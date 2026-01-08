Petro narró cómo la muerte de Chávez selló su distancia con el régimen de Maduro: “No es mi aliado”

El presidente de Colombia se alejó del dictador que fue capturado el 3 de enero - crédito Presidencia/EFE

Desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, en Colombia se ha hablado sobre la tensión que existía entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente tras las palabras del republicando en contra del mandatario cafetero.

Es por ello que, en la noche del 7 de enero, Gustavo Petro reveló que tuvo una conversación telefónica con Donald Trump, que en redes sociales invitó al colombiano a la Casa Blanca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su discurso, Petro aseguró que la oposición buscó que la administración Trump lo referenciara como un “testaferro de Nicolás Maduro”, lo que fue descartado tras la charla que sostuvieron los mandatarios.

Sumado a ello, Gustavo Petro decidió recordar una anécdota de su vida para exponer que no era cercano a Nicolás Maduro ni al régimen que tomó el poder tras la muerte de Hugo Chávez.

El presidente habló por teléfono con Donald Trump y fue invitado a la Casa Blanca - crédito Reuters

La versión que entregó Petro sobre su relación con Nicolás Maduro

En su discurso, Gustavo Petro afirmó que sus diferencias con Nicolás Maduro comenzaron tras la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, puesto que no fue invitado al funeral del dictador.

“Él (Nicolás Maduro) no es mi aliado, es quien me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez, que era muy positiva, cuando fui a enterrarlo, no me invitaron, pero yo dije «No me van a frenar»”.

El dictador falleció en marzo de 2013 - crédito EFE

Gustavo Petro aseguró que desde ese momento cortó todo tipo de comunicación con el régimen venezolano, puesto que con ese acto entendió que Nicolás Maduro no buscaba el bienestar de la ciudadanía.

“Nunca más volví a ver ese gobierno, porque considere que iban por otra línea. Yo iba por la línea de la paz y eso fue lo que le dije a Chávez, que se volvieron ayuda de la paz en Colombia”.

En el hecho, que se registró durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Gustavo Petro viajó a Venezuela, pero aseguró que no pudo ingresar al sepelio del dictador por orden de Nicolás Maduro.

“Era una capilla pequeña, Santos no me invitó a entrar, porque estaba compitiendo por el protagonismo. Cuando fui a entrar, la señora de la guardia nacional, apenas iba a entrar, sentí el viento y la violencia de esas puertas pesadísimas. Quede ese día yo triste, no lo enterré, aunque no lo enterraron”.

El mandatario colombiano no ha negado que fue un seguidor de Hugo Chávez - crédito AFP

Aunque ha reafirmado que la captura de Nicolás Maduro fue ilegal, Gustavo Petro se refirió a la presencia de grupos armados en territorio venezolano, que de acuerdo con informes militares, han sido avalados por la dictadura en el vecino país.

Al respecto, el presidente de Colombia aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene el poder territorial de la mayoría de la zona fronteriza, se ha alejado de los ideales con los que se fundó esta guerrilla.

“Hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que se llama, hoy por hoy, Ejército de Liberación Nacional, matando campesinos. Que el ELN se acuerda del sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo vuelve a leer, porque ya no leen”.

Gustavo Petro concluyó su discurso al indicar que buscará exponerle a Donald Trump que la transición de los cultivos ilícitos es el mejor camino para dejar a un lado el narcotráfico.

Sin embargo, también reafirmó la postura que había sido presentada previamente por el Ministerio de Defensa, sobre que no existe ningún tipo de cese al fuego con los grupos armados.

Cabe mencionar que, desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, las Fuerzas Militares de Colombia se han replegado en las zonas fronterizas ante la posibilidad de que los máximos cabecillas de los grupos armados puedan retornar al país.