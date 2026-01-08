Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Valentina Lizcano entrará a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @valelizcano/IG

El inicio de una nueva edición de La casa de los famosos Colombia 2026 genera expectativas, no solo por sus 23 participantes oficiales, también por la presencia temporal de personalidades destacadas en el ámbito nacional.

Entre las figuras invitadas a experimentar la convivencia bajo el mismo techo durante 24 horas se encuentran Camila Rodríguez, conocida como Cara (expareja de Beéle), junto a Valentina Lizcano, la actriz que durante meses estuvo en medio de comentarios y rumores sobre una posible paritipación en el programa del Canal RCN.

Este formato, que se renueva en su tercera temporada, aspira a mantener el interés de la audiencia a lo largo de 2026, apoyándose en un elenco diverso de presentadores, actores e influenciadores, por eso, la idea es que antes de arrancar la competencia oficial se realizará una actividad en la que están incluidas varias figuras públicas.

En la última rueda de prensa del Canal RCN, el jefe del reality confirmó que la dinámica de la inmersión incluiría también a los presentadores Santiago Vargas y Felipe Peña, la creadora de contenido Ángela María Luna (conocida en las redes sociales como Perla), Sebas News, Samilu y otras figuras reconocidas.

Valentina Lizcano confirmó su participación en 'La casa de los famosos Colombia' y lo que hará - crédito @valelizcano/IG

“Mis amores, y se llegó el día. Ahora sí les puedo decir que aquí estoy en La casa de los famosos, y sí, voy a ingresar, pero por veinticuatro horas a una inmersión maravillosa“, reveló la actriz, aclarando las especulaciones que han inundado las redes sociales desde que arrancó la convocatoria de las celebridades que competirán en 2026.

Seguido al anuncio, Valentina explicó lo que va a hacer durante el tiempo en el que pueda ingresar al programa, cuál será su rol e invitó al público a estar pendientes del contenido del que ella hará parte.

“Voy a tener conocimiento de muchas cosas nuevas que están en la casa, lo que hay en la casa, voy a probar todas las experiencias, las pruebas... Bueno, así que quédense muy pendientes, muy conectados con las redes sociales de RCN, porque ahí voy a estar en vivo contándoles muchas cosas. Y bueno, por aquí también les estaré contando todo lo que pase. Así que al final, sí, señores, la niña sí tenía razón. Aquí estoy, en La casa de los famosos“, puntualizó Lizcano.

Este ejercicio, instaurado ya en temporadas previas del programa, consiste en permitir que personajes públicos, periodistas y creadores digitales experimenten en carne propia lo que implica ser observado día y noche, sin filtros ni ediciones, al igual que los concursantes principales.

Las celebridades invitadas vivirán la experiencia del encierro total - crédito @valelizcano/IG

Durante el encuentro con medios, que tuvo lugar la mañana del jueves 8 de enero, se oficializó la inclusión esas personalidades y la noticia del ingreso de Valentina generó una intensa oleada de reacciones y comentarios en redes sociales, subrayando el impacto que tiene cada incorporación en el esquema del reality y también porque eso habría confirmado la teoría que hace unos meses lanzó Yina Calderón.

La empresaria de fajas aseguró que Lizcano iba a ser parte del programa, pero la actriz en varias oportunidades contestó que eso no era una realidad, hasta ahora que se confirmó para todos los medios.

La dinámica central de La casa de los famosos Colombia 2026 consiste en la transmisión ininterrumpida, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, a través de la App Canal RCN y en las noches será televisado por la pantalla principal, mientras es conducido por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

El canal también anunció la producción de un programa especial dedicado a analizar en profundidad las estrategias y la evolución del juego durante la temporada.