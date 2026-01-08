Esmeralda Hernández arremetió contra Lina María Garrido por pedir intervención de Estados Unidos: “Debería darle vergüenza”

Esmeralda Hernández señaló a la representante Lina María Garrido de pedir a Estados Unidos que viole la soberanía colombiana - crédito Colprensa

Las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención armada en Colombia, similar a la realizada en Venezuela –que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro– tiene en alerta a una parte del país político. El mismo Gobierno colombiano salió a defender la soberanía nacional a través de un comunicado y aseguró que hay una persecución por parte de la administración Trump.

En medio de la incertidumbre, surgieron denuncias en contra de algunos congresistas por respaldar e incluso invitar al mandatario norteamericano para que lleve a cabo operaciones militares en suelo colombiano. Una de las legisladoras denunciadas es la representante a la Cámara Lina María Garrido, que acumula ya siete acciones legales en su contra por haber invitado al jefe de Estado estadounidense a Colombia, para que actúe contra la criminalidad e incluso se lleve al presidente Gustavo Petro

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández rechazó la postura de la congresista de la oposición, asegurando que incurrió en un delito. A través de su cuenta de X también puso en duda los valores y principios que dice tener. Pues, de acuerdo con la descripción que tiene Garrido en su perfil de X, es una congresista “defensora de la patria” que se orienta hacia la seguridad, la justicia y la honestidad.

Según Hernández, la legisladora no cumple con lo descrito en su perfil. “A Lina María Garrido debería darle vergüenza esa descripción en su perfil. No puedes llamarte defensora de la patria mientras le suplicas a un extranjero como Trump que intervenga militarmente y viole la soberanía de tu propio país”, escribió

La congresista Esmeralda Hernández aseguró que la representante Lina María Garrido no puede considerarse una defensora de la patria - crédito @EsmeHernandezSi/X

La representante respondió con un corto mensaje, en el que recordó que ya tuvieron un debate sobre el tema en un medio de comunicación. “A Ud. la atendí ayer en el programa #LaOtraCaraDeLaMoneda de @CABLENOTICIAS, así que no sea cansona”, aseveró.

En el espacio de conversación que mencionó, la congresista Garrido aseguró que el presidente Donald Trump “no tiene nada en contra del pueblo colombiano”; afirmó que sus advertencias están centradas en el jefe de Estado Gustavo Petro. Sin embargo, Hernández rechazó las declaraciones de su colega, indicando que el mismo mandatario estadounidense ha sido claro en asegurar que no le suena mal el hacer una intervención militar en Colombia. “Además, se hace afirmaciones que no tienen ningún sustento ni ninguna prueba en contra del presidente Gustavo Petro”, explicó.

La congresista Esmeralda Hernández aseguró que no hay pruebas que vinculen a Gustavo Petro con delitos relacionados con el narcotráfico - crédito Sergio Acero/Reuters

Aunado a ello, aclaró que las publicaciones que ha hecho Garrido en su cuenta de X sobre la situación, afirmando que el presidente Trump es bienvenido en el país y avalando la toma de acciones de su parte, surgieron justo en un contexto de tensión. Sin embargo, Garrido reiteró su punto y explicó los motivos por los que quiere que el mandatario estadounidense intervenga en Colombia.

“A mí me encantaría que Donald Trump viniera por Gustavo Petro para que respondiera ante las autoridades norteamericanas por los crímenes que está siendo señalado. Eso lo deseo yo. Pero también he dicho entonces que si eso no les gusta a ustedes, pues bueno, yo se las cambio. Sí, mandémoslos en extradición”, aseveró.

La congresista del Pacto Histórico criticó la ratificación de Garrido en su posición sobre el tema y aseguró que sus declaraciones dejarían en evidencia la comisión de un delito: la validación de una intervención militar extranjera y la petición de la extradición de un presidente que fue elegido democráticamente en Colombia.

Lina María Garrido aseguró que le gustaría que Donald Trump se lleve en extradición al presidente Gustavo Petro - crédito Kevin Lamarque/Reuters

“Yo creo que tiene que asesorarse mejor jurídicamente, porque lo que están diciendo acá es legitimando una intervención cuando, además, son ellos, ha sido la oposición los que dicen defender la institucionalidad, la división de poderes, decir que la justicia, decir que la Corte Suprema de Justicia, decir que todas las entidades del país son legítimas”, precisó.

Es importante resaltar que las tensiones entre Colombia y Estados Unidos menguaron gracias a una llamada telefónica que sostuvieron los jefes de Estado. Se espera un encuentro presencial en Washington.