Colombia

Tomás Uribe denunció que la campaña de Abelardo de la Espriella “paga influenciadores” para atacar a su padre Álvaro Uribe: “Le está haciendo el juego a Petro”

El empresario alertó que dicha estrategia está destinada a desacreditar a figuras opositoras al Gobierno de Gustavo Petro

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El empresario dio a conocer su denuncia por medio de un video publicado en sus redes sociales - crédito Tomás Uribe - X/Colprensa
El empresario dio a conocer su denuncia por medio de un video publicado en sus redes sociales - crédito Tomás Uribe - X/Colprensa

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusó públicamente a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de financiar un esquema para que influenciadores digitales ataquen a líderes de la oposición democrática en Colombia.

La denuncia la hizo el empresario a través de un video publicado el 26 de abril de 2026 en la red social X, en el que detalló que la información provino de un alto ejecutivo vinculado a la campaña del abogado.

Al iniciar su mensaje, Uribe Moreno sostuvo que le pareció sorprendente que los ataques contra su padre provinieran de alguien que, en sus palabras, ha respaldado públicamente el liderazgo político del líder natural del partido Centro Democrático. Así mismo, recordó episodios pasados de amenazas y hostigamientos que lo obligaron a dejar el país en 2022.

El empresario e hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez atribuyó la información a un alto ejecutivo vinculado a la campaña de De la Espriella - crédito @tomasuribeEco/X

Nunca me imaginé que cuatro años después esto se iba a repetir, pero promovido por personas que consideramos nuestros amigos, que se acercaron al Centro Democrático a buscar su aval, que incluso propusieron a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial (...) la campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática y le está haciendo el juego a Petro”, expuso el empresario en sus redes sociales.

Entre las personas que, según su denuncia, estarían expuestas a los ataques sistemáticos por parte de las denominadas “bodegas digitales” serían el expresidente Álvaro Uribe, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia y otros sectores que se han declarado en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Frente a las personas que estarían detrás de esta presunta persecución digital, Uribe Moreno expresó: “Me habló específicamente de Carlos Suárez, el estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate, como las personas responsables de la estrategia de ataque a la oposición democrática (...) esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella en presencia de un testigo”.

Tomás Uribe señaló que la estrategia se dirigió específicamente contra su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y líderes opositores - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe señaló que la estrategia se dirigió específicamente contra su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y líderes opositores - crédito @tomasuribeEco/X

El hijo del expresidente advirtió que la división de los sectores contrarios a la administración de Gustavo Petro facilitaría políticamente al actual mandatario o a candidatos afines, como es el caso del senador Iván Cepeda, actual aspirante presidencial del Pacto Histórico.

Debilitar a la oposición es hacerle el juego a Petro. La matemática no miente. 35% de los colombianos se identifican como izquierda, 25% nos identificamos como derecha, el otro 40% se identifican como independientes”, comentó.

Finalmente, Tomás Uribe Moreno subrayó la importancia de una oposición unida para enfrentar a los candidatos afines al actual mandatario colombiano y reiteró su respaldo a Paloma Valencia por su liderazgo en la búsqueda de la unidad política entre los sectores políticos del país.

Sin una oposición fuerte que reúna a la derecha y a los independientes, no es posible derrotar a Petro y a su heredero. Paloma Valencia se la ha jugado a fondo para unir a la oposición. Militante del Centro Democrático, yo le apuesto a ganar, a que derrotemos a Petro, a que nos unamos como oposición. ¿Usted a qué le apuesta?”, concluyó.

Hasta el momento, ni Abelardo de la Espriella ni las personas mencionadas por Uribe Moreno se han manifestado al respecto.

Tomás Uribe insistió en el respaldo a Paloma Valencia y advirtió sobre divisiones en la oposición tras declaraciones de Enrique Gómez - crédito Colprensa
Tomás Uribe insistió en el respaldo a Paloma Valencia y advirtió sobre divisiones en la oposición tras declaraciones de Enrique Gómez - crédito Colprensa

Enrique Gómez y Tomás Uribe ya habían peleado

Esta no es la primera vez que los hijos del expresidente Uribe y los dirigentes de Salvación Nacional están enfrascados en discusiones políticas.

En marzo de 2026, Enrique Gómez, hoy senador electo y jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, había lanzado duras críticas contra Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez por su influencia indirecta en las candidaturas actuales, señalando que ambos operan desde la retaguardia política y no figuran directamente en el tarjetón electoral.

Otra vez, otros diez, 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? (...) Colombia necesita realmente un gobernante que esté comprometido con el cambio, la transformación y, sobre todo, acabar con los privilegios de los de siempre”, había expresado el líder de Salvación Nacional en su momento.

Enrique Gómez acusó a Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro de dominar la contienda y promueve la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

Ante ello, Tomás Uribe reaccionó eufóricamente contra el dirigente político y cuestionó si las críticas de Gómez contaban con el aval del abogado y hoy candidato presidencial.

Es imposible no preguntarse si Abelardo de la Espriella autorizó los ataques de Enrique Gómez en contra de Álvaro Uribe y el Centro Democrático”, escribió Uribe, sugiriendo la existencia de una estrategia política orquestada desde Salvación Nacional.

Tomás Uribe cuestionó a Enrique Gómez por críticas a Álvaro Uribe y al Centro Democrático en redes sociales - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe cuestionó a Enrique Gómez por críticas a Álvaro Uribe y al Centro Democrático en redes sociales - crédito @tomasuribeEco/X

La tensión escaló cuando Enrique Gómez replicó públicamente, enfatizando la autonomía interna de su partido.

Tomás, en esta campaña y en Salvación Nacional las personas no tienen que pedirle permiso a nadie para hablar o publicar. La democracia y la libertad de pensamiento y de expresión son un pilar fundamental de nuestra política”, expresó el líder opositor.

Enrique Gómez defendió autonomía en Salvación Nacional y respondió a Tomás Uribe por críticas - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez defendió autonomía en Salvación Nacional y respondió a Tomás Uribe por críticas - crédito @Enrique_GomezM/X

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Tomás UribeAbelardo de la EspriellaEnrique GómezÁlvaro UribeColombia-Noticias

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