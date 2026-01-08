Colombia

Revelan foto de Petro en la llamada con Donald Trump, en la que se logró bajar el “tono” de las tensiones entre los gobiernos

El presidente de Colombia y el de Estados Unidos difieren en varios temas, entre ellos, la lucha contra las drogas. El jefe de Estado norteamericano aseguró en su momento que Petro es un narcotraficante

El presidente Gustavo Petro conversó
El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito @DapreCol/X

Luego de que las autoridades de Estados Unidos intervinieron militarmente en Venezuela y capturaron al dictador Nicolás Maduro, que fue llevado ante la justicia norteamericana para responder por delitos relacionados con el narcotráfico, se incrementaron las preocupaciones en Colombia. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió en más de una oportunidad que el país está en su radar y que no descarta llevar a cabo operaciones militares en el territorio, con el fin de combatir el tráfico de estupefacientes.

Reiteró esa advertencia el 3 de enero de 2026, en una rueda de prensa en la que también entregó detalles del operativo adelantado en Venezuela. En sus declaraciones se enfocó específicamente en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicando que, debido al rol que cumple Colombia en el negocio ilícito (productor de cocaína), ameritaría la injerencia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su momento que no descarta una intervención militar en Colombia - crédito Leah Millis/Reuters

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, señaló el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) compartió una fotografía del presidente Petro manteniendo la conversación con su homólogo estadounidense. El diálogo tuvo lugar en la Casa de Nariño, antes de que el mandatario colombiano saliera a la Plaza de Bolívar de Bogotá para dar un discurso sobre soberanía nacional ante cientos de ciudadanos que se congregaron en el sitio para escucharlo.

En ejercicio de la diplomacia, el Presidente @petrogustavo sostuvo llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, indicó la entidad en su cuenta oficial de X.

El Dapre informó sobre la
El Dapre informó sobre la llamada del presidente Petro con Donald Trump - crédito @DapreCo/X

¿De qué hablaron los jefes de Estado en la llamada?

Luego de conversar por al menos una hora con Donald Trump, el presidente Petro salió a la Plaza de Bolívar y subió a la tarima que estaba dispuesta para su discurso. Su arribo al sitio fue retardado, debido a la extensa charla que mantuvo con el mandatario de Estados Unidos; la ciudadanía llevaba tiempo esperándolo y esperaba que sus declaraciones estuvieran orientadas a la manera en que el Gobierno defendería la soberanía nacional ante una posible intervención militar norteamericana.

Petro confesó que ya tenía establecido un discurso “duro” sobre el tema, pero lo cambió luego de conversar con Trump. En la llamada, según contó, hablaron sobre la situación que se vive en Venezuela, donde Estados Unidos espera ejercer cierto control, y sobre el narcotráfico, un problema que afecta a ambas naciones: Colombia, como productora de cocaína; Estados Unidos, como país consumidor.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, dijo el presidente Petro.

Trump también se pronunció, informando que fue un “honor” dialogar con el primer mandatario colombiano y que espera programar un encuentro presencial con él en Washington. “Me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono”, detalló.

Donald Trump se refirió a
Donald Trump se refirió a la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro - crédito Donald Trump/Truth Social

El Ejército colombiano habría estado “preparado” para una confrontación con Estados Unidos

Previo a la llamada entre los mandatarios, la tensión diplomática alcanzó un nivel muy alto, tanto así, que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó que en caso de que se presentara una intervención militar estadounidense en suelo colombiano que derivara en una confrontación, el país estaría dispuesto a tomar acción y actuar en su defensa.

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un Ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro”, indicó la canciller ante los medios de comunicación.

La ministra Rosa Villavicencio aseguró que Colombia tiene capacidad para enfrentar a las tropas estadounidenses - crédito X

Sin embargo, ahora deberá gestionar el encuentro entre Petro y Trump. El presidente le solicitó hacerse cargo: “Canciller, me toca ir a Estados Unidos, me lleva un buen traductor”, dijo en la Plaza de Bolívar.

Rescatan a una perrita que

Esmeralda Hernández arremetió contra Lina

Sujeto que abusó de una

Iván Duque respondió a Petro,

"Podemos ir a la cárcel":
Revelan funcionamiento de red de

Carla Giraldo encendió las redes

Millonarios se mete las manos

