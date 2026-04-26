En video| Hombre se estrelló con bus de Transmilenio cuando presuntamente huía con bicicleta robada

La persecución de una bicicleta robada terminó en un fuerte choque contra un bus del Sitp en Bogotá, un incidente grabado en video que desató reacciones y cuestionamientos sobre el control del hurto de medios de transporte alternativos en la ciudad - crédito CHIVATA / TikTok

El reciente incidente captado en video, que muestra a un hombre colisionando en una bicicleta contra un bus del Sitp detenido en medio de un trancón, ha despertado una oleada de comentarios y reflexiones sobre la seguridad y el hurto de ciclas en Bogotá.

En la grabación, se identifica a un joven con camiseta de Colombia que sigue al ciclista justo antes del impacto. Al momento del choque, el hombre cae al suelo, mientras el joven logra recuperar el vehículo.

El ciclista, con signos visibles de dolor, intenta reincorporarse y termina apoyado en el costado del bus. La escena, difundida ampliamente, fue interpretada por muchos usuarios como el desenlace de un intento de robo frustrado por la rápida reacción del propietario.

Las redes sociales se inundaron de opiniones tras la difusión de las imágenes. Entre los mensajes más compartidos, algunos usuarios destacaron: “Es mi impresión o el de amarillo venía detrás tratando de recuperar su bicicleta”. Otros celebraron el desenlace con ironía: “JAJAJAJA el sitp le salvó la bicicleta”. No faltaron quienes cuestionaron el sistema judicial con comentarios como: “Falta que demande al dueño de la bicicleta!!”.

En la huida el ladrón perdió el control y terminó estrellándose de frente con el bus - crédito CHIVATA / TikTok

La viralización del video también generó reflexiones sobre la particularidad de este tipo de situaciones en el país. Un internauta escribió: “Yo me pregunto si estas cosas pasan en otros países o solo en mi querida Colombia”. Otro celebró el desenlace con estas palabras: “Me encanta la justicia Divina”.

Según datos recientes de la Secretaría de Movilidad con corte a febrero de 2026, Bogotá ha registrado 351 hurtos de bicicletas y patinetas en lo que va del año. Esta cifra representa una caída considerable respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 708 hurtos. El descenso del 50% ha sido motivo de análisis por parte de las autoridades, quienes, pese a la reducción, insisten en que el fenómeno requiere acciones firmes y sostenidas.

Durante el año pasado, la policía reportó la captura de 909 personas por hurto a bicicletas, aunque solo 66 recibieron medida de aseguramiento. En palabras de las autoridades, esto significó que “solamente el 9%” de los capturados permanecen privados de la libertad de manera preventiva, lo que pone en evidencia los retos que enfrenta el sistema para contener este delito.

Adicionalmente, en 2026 se han recuperado varios de estos vehículos. Según el comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, “ya hemos recuperado 29, y para lograrlo es fundamental que estén registradas y que la ciudadanía denuncie”. El oficial también precisó que se han realizado 28 capturas asociadas al hurto de bicicletas durante este periodo.

El instante posterior al choque muestra al ciclista en el suelo, mientras el joven con camiseta de Colombia recupera la bicicleta frente al bus del Sitp - crédito @TransMilenio

La mayoría de los robos de bicicletas en Bogotá no obedece a actos violentos. Así lo enfatizó el secretario de Seguridad, César Restrepo: “7 de cada 10 bicicletas que se roban en Bogotá no tuvieron intervención de un agente violento. Fueron dejadas sin asegurar en un local, un conjunto residencial. Eso nos muestra que la prevención es clave y que como usuarios no podemos facilitarles el delito a los delincuentes”.

Este panorama refleja que, aunque la percepción ciudadana suele asociar el robo de bicicletas con la violencia, en realidad, gran parte de los casos ocurren por descuidos o falta de medidas preventivas. Por eso, desde la administración local se insiste en la importancia de asegurar los vehículos y fomentar la cultura de la denuncia.

En contraste con las cifras oficiales, la concejal de Bogotá, Diana Diago, denunció en marzo que la ciudad carece de un registro específico para hurtos de patinetas y bicicletas eléctricas. Según Diago, esta carencia constituye una muestra de la falta de control estatal frente a los delitos que afectan a quienes optan por medios de transporte alternativos.

Usuarios de redes sociales reaccionaron al video del accidente, señalando la rápida acción del dueño de la bicicleta y la intervención accidental del bus - crédito @TransMilenio

La funcionaria expuso su preocupación tras presentar un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad para conocer las estadísticas exactas de hurtos de estos vehículos. Según la respuesta oficial, la entidad admitió que no existe un dato diferenciado, ya que el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) no registra específicamente estos casos.

Diago cuestionó la falta de información oficial: “Es increíble que en una ciudad donde cada vez más ciudadanos se movilizan en medios alternativos de transporte, la administración ni siquiera sepa cuántas patinetas o bicicletas eléctricas se están robando en la ciudad”.