Colombia

Resultados de la Lotería del Valle miércoles 7 de enero: números ganadores del último sorteo

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería del Valle difundió los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 7 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 30 premios principales que suman $22.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 7 de enero de 2026.

Número de sorteo: 4830

Número ganador: 7284.

Serie: 033.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle sólo lleva a cabo un juego semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder jugar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es elegirsu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería del Vallecolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Nicolás Maduro y su vínculo con Cúcuta: testimonios, la casa de su familia materna y recuerdos de su infancia

Vecinos de sectores tradicionales del centro del municipio relatan haber visto al hoy ex dictador venezolano durante visitas familiares en su niñez, asociadas a una vivienda vinculada a su tía materna

Nicolás Maduro y su vínculo

Resultados Lotería de Manizales miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Manizales miércoles

Petro revela diálogo con Delcy Rodríguez y plantea concertación tripartita por Venezuela

Desde la Plaza de Nariño, Gustavo Petro confirmó que habló con Delcy Rodríguez tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y planteó abrir un diálogo tripartito, con Estados Unidos, para abordar la crisis venezolana y reducir riesgos de violencia regional

Petro revela diálogo con Delcy

Resultados Super Astro Sol y Luna: números ganadores de hoy miércoles 7 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de los dos juegos de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Desfile Magno del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto 2026: así se vivió la fiesta llena de color y tradición

La celebración integró rituales, música y expresiones simbólicas, mientras el arte popular, la creatividad de los artesanos y la riqueza de las tradiciones locales se manifestaron en carrozas, comparsas y disfraces que recorrieron las calles

Desfile Magno del Carnaval de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos habló de Shakira

Ibai Llanos habló de Shakira y cómo lidió con Piqué tras el lanzamiento de la sesión con Bizarrap: “El primer día es el más sensible”

Verónica Orozco se dio una nueva oportunidad en el amor: esta es la nueva pareja de la actriz

Carla Giraldo encendió las redes al compartir detalles de sus vacaciones con su novio antes del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Deportes

Falcao también es beneficioso para

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Fichaje de Millonarios llenó de elogios a Falcao y confesó su compromiso para cumplirle el sueño: “Sería un honor para mí”

Mercado de fichajes Liga BetPlay: estas fueron las altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

América perdería a una de sus figuras para la temporada 2026: se retiraría del fútbol profesional

Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules