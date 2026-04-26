Colombia

Bogotá prepara jornada de avistamiento de aves para académicos y aficionados, así puede participar

La jornada busca obtener registros confiables acerca de los lugares y especies que se pueden observar en la ciudad

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Para poder participar en las actividades es necesario inscribirse en los formularios web - crédito Sociedad Bogotana de Ornitología
Para poder participar en las actividades es necesario inscribirse en los formularios web - crédito Sociedad Bogotana de Ornitología

La ciudad de Bogotá se convierte en escenario de una iniciativa que busca fortalecer el monitoreo de la biodiversidad urbana a través de la observación de aves.

El evento, denominado Bogotá Cuenta más Alas, más Ciudad, convoca a la ciudadanía, la academia y entidades públicas para sumarse a una jornada simultánea de registro de avifauna que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo de 2026 en distintos ecosistemas urbanos.

Desde las primeras horas del día, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m. quienes participen podrán identificar y reportar especies en humedales, bosques y parques ecológicos de montaña. El propósito central es recopilar información valiosa para el seguimiento ambiental, empleando herramientas digitales como eBird e iNaturalist, que permiten obtener datos georreferenciados y consolidar registros confiables.

Para integrarse a estas jornadas de avistamiento, es indispensable realizar una inscripción previa mediante un formulario digital disponible en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente. La confirmación de participación, junto con el grupo asignado, el punto de encuentro y la hora exacta, será enviada posteriormente por correo electrónico.

Se realizará un taller presencial sobre identificación morfológica y registro de aves urbanas en la Universidad Central, como parte de la agenda académica previa al evento- crédito Sociedad Bogotana de Ornitología
Se realizará un taller presencial sobre identificación morfológica y registro de aves urbanas en la Universidad Central, como parte de la agenda académica previa al evento- crédito Sociedad Bogotana de Ornitología

Esta organización detallada responde a la necesidad de garantizar la calidad de los datos recolectados y salvaguardar la seguridad de todos los asistentes, dado que los cupos disponibles en cada sitio son limitados.

La jornada está abierta a personas de distintos perfiles, pues busca involucrar tanto a expertos como a aficionados, así como a actores institucionales y académicos. El evento representa una oportunidad para que quienes residen en la capital colombiana se acerquen a la riqueza natural presente en su entorno y contribuyan activamente al conocimiento colectivo sobre la biodiversidad local.

La jornada de avistamiento, promovida por la Secretaría Distrital de Ambiente en conjunto con la Asociación Bogotana de Ornitología, invita a explorar diversos espacios naturales dentro del Distrito Capital. A través del uso de plataformas de ciencia ciudadana, los registros obtenidos contribuirán a la construcción de bases de datos robustas y actualizadas sobre las aves que habitan en la ciudad, facilitando así futuros estudios ambientales y acciones de conservación.

La participación está dirigida tanto a quienes cuentan con experiencia en la identificación de especies como a quienes se inician en la observación de aves. La diversidad de escenarios escogidos permitirá descubrir la variedad de avifauna presente en los entornos urbanos y naturales de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Ambiente y la Asociación Bogotana de Ornitología lideran la organización de la jornada, promoviendo el monitoreo comunitario de la biodiversidad - crédito Secretaría de Ambiente
La Secretaría Distrital de Ambiente y la Asociación Bogotana de Ornitología lideran la organización de la jornada, promoviendo el monitoreo comunitario de la biodiversidad - crédito Secretaría de Ambiente

Actividades académicas para fortalecer el monitoreo participativo

Entre el 27 y el 30 de abril, se desarrollará una agenda de talleres presenciales en colaboración con universidades locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades ciudadanas para el reconocimiento y monitoreo de aves urbanas. Estas sesiones abordarán herramientas de identificación morfológica, técnicas de bioacústica y el aprovechamiento de plataformas digitales para el registro de avistamientos.

La programación contempla tres encuentros puntuales: el lunes 27 de abril, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en la Universidad Central, se realizará un taller sobre herramientas para monitorear aves urbanas; el miércoles 29 de abril, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en la Universidad ECCI, se ofrecerá una sesión dedicada a la bioacústica y ecoacústica; finalmente, el jueves 30 de abril, de 2:00 p .m. a 3:30 p. m. tendrá lugar un espacio sobre principios para el avistamiento de aves en una sede ubicada en la carrera Séptima.

Estas actividades buscan articular el conocimiento académico con la experiencia colectiva, promoviendo la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos interesados en la ciencia ciudadana y la conservación ambiental. La asistencia a los talleres requiere inscripción previa, y cada sesión está diseñada para ofrecer herramientas prácticas que faciliten la identificación y el registro de avifauna.

Integrantes del evento emplearan plataformas digitales como eBird e iNaturalist para registrar datos georreferenciados de avifauna en el Distrito Capital - crédito Sociedad Bogotana de Ornitología
Integrantes del evento emplearan plataformas digitales como eBird e iNaturalist para registrar datos georreferenciados de avifauna en el Distrito Capital - crédito Sociedad Bogotana de Ornitología

El monitoreo de aves urbanas no solo aporta información clave para la gestión ambiental, sino que también fortalece el vínculo de las personas con su entorno natural. La apropiación social del conocimiento se manifiesta en la capacidad de reconocer y proteger la riqueza biológica presente en la ciudad, impulsando prácticas de conservación y sostenibilidad desde la base social.

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