan una relación estratégica con el despliegue de la Misión de Observación Electoral para estas jornadas, como parte de una agenda bilateral cargada de negociaciones, cooperación y diálogo político. Y con la que se espera dar tranquilidad a los ciudadanos sobre la forma en que la actual administración se está preparando para estos ejercicios democráticos, en los que se esperan masivas participaciones.

Villavicencio se reunió en el Palacio de San Carlos con el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, en un cónclave en el que se destacaron los avances y desafíos con miras a lo que sucederá el 8 de marzo, cuando se escoja el nuevo Congreso, y el 31 de mayo, en la primera vuelta. La cita enfatizó el compromiso de ambas delegaciones con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de sus lazos institucionales.

En consecuencia, se pondrá en marcha la referida misión con la llegada de los observadores internacionales. Esto responde a una solicitud formal transmitida en junio de 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ante la clara necesidad de blindar el proceso con veeduría, como es habitual en este tipo de expresiones ciudadanas en las urnas.

El acuerdo administrativo, firmado el 18 de diciembre de 2025 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Delegación de la Unión Europea, permitirá que, por lo menos, un centenar de delegados supervisen el proceso. “La transparencia y legitimidad de las elecciones es un objetivo compartido por nuestras instituciones”, sostuvo el diplomático Roudié.

Una agenda bilateral que también incluyó nuevos acuerdos y cooperación

La agenda bilateral entre Colombia y la Unión Europea para 2026 incluye la negociación de un Acuerdo de Alianza y Cooperación que, según las autoridades, establecerá el marco político y de cooperación para los próximos años. “Estamos comprometidos con una visión compartida de desarrollo y seguridad”, afirmó Villavicencio durante el encuentro, en el que se habló de diálogos bilaterales en materia de seguridad, defensa y drogas, entre otros asuntos.

“La cooperación con la Unión Europea y sus Estados miembros permite a Colombia enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, precisó la canciller tras el encuentro. Por su parte, el embajador Roudié remarcó que el potencial de la agenda de inversiones de la Unión Europea, conocida como Global Gateway, representa una oportunidad para dinamizar sectores estratégicos de la economía colombiana en el Viejo Continente.

En noviembre de 2025, Santa Marta fue epicentro del encuentro Celac - Unión Europea

El fortalecimiento del vínculo entre Colombia y la Unión Europea venía fortaleciéndose desde la reciente Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Celac-UE, celebrada en Santa Marta en noviembre de 2025; pese a que no contó con la participación de importantes líderes como se había adelantado. Ambos, Villavicencio y Roudié coincidieron en afirmar que este encuentro es un ejemplo del dinamismo de la relación birregional y del respaldo internacional a la democracia.

Según se estableció, la agenda bilateral continuará con la concreción de nuevos mecanismos de cooperación y el monitoreo de los acuerdos alcanzados hasta ahora.