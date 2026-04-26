Durante operativo migratorio, autoridades detuvieron a un venezolano condenado por hurto en Bogotá

El hombre detenido fue entregado a la Policía Nacional y autoridades judiciales para iniciar el proceso legal correspondiente en Colombia - crédito Migración Colombia

La captura de un ciudadano venezolano con una condena vigente por hurto calificado y agravado marcó un nuevo avance para las autoridades migratorias en el occidente de Bogotá.

La intervención fue posible gracias a los controles de Migración Colombia que lograron ubicar al hombre mientras trabajaba en una carnicería en Fontibón, tratando de evadir la acción de la justicia pese a la orden judicial que pesaba en su contra.

El suceso respondió a una alerta generada en los sistemas institucionales, lo que permitió a los funcionarios identificar al individuo requerido. Tras el procedimiento, las autoridades verificaron sus antecedentes en bases de datos oficiales, confirmando la existencia de una orden de captura activa.

La detención se formalizó de inmediato: el ciudadano fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional y quedó a disposición de las instancias judiciales encargadas. Según la autoridad migratoria, el hombre deberá asumir la condena que pesa en su contra.

Migración Colombia detuvo en Fontibón a un ciudadano venezolano con condena vigente por hurto calificado y agravado tras operativo de verificación migratoria en 2026 - crédito Migración Colombia

Así como lo explicó un vocero de la entidad: “En desarrollo de actividades de control y verificación migratoria en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, hemos localizado a un ciudadano extranjero, nacionalidad venezolana, quien tras verificar su documentación, se establece que sobre el mismo existe una orden de captura con condena ejecutoriada por un juzgado del municipio de Soacha por los delitos de hurto calificado y agravado”.

El oficial continuó diciendo que “el extranjero se desempeñaba y se encontraba vinculado a una empresa productora de cárnicos en esta localidad y ha sido dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla con su condena. Posterior a ello, mediante seguimiento y verificación migratoria, se tomará la medida administrativa correspondiente de expulsión del territorio nacional por haber afectado la ley penal colombiana”.

Operativos migratorios y control de antecedentes en Bogotá

Durante 2026, la Regional Andina de Migración Colombia ha reportado la entrega de 11 ciudadanos extranjeros a diferentes entidades por requerimientos judiciales. En ese mismo periodo, cuatro de los detenidos presentaban circular roja activa, de acuerdo con el balance oficial.

Estos procedimientos se enmarcan en intensos operativos de control migratorio desplegados en diversos sectores de la capital. Las acciones incluyen el cruce de datos y el monitoreo permanente, herramientas que permiten detectar a personas con procesos judiciales pendientes o solicitudes de captura.

La alerta en los sistemas de información permitió la captura del extranjero mientras trabajaba en una carnicería de la localidad - crédito Migración Colombia

Las autoridades han destacado que el trabajo coordinado entre las áreas de verificación y los sistemas de información resulta fundamental para responder de forma ágil ante alertas como la registrada en Fontibón.

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros por irregularidades en su entrada y permanencia en el país

El dato más reciente ofrecido por Migración Colombia revela que 310 ciudadanos extranjeros han sido objeto de expulsión o deportación en lo que va de 2026. Según el organismo, la aplicación de estas medidas responde a la detección de documentación falsa, infracciones a la normativa migratoria y situaciones que implican riesgos para la seguridad nacional.

De las sanciones impuestas, 157 corresponden a deportaciones y el resto a expulsiones. Las deportaciones afectan principalmente a quienes cometieron irregularidades en el ingreso, salida o permanencia dentro del territorio colombiano. Nariño lidera la lista con 51 deportaciones, seguido por las regiones Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la Regional Andina, que incluye Bogotá.

En lo que respecta a las expulsiones, Oriente es la región con mayor cantidad, con 57 casos, seguida de Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado. Estos procedimientos suelen ejecutarse cuando la persona representa una amenaza para la seguridad, el orden público o la tranquilidad social, o bien por requerimientos judiciales, órdenes de autoridades extranjeras o solicitudes de Interpol.

Extranjeros deportados a sus país de origen por irregularidad en el ingreso y la estadia en el territorio nacional - crédito Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que “la Constitución y la Ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas”.

La funcionaria enfatizó que tanto las expulsiones como las deportaciones pueden responder a motivos administrativos migratorios o a requerimientos judiciales nacionales e internacionales.