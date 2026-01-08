Revelan como agentes al servicio del régimen Venezolano persiguen periodistas en la frontera con Colombia tras captura de Nicolás Maduro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El endurecimiento de las acciones del régimen venezolano contra la prensa originó una serie de detenciones y hostigamientos sistemáticos contra periodistas que intentan cubrir la actualidad del vecino país desde la frontera con Colombia. Con puentes internacionales bajo vigilancia permanente y la prohibición del ingreso de corresponsales extranjeros, el escenario para el ejercicio periodístico se tornó especialmente adverso, según constató Blu Radio en sus recientes coberturas.

En este contexto, el caso de Jeff Martínez y Julián Mazoy—periodistas de Colombia y México, respectivamente—ilustra la gravedad de la represión. Ambos permanecieron por cerca de 12 horas incomunicados tras intentar cruzar el puente Tienditas, o Atanasio Girardot. Tras su liberación, relataron que sufrieron tortura psicológica bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana. Este episodio se suma a la detención arbitraria de más de 14 periodistas en Caracas y expone el alcance de la persecución, de acuerdo con el medio citado.

Jeff Martínez y Julián Mazoy aseguraron que sufrieron tortura psicológica bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana - crédito Luisa González/Reuters

Los periodistas afectados explicaron que existen informantes camuflados en el sector conocido como La Parada. Estos “campaneros”, se hacen pasar por vendedores informales, mototaxistas o transeúntes, vigilan a los comunicadores que llegan a la zona fronteriza y alertan a las autoridades venezolanas sobre su presencia.

El operativo del régimen venezolano no se detiene en los registros fronterizos. El medio citado reportó también la presencia de un exagente de la inteligencia bolivariana (SEBIN) encargado de seguir a los equipos de prensa que operan cerca del puente internacional Simón Bolívar. Estas labores de seguimiento dificultaron a los corresponsales informar sobre la situación del país y la crisis política vigente, ya que el acceso directo a territorio venezolano se encuentra vetado para la mayoría de medios internacionales.

Sin embargo, algunos periodistas se enfrentan a los riesgos y toman la decisión de cruzar la frontera sin credenciales o equipos que los identifiquen como reporteros, con el fin de documentar la realidad venezolana sin ser detectados.

Una vez que los comunicadores pisan territorio venezolano existen al menos tres posibles desenlaces: que les permitan entrar y salir sin retención, que sean interceptados al regresar a Colombia y forzados a borrar el material periodístico obtenido o, en el peor de los escenarios, que queden incomunicados durante horas, enfrentando presión psicológica e intimidación, como ocurrió con Jeff Martínez y Julián Mazoy, afirmó el medio citado.

Expertos prevén lo que pasará con los grupos armados en la frontera colombo-venezolana

Expertos analizan los escenarios posibles que podrán registrarse en la frontera colombo-venezolana tras la captura de Nicolás Maduro - crédito EFE/Reuters

La situación en la frontera colombo-venezolana no solo cambió para los profesionales del periodismo, los grupos armados se beneficiaron tras la captura del dictador chavista.

Según Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica, la transición en Venezuela convierte a la zona amazónica que comparten Colombia y Venezuela en el nuevo epicentro de guerra híbrida, debido al probable traslado de las estructuras armadas de sus tradicionales corredores de los Andes y el Catatumbo hacia la Cuenca del Orinoco y el Arco Amazónico frente al riesgo de bombardeos tácticos estadounidenses.

“Se prevé un desplazamiento masivo de estructuras armadas: tres frentes de guerra del ELN y dos frentes de la Segunda Marquetalia de las Farc desde los corredores tradicionales de los Andes y el Catatumbo hacia la Cuenca del Orinoco y el Arco Amazónico. Este movimiento responde a la vulnerabilidad de sus bases actuales frente a un posible cambio de régimen en Venezuela y la amenaza de bombardeos tácticos por parte de Estados Unidos”, aseguró a Infobae Colombia.

Frente a los intereses económicos y logísticos de los grupos armados, Ubaque explicó que el agotamiento del narcotráfico como modelo de financiamiento, debido a la presión estadounidense y el monitoreo satelital, precipita la migración de estas organizaciones hacia la explotación ilícita de minerales.

Para el experto, los grupos armados buscarán enfocarse en la minería ilegal - crédito @PedroSanchezCol/X

“El modelo económico basado en el narcotráfico y el uso de pistas clandestinas en la frontera colombo venezolana está agotado debido al monitoreo satelital y la presión estadounidense. Por ello, las estructuras están migrando hacia la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta transición es estratégica: el oro es menos detectable en escenarios selváticos que los cultivos de coca, es más resistente a las operaciones de interdicción tradicionales y facilita un lavado de activos más fluido en los mercados internacionales, asegurando la sostenibilidad financiera de los grupos en su nueva ubicación”, señaló Ubaque.