Colombia

En imágenes: Así quedó la vía Panamericana luego del atentado terrorista en el sector El Túnel

Un artefacto explosivo estalló en la carretera que conecta Cali y Popayán, causando la muerte de 19 personas y más de 40 heridos, además de los daños en el corredor vial

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Las disidencias de Iván Mordisco son responsables del atentado que interrumpió el tránsito entre Cali y Popayán, en la vía Panamericana - crédito Captura de video Ministerio de Defensa
Las disidencias de Iván Mordisco son responsables del atentado que interrumpió el tránsito entre Cali y Popayán, en la vía Panamericana - crédito Captura de video Ministerio de Defensa

La explosión de un cilindro bomba en el sector El Túnel de la vía Panamericana dejó 19 muertos y más de 48 heridos, además de un cráter en la carretera y daños severos a varios vehículos, algunos de los cuales terminaron volcados por la fuerza de la onda expansiva.

El hecho ocurrió el sábado 25 de abril, cerca de la 1 p. m., en la vía que une Cali y Popayán y paralizó completamente el tránsito en la zona.

Las autoridades confirmaron que el ataque fue ejecutado por las disidencias conocidas como las de Iván Mordisco. Estas personas detuvieron a los conductores y atravesaron vehículos sobre la vía antes de la detonación, con el objetivo de interrumpir la movilidad y generar temor entre la población civil.

En registros publicados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se puede ver el estado en que quedaron los vehículos y el tamaño del cráter que dejó la explosión.

Las imágenes aéreas muestran el paisaje del sector El Túnel, en Cajibío, Cauca. Las imágenes difundidas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, evidencian los daños en vehículos y carreteras por la onda expansiva.

La movilidad en la zona quedó completamente paralizada. Las fotografías captadas tras la detonación muestran vehículos aún dispuestos en la vía, junto a personas que asistían a los heridos y a la huella profunda que dejó el artefacto explosivo en la tierra.

El jefe de cartera señaló: “Acabamos de sobrevolar el área del túnel en Cajibío, Cauca, allí donde un ataque terrorista de un criminal demente, alias Marlon, asesinó a mujeres, a niños, ancianos, a gente de esta región, que lo único que hacía era transitar por la Panamericana”.

Pedro Sánchez agregó: "No podemos permitir que un hecho así vuelva a ocurrir. No podemos tolerar que quede en la impunidad este atentado terrorista. Vamos detrás de ellos. No nos vamos a doblegar. Tampoco vamos a bajar la guardia. Vamos es a avanzar y estar más alerta. En esos vehículos podría estar viajando nuestras familias, nuestros amigos, y así no lo fueran, colombianos de bien. No duden en emplear toda la fuerza legítima del Estado que le ha concedido esta patria para protegerla. No hay ningún cese al fuego. Lo único que hay es la orden de desmantelar a esta estructura criminal del demente, del terrorista, alias Marlon".

Las autoridades indicaron además la instalación de un retén adicional por parte del grupo armado, dirigido a la población civil - crédito Captura video Ministerio Defensa

Detalles del atentado

El ministro Pedro Sánchez anunció desde Popayán, en el Cauca, el endurecimiento de las medidas de búsqueda contra los responsables de los recientes atentados en el suroccidente de Colombia. La cifra de víctimas asciende a 19 personas fallecidas, de las cuales 13 eran civiles y una pertenecía al grupo criminal.

Las autoridades identificaron a los perpetradores como integrantes de las disidencias bajo el mando de alias Mordisco. Uno de los hechos más graves ocurrió en la vereda La Cabaña, en Padilla, donde explotó una buseta cargada de explosivos y murió uno de los atacantes, quien conducía el vehículo.

El gobierno mantiene vigentes las recompensas para quienes aporten información sobre los responsables y, además, ofrece hasta 200 millones de pesos por datos que permitan anticipar nuevas acciones terroristas.

En palabras del ministro Sánchez: “Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Si bien es cierto, no hay palabras que reparen este dolor, sí hay compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir”.

Alias Marlon - Recompensa
El ministro de Defensa confirmó que la recompensa por alias Marlon aumentó a 5.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Defensa

Durante su intervención, el ministro hizo un llamado enfático: “Le pedimos a toda la comunidad internacional, a todo el país, que nos unamos en un rechazo contundente, categórico, contra todos los atentados terroristas y específicamente contra estos ataques. No fueron contra la fuerza pública, fueron contra el Estado colombiano, contra su población. Fue contra atentado vía Panamericana aquel campesino, aquel indígena, aquella mujer, aquel niño, que solamente esperaba disfrutar de esta vida”.

Pedro Sánchez informó sobre el aumento de la recompensa por alias Marlon, quien hasta el 24 de abril tenía una recompensa de 4.500 millones de pesos. El ministro anunció: “Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos”.

La decisión fue tomada durante un consejo de seguridad que el ministro presidió junto a la gobernadora del Valle del Cauca.

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