Colombia

Durante operativo migratorio, autoridades detuvieron a un venezolano condenado por hurto en Bogotá

Las autoridades procedieron con la captura tras detectar en sus sistemas la presencia de un extranjero requerido, que fue hallado ejerciendo labores en una carnicería de Fontibón

Guardar

El hombre detenido fue entregado a la Policía Nacional y autoridades judiciales para iniciar el proceso legal correspondiente en Colombia - crédito Migración Colombia

La captura de un ciudadano venezolano con una condena vigente por hurto calificado y agravado marcó un nuevo avance para las autoridades migratorias en el occidente de Bogotá.

La intervención fue posible gracias a los controles de Migración Colombia que lograron ubicar al hombre mientras trabajaba en una carnicería en Fontibón, tratando de evadir la acción de la justicia pese a la orden judicial que pesaba en su contra.

El suceso respondió a una alerta generada en los sistemas institucionales, lo que permitió a los funcionarios identificar al individuo requerido. Tras el procedimiento, las autoridades verificaron sus antecedentes en bases de datos oficiales, confirmando la existencia de una orden de captura activa.

La detención se formalizó de inmediato: el ciudadano fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional y quedó a disposición de las instancias judiciales encargadas. Según la autoridad migratoria, el hombre deberá asumir la condena que pesa en su contra.

Migración Colombia detuvo en Fontibón a un ciudadano venezolano con condena vigente por hurto calificado y agravado tras operativo de verificación migratoria en 2026 - crédito Migración Colombia
Migración Colombia detuvo en Fontibón a un ciudadano venezolano con condena vigente por hurto calificado y agravado tras operativo de verificación migratoria en 2026 - crédito Migración Colombia

Así como lo explicó un vocero de la entidad: “En desarrollo de actividades de control y verificación migratoria en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, hemos localizado a un ciudadano extranjero, nacionalidad venezolana, quien tras verificar su documentación, se establece que sobre el mismo existe una orden de captura con condena ejecutoriada por un juzgado del municipio de Soacha por los delitos de hurto calificado y agravado”.

El oficial continuó diciendo que “el extranjero se desempeñaba y se encontraba vinculado a una empresa productora de cárnicos en esta localidad y ha sido dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla con su condena. Posterior a ello, mediante seguimiento y verificación migratoria, se tomará la medida administrativa correspondiente de expulsión del territorio nacional por haber afectado la ley penal colombiana”.

Operativos migratorios y control de antecedentes en Bogotá

Durante 2026, la Regional Andina de Migración Colombia ha reportado la entrega de 11 ciudadanos extranjeros a diferentes entidades por requerimientos judiciales. En ese mismo periodo, cuatro de los detenidos presentaban circular roja activa, de acuerdo con el balance oficial.

Estos procedimientos se enmarcan en intensos operativos de control migratorio desplegados en diversos sectores de la capital. Las acciones incluyen el cruce de datos y el monitoreo permanente, herramientas que permiten detectar a personas con procesos judiciales pendientes o solicitudes de captura.

Migración Colombia
La alerta en los sistemas de información permitió la captura del extranjero mientras trabajaba en una carnicería de la localidad - crédito Migración Colombia

Las autoridades han destacado que el trabajo coordinado entre las áreas de verificación y los sistemas de información resulta fundamental para responder de forma ágil ante alertas como la registrada en Fontibón.

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros por irregularidades en su entrada y permanencia en el país

El dato más reciente ofrecido por Migración Colombia revela que 310 ciudadanos extranjeros han sido objeto de expulsión o deportación en lo que va de 2026. Según el organismo, la aplicación de estas medidas responde a la detección de documentación falsa, infracciones a la normativa migratoria y situaciones que implican riesgos para la seguridad nacional.

De las sanciones impuestas, 157 corresponden a deportaciones y el resto a expulsiones. Las deportaciones afectan principalmente a quienes cometieron irregularidades en el ingreso, salida o permanencia dentro del territorio colombiano. Nariño lidera la lista con 51 deportaciones, seguido por las regiones Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la Regional Andina, que incluye Bogotá.

En lo que respecta a las expulsiones, Oriente es la región con mayor cantidad, con 57 casos, seguida de Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado. Estos procedimientos suelen ejecutarse cuando la persona representa una amenaza para la seguridad, el orden público o la tranquilidad social, o bien por requerimientos judiciales, órdenes de autoridades extranjeras o solicitudes de Interpol.

Extranjeros deportados a sus país de origen por irregularidad en el ingreso y la estadia en el territorio nacional - crédito Migración Colombia
Extranjeros deportados a sus país de origen por irregularidad en el ingreso y la estadia en el territorio nacional - crédito Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que “la Constitución y la Ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas”.

La funcionaria enfatizó que tanto las expulsiones como las deportaciones pueden responder a motivos administrativos migratorios o a requerimientos judiciales nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

Venezolano capturado FontibónOperativo migratorioCarnicería FontibónMigración ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá prepara jornada de avistamiento de aves para académicos y aficionados, así puede participar

La jornada busca obtener registros confiables acerca de los lugares y especies que se pueden observar en la ciudad

Bogotá prepara jornada de avistamiento de aves para académicos y aficionados, así puede participar

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

La mujer habría fallecido el 22 de abril y la familia ha guardado silencio mientra logran sobrellevar el dolor de esta pérdida que se une con los festejos por la llegada de una nueva gira de la paisa por el mundo

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Tomás Uribe denunció que la campaña de Abelardo de la Espriella “paga influenciadores” para atacar a su padre Álvaro Uribe: “Le está haciendo el juego a Petro”

El empresario alertó que dicha estrategia está destinada a desacreditar a figuras opositoras al Gobierno de Gustavo Petro

Tomás Uribe denunció que la campaña de Abelardo de la Espriella “paga influenciadores” para atacar a su padre Álvaro Uribe: “Le está haciendo el juego a Petro”

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Quedan dos cupos y al menos cinco clubes siguen con chances de clasificar a las finales del fútbol colombiano en el primer semestre

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

La Fiscalía tendrá equipo especial para investigación y judicialización de ataques violentos en el sur de Colombia

Un equipo interdisciplinario realiza labores de análisis y recolección de evidencia, mientras una comisión viaja a la región para coordinar acciones junto a otras entidades en busca de identificar a los autores

La Fiscalía tendrá equipo especial para investigación y judicialización de ataques violentos en el sur de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Deportes

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Cristiano Ronaldo, la motivación de Bruno Fernandes para ganar el Mundial 2026 con Portugal: “Por todo lo que ha dado al fútbol”

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Tadej Pogacar ganó la Lieja - Bastoña - Lieja y se la dedicó al ciclista colombiano Cristian Muñoz luego de su fallecimiento

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido