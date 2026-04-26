Colombia

Candidatos presidenciales lanzaron pullas por atentado en Cauca que dejó 14 muertos: “Están asesinando al pueblo”

Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano se pronunciaron en X por ataque en la vía Panamericana, sector de El Túnel, municipio de Cajibío que dejó también más de 38 heridos

Guardar
Aspirantes a la Casa de Nariño lanzaron pullas al Gobierno Petro por atentado en Cauca - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa
Aspirantes a la Casa de Nariño lanzaron pullas al Gobierno Petro por atentado en Cauca - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

Una explosión con cilindro bomba sacudió la vía Panamericana, en el sector El Túnel de Cajibío, Cauca, provocando el cierre total del corredor vial.

El gobernador Octavio Guzmán reportó 14 muertos y 38 heridos, incluidos cinco menores de edad. Guzmán expresó su solidaridad con las familias y lamentó la tragedia que enluta al Cauca.

El atentado, dirigido contra una buseta, causó daños a varios vehículos y dejó una grave afectación a la infraestructura vial de la región. El hecho evidencia la persistente violencia en el suroccidente colombiano y la vulnerabilidad de los habitantes del departamento.

La vía Panamericana quedó completamente bloqueada tras un ataque explosivo en el sector de El Túnel, Cajibío, lo que paralizó el suroccidente del país - crédito X

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, expresó que “el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo”.

Destacó, además, que, de asumir la presidencia, declarará “objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano”.

El jurista señaló que en un eventual gobierno suyo, tendrá mano dura con los delincuentes y señaló que con la fuerza del Estado es que se enfrenta la criminalidad del país.

“Personalmente estaré al frente de las operaciones en contra de estos bandidos, porque los ciudadanos de bien no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo a salir de sus casas. Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz, ni con más JEP ni impunidad: es con la fuerza del Estado que se enfrenta al crimen”, señaló.

Abelardo de la Espriella prometió declarar objetivo militar a grupos armados si llega a la Presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella prometió declarar objetivo militar a grupos armados si llega a la Presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también candidata, utilizó su X para condenar la situación: “Nuevamente el Cauca bajo atentados criminales contra civiles inermes. Una violación a toda Ley, al mínimo sentido de humanidad. Condolencias y solidaridad con todas las víctimas”.

Para López, la región ha depositado su confianza en la transformación y la paz, aunque considera que “a nadie le ha fallado más este gobierno que a ellos”. Señaló la necesidad de superar “este fracaso sistemático, cumplirle a la gente y sacarla adelante”.

Claudia López condenó ataques en Cauca y cuestionó la respuesta del Gobierno - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López condenó ataques en Cauca y cuestionó la respuesta del Gobierno - crédito @ClaudiaLopez/X

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y también aspirante, cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro por la falta de empatía ante la tragedia.

“Presidente Petro, usted nos recuerda la celebración de su cumpleaños, precisamente en la noche cuando en el departamento del Cauca miles de familias tienen miedo y lloran a sus muertos. Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos”, subrayó Fajardo en su mensaje público.

Insistió en que las víctimas del Cauca reflejan el “caos total en el que terminó su paz total”.

Sergio Fajardo criticó a Gustavo Petro por ausencia de condolencias tras tragedia en Cauca - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo criticó a Gustavo Petro por ausencia de condolencias tras tragedia en Cauca - crédito @sergio_fajardo/X

Por su parte, Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y candidato presidencial, rechazó el atentado ocurrido en la vía Panamericana y lamentó la pérdida de siete ciudadanos en un ataque perpetrado contra un bus.

No hay palabras para esta barbarie: siete personas humildes perdieron la vida por un cilindro bomba lanzado contra un bus. ¿A quién se le ocurre este nivel de crueldad?”, afirmó Lizcano.

Lizcano alertó que “el país está en alerta máxima” debido a que “ya son 11 atentados en las últimas horas” y advirtió sobre la escalada de violencia que afecta al suroccidente.

Mauricio Lizcano condenó atentado en la vía Panamericana y advirtió alerta máxima en el país - crédito @MauricioLizcano/X
Mauricio Lizcano condenó atentado en la vía Panamericana y advirtió alerta máxima en el país - crédito @MauricioLizcano/X

Por último, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, atribuyó el recrudecimiento de la inseguridad en el suroccidente del país a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

En entrevista con Noticias RCN, Valencia afirmó que la región se encuentra “atormentada y viviendo nuevamente con miedo”, y aseguró que la causa principal es la estrategia de paz total. Según la congresista, esta política permitió “que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales”.

Valencia sostuvo que la falta de acciones contundentes ha facilitado el dominio territorial de actores armados en varios municipios.

Esta no es una violencia estructural, esto es consecuencia de las políticas de la paz total”, declaró la dirigente. Además, expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública, así como a sus familias y a la población civil: “Queremos expresarle la solidaridad a los soldados y policías de nuestra patria, a sus familias, a los colombianos, especialmente los de mi suroccidente, hoy entristecidos y asustados”.

La senadora anunció que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, su primera medida sería la militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca. También prometió fortalecer a la Fuerza Pública con mayor bienestar y equipamiento: “No vamos a permitir más violencia sobre el suroccidente de Colombia”.

Temas Relacionados

Mauricio LizcanoClaudia LópezSergio FajardoAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan a ‘influencer’ señalado por extorsiones en Barranquilla: su contenido como ‘cobradiario’ en redes lo delataron

Las autoridades vincularon al creador de contenido en una red de cobradiario contra comerciantes en la capital del Atlántico; el influencer manifestó su inocencia

Capturan a ‘influencer’ señalado por extorsiones en Barranquilla: su contenido como ‘cobradiario’ en redes lo delataron

Por 12 horas, mujer amenazó con lanzarse del techo de un edificio, bomberos y policía intervinieron: se escapó de un centro psiquiátrico

Al parecer, la mujer con problemas psiquiátricos, evadió al personal médico y subió a la construcción que pertenece a la ampliación del centro médico

Por 12 horas, mujer amenazó con lanzarse del techo de un edificio, bomberos y policía intervinieron: se escapó de un centro psiquiátrico

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

El Ejército confirmó donde han ejecutado los atentados de las disidencias de las Farc en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca mediante el uso de aretfactos explosivos en drones y vehículos

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

En redes sociales se ha viralizado el video de los artistas que participaron en el primer Atanasio Girardot del reguetonero y las reacciones no pasaron desapercibidas por sus seguidores

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

En imágenes: Así quedó la vía Panamericana luego del atentado terrorista en el sector El Túnel

Un artefacto explosivo estalló en la carretera que conecta Cali y Popayán, causando la muerte de 19 personas y más de 40 heridos, además de los daños en el corredor vial

En imágenes: Así quedó la vía Panamericana luego del atentado terrorista en el sector El Túnel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ENTRETENIMIENTO

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Biopic de Michael Jackson hace que se recuerde el día que la guerrilla secuestró al hermano del ‘Rey del pop’ en Colombia

El papá de Luis Díaz estrenará álbum musical; incluye himno para la selección Colombia: “A mis hijos les encanta”

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido

Nairo Quintana campeón de la Vuelta a Asturia: el colombiano amplía su leyenda en la última temporada como profesional

James Rodríguez despejó dudas alrededor de su estado físico luego de su partido con Minnesota United. “Voy a llegar bien al Mundial”

Deportivo Cali se llevó el clásico vallecaucano ante América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho