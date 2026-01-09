Colombia

Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La llegada de expertos europeos a territorio nacional tendría como propósito monitorear los comicios que se llevarán a cabo en el primer semestre, en un nuevo capítulo en la cooperación política y económica entre ambas delegaciones, que avanzan en acuerdos sobre seguridad, inversiones y diálogo birregional

Guardar
La canciller Rosa Villavicencio y
La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de la Unión Europea en Colombia, Francois Roudie, reafirmaron la relación de socios entre ambas partes - crédito @Cancilleria/X

Un día después de que se registró el diálogo entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, en el que -si se quiere- se desactivó la crisis diplomática entre ambas naciones, la canciller de la actual administración, Rosa Villavicencio, sostuvo el jueves 8 de enero un importante encuentro: crucial en pro de garantizar al país y al mundo la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales que se adelantarán en el 2026.

En efecto, tanto Colombia y la Unión Europea impulsan una relación estratégica con el despliegue de la Misión de Observación Electoral para estas jornadas, como parte de una agenda bilateral cargada de negociaciones, cooperación y diálogo político. Y con la que se espera dar tranquilidad a los ciudadanos sobre la forma en que la actual administración se está preparando para estos ejercicios democráticos, en los que se esperan masivas participaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Villavicencio se reunió en el Palacio de San Carlos con el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, en un cónclave en el que se destacaron los avances y desafíos con miras a lo que sucederá el 8 de marzo, cuando se escoja el nuevo Congreso, y el 31 de mayo, en la primera vuelta. La cita enfatizó el compromiso de ambas delegaciones con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de sus lazos institucionales.

En el encuentro entre ambas
En el encuentro entre ambas representaciones diplomáticas, se acordó la llegada de veedores internacionales para los comicios legislativos y presidenciales - crédito @Cancilleria/X

En consecuencia, se pondrá en marcha la referida misión con la llegada de los observadores internacionales. Esto responde a una solicitud formal transmitida en junio de 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ante la clara necesidad de blindar el proceso con veeduría, como es habitual en este tipo de expresiones ciudadanas en las urnas.

El acuerdo administrativo, firmado el 18 de diciembre de 2025 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Delegación de la Unión Europea, permitirá que, por lo menos, un centenar de delegados supervisen el proceso. “La transparencia y legitimidad de las elecciones es un objetivo compartido por nuestras instituciones”, sostuvo el diplomático Roudié.

El acuerdo administrativo contempla al
El acuerdo administrativo contempla al menos 100 veedores internacionales europeos, que verificarán la transparencia del proceso electoral - crédito REUTERS

Una agenda bilateral que también incluyó nuevos acuerdos y cooperación

La agenda bilateral entre Colombia y la Unión Europea para 2026 incluye la negociación de un Acuerdo de Alianza y Cooperación que, según las autoridades, establecerá el marco político y de cooperación para los próximos años. “Estamos comprometidos con una visión compartida de desarrollo y seguridad”, afirmó Villavicencio durante el encuentro, en el que se habló de diálogos bilaterales en materia de seguridad, defensa y drogas, entre otros asuntos.

“La cooperación con la Unión Europea y sus Estados miembros permite a Colombia enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, precisó la canciller tras el encuentro. Por su parte, el embajador Roudié remarcó que el potencial de la agenda de inversiones de la Unión Europea, conocida como Global Gateway, representa una oportunidad para dinamizar sectores estratégicos de la economía colombiana en el Viejo Continente.

En noviembre de 2025, Santa
En noviembre de 2025, Santa Marta fue epicentro del encuentro Celac - Unión Europea

El fortalecimiento del vínculo entre Colombia y la Unión Europea venía fortaleciéndose desde la reciente Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Celac-UE, celebrada en Santa Marta en noviembre de 2025; pese a que no contó con la participación de importantes líderes como se había adelantado. Ambos, Villavicencio y Roudié coincidieron en afirmar que este encuentro es un ejemplo del dinamismo de la relación birregional y del respaldo internacional a la democracia.

Según se estableció, la agenda bilateral continuará con la concreción de nuevos mecanismos de cooperación y el monitoreo de los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Temas Relacionados

Rosa VillavicencioGobierno PetroGobierno nacionalCancillería ColombiaColombia y Unión EuropeaFrancois RoudieLlamada Petro y TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 30 exmagistrados exigieron a Armando Benedetti retractarse por asociar a las altas cortes con narcos en medio de crisis con Estados Unidos

El ministro del Interior llamó cobardes a las instituciones por no otorgar apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro

Más de 30 exmagistrados exigieron

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

Una de las noticias fuertes en la jornada fue la confirmación de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, así como la llegada del portero Kevin Cataño a Atlético Nacional

Mercado de fichajes de la

Petro y Lula da Silva celebraron la liberación de presos en Venezuela y se comprometieron a llevar ayuda humanitaria

El presidente de Colombia y su homólogo de Brasil coincidieron en que la situación en el país con el que comparten frontera debe resolverse mediante el diálogo

Petro y Lula da Silva

Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

El conjunto español está muy cerca de perder una enorme cantidad de dinero por los dos colombianos, que llegaron como promesas y no destacaron en estos años

Yáser Asprilla y Jhon Solís

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

David Ospina y su hija

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026