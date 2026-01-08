Ofrecen $200 millones de recompensa por alias Yosa, señalado de instalar banderas del ELN en suroeste de Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y capturar a alias “Yosa”, señalado por las autoridades como el presunto responsable de la instalación de banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varios puntos del Suroeste antioqueño. La decisión se tomó luego de los hechos registrados en zona rural de los municipios de Andes y Jardín, que generaron zozobra y preocupación en las comunidades campesinas.

Las autoridades indicaron que la aparición de estos emblemas no obedece a una presencia armada real del ELN en la subregión, sino a acciones de propaganda intimidatoria que tendrían como objetivo sembrar temor y facilitar posibles extorsiones.

Los primeros reportes se conocieron en zona rural del municipio de Andes, específicamente en el sector El Porvenir, en la vía que conduce al corregimiento de Tapartó, y en la vereda Quebrada Arriba, donde fueron encontradas dos banderas alusivas al ELN. Posteriormente, otro emblema apareció en una vía terciaria del municipio de Jardín, lo que encendió nuevamente las alertas de seguridad en el Suroeste del departamento.

En todos los casos, unidades del Ejército Nacional y de la Policía acudieron a los lugares para verificar la situación, realizar inspecciones con grupos antiexplosivos y proceder al retiro inmediato de las banderas, sin que se encontraran artefactos explosivos.

Según los organismos de seguridad, el objetivo de las banderas habría sido generar temor y facilitar posibles extorsiones en la subregión. - crédito stringer / Reuters

Autoridades descartan presencia armada del ELN

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que se trata de un hecho atípico para esta subregión del departamento. “No es normal ni habitual la presencia del ELN en el Suroeste antioqueño. Generalmente, cuando este grupo instala banderas, lo hace acompañándolas de explosivos, situación que en estos casos fue descartada”, señaló el funcionario.

Martínez Guzmán destacó que, gracias al trabajo articulado de la fuerza pública, se logró avanzar rápidamente en la identificación del presunto responsable. “Hoy tenemos indicios claros sobre quién estaría detrás de esta actividad”, afirmó.

Hipótesis de propaganda intimidatoria

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, indicó que la principal hipótesis apunta a una acción individual con fines intimidatorios. “No tenemos evidencia de una presencia armada del ELN en el Suroeste de Antioquia. Estas banderas corresponderían a un intento de generar temor en la comunidad, posiblemente con fines de extorsión o control de economías ilegales”, explicó el oficial.

Según información de inteligencia, la instalación de los emblemas tendría un carácter propagandístico, orientado a posicionarse frente a otros grupos delincuenciales que operan en la región y a crear una percepción de dominio territorial.

El gobernador de Antioquia confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos y recordó que las denuncias se recibirán de manera confidencial. - crédito @AndresJRendonC/X

¿Quién es alias “Yosa”?

De acuerdo con las investigaciones preliminares de inteligencia y policía judicial, alias “Yosa” sería oriundo del municipio de Jardín y habría pertenecido anteriormente a estructuras del Clan del Golfo que delinquen en el Suroeste antioqueño.

Posteriormente, se habría desplazado al departamento del Chocó, donde integró filas del ELN, y ahora estaría regresando a la región para intentar posicionarse mediante acciones intimidatorias.

El coronel Muñoz explicó que el objetivo de estas acciones sería apropiarse o disputar rentas ilegales. “Lo que planteamos con el grupo de inteligencia es que se busca acaparar economías criminales, conociendo el territorio, porque estuvo varios años delinquiendo con el Clan del Golfo”, señaló.

Gobernación ofrece recompensa y habilita líneas de denuncia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, hizo un llamado directo a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con la captura del señalado. A través de sus redes sociales expresó: “Antioqueños, ayúdennos con información que permita la identificación y captura de alias Yosa. Es un sujeto que ha delinquido en grupos criminales de distinto pelambre: Clan del Golfo y ahora se dice del ELN”.

El mandatario confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos y recordó que las denuncias se recibirán de manera confidencial en las líneas 323 273 2172 y 321 394 7094.

El gobernador de Antioquia pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita dar con la captura de "Yosa". - crédito @AndresJRendonC/X

Despliegue de seguridad y llamado a la calma

Las autoridades reiteraron que no se ha establecido una injerencia real del ELN en el Suroeste antioqueño, donde sí operan otras estructuras ilegales ya identificadas. No obstante, se mantiene un despliegue permanente de la fuerza pública en la zona rural de Andes, Jardín y municipios vecinos, con el fin de prevenir cualquier intento de expansión criminal y garantizar la tranquilidad de la población.

Hasta el momento, no se han recibido denuncias formales por extorsión relacionadas con estos hechos. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia y la Policía insistieron en que la colaboración ciudadana es clave para evitar que este tipo de acciones sigan generando temor y desinformación en las comunidades del Suroeste del departamento.