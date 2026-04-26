Candidatos presidenciales lanzaron pullas por atentado en Cauca que dejó 14 muertos: “Están asesinando al pueblo”

Aspirantes a la Casa de Nariño lanzaron pullas al Gobierno Petro por atentado en Cauca - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

Una explosión con cilindro bomba sacudió la vía Panamericana, en el sector El Túnel de Cajibío, Cauca, provocando el cierre total del corredor vial.

El gobernador Octavio Guzmán reportó 14 muertos y 38 heridos, incluidos cinco menores de edad. Guzmán expresó su solidaridad con las familias y lamentó la tragedia que enluta al Cauca.

El atentado, dirigido contra una buseta, causó daños a varios vehículos y dejó una grave afectación a la infraestructura vial de la región. El hecho evidencia la persistente violencia en el suroccidente colombiano y la vulnerabilidad de los habitantes del departamento.

La vía Panamericana quedó completamente bloqueada tras un ataque explosivo en el sector de El Túnel, Cajibío, lo que paralizó el suroccidente del país - crédito X

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, expresó que “el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo”.

Destacó, además, que, de asumir la presidencia, declarará “objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano”.

El jurista señaló que en un eventual gobierno suyo, tendrá mano dura con los delincuentes y señaló que con la fuerza del Estado es que se enfrenta la criminalidad del país.

“Personalmente estaré al frente de las operaciones en contra de estos bandidos, porque los ciudadanos de bien no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo a salir de sus casas. Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz, ni con más JEP ni impunidad: es con la fuerza del Estado que se enfrenta al crimen”, señaló.

Abelardo de la Espriella prometió declarar objetivo militar a grupos armados si llega a la Presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también candidata, utilizó su X para condenar la situación: “Nuevamente el Cauca bajo atentados criminales contra civiles inermes. Una violación a toda Ley, al mínimo sentido de humanidad. Condolencias y solidaridad con todas las víctimas”.

Para López, la región ha depositado su confianza en la transformación y la paz, aunque considera que “a nadie le ha fallado más este gobierno que a ellos”. Señaló la necesidad de superar “este fracaso sistemático, cumplirle a la gente y sacarla adelante”.

Claudia López condenó ataques en Cauca y cuestionó la respuesta del Gobierno - crédito @ClaudiaLopez/X

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y también aspirante, cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro por la falta de empatía ante la tragedia.

“Presidente Petro, usted nos recuerda la celebración de su cumpleaños, precisamente en la noche cuando en el departamento del Cauca miles de familias tienen miedo y lloran a sus muertos. Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos”, subrayó Fajardo en su mensaje público.

Insistió en que las víctimas del Cauca reflejan el “caos total en el que terminó su paz total”.

Sergio Fajardo criticó a Gustavo Petro por ausencia de condolencias tras tragedia en Cauca - crédito @sergio_fajardo/X

Por su parte, Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y candidato presidencial, rechazó el atentado ocurrido en la vía Panamericana y lamentó la pérdida de siete ciudadanos en un ataque perpetrado contra un bus.

“No hay palabras para esta barbarie: siete personas humildes perdieron la vida por un cilindro bomba lanzado contra un bus. ¿A quién se le ocurre este nivel de crueldad?”, afirmó Lizcano.

Lizcano alertó que “el país está en alerta máxima” debido a que “ya son 11 atentados en las últimas horas” y advirtió sobre la escalada de violencia que afecta al suroccidente.

Mauricio Lizcano condenó atentado en la vía Panamericana y advirtió alerta máxima en el país - crédito @MauricioLizcano/X

Por último, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, atribuyó el recrudecimiento de la inseguridad en el suroccidente del país a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

En entrevista con Noticias RCN, Valencia afirmó que la región se encuentra “atormentada y viviendo nuevamente con miedo”, y aseguró que la causa principal es la estrategia de paz total. Según la congresista, esta política permitió “que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales”.

Valencia sostuvo que la falta de acciones contundentes ha facilitado el dominio territorial de actores armados en varios municipios.

“Esta no es una violencia estructural, esto es consecuencia de las políticas de la paz total”, declaró la dirigente. Además, expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública, así como a sus familias y a la población civil: “Queremos expresarle la solidaridad a los soldados y policías de nuestra patria, a sus familias, a los colombianos, especialmente los de mi suroccidente, hoy entristecidos y asustados”.

La senadora anunció que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, su primera medida sería la militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca. También prometió fortalecer a la Fuerza Pública con mayor bienestar y equipamiento: “No vamos a permitir más violencia sobre el suroccidente de Colombia”.