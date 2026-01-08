Colombia

Delcy Rodríguez visitará Colombia: se reunirá con Gustavo Petro en la Casa de Nariño en Bogotá

La reunión próxima con la presidenta encargada de Venezuela forma parte de un esfuerzo explícito para abordar la situación política del país vecino

Gustavo Petro se reunirá con
Gustavo Petro se reunirá con la vicepresidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

El reciente anuncio de la visita oficial de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia marca una nueva fase para las relaciones diplomáticas en la región, según ha confirmado la Casa de Nariño.

El Gobierno de Colombia delineó los pormenores de este episodio en un comunicado divulgado desde Bogotá el 8 de enero de 2026, en el que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, extendió una valoración positiva sobre la más reciente conversación entre mandatarios de alto nivel.

“Tal como lo expresó nuestro mandatario, el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos”, afirmó Rodríguez.

La reunión próxima con la presidenta encargada de Venezuela forma parte de un esfuerzo explícito para abordar la situación política del país vecino. Rodríguez Fajardo subrayó: “Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”.

Esta postura de apertura al diálogo ha encontrado eco también en la comunicación bilateral con Estados Unidos.

El reciente anuncio de la
El reciente anuncio de la visita oficial de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia marca una nueva fase para las relaciones diplomáticas en la región, según ha confirmado la Casa de Nariño - crédito @DapreCol/X

“Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró cincuenta minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, puntualizó Rodríguez.

La llamada, según la misma fuente oficial, se realizó gracias a la gestión del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Petro estuvo acompañado en esa ocasión por altos funcionarios, entre ellos la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, funcionarios de la Secretaría General y del Ministerio del Interior, así como asesores presidenciales en materia internacional.

“Hoy Colombia puede estar tranquila, como lo indicó el presidente, Gustavo Petro”, concluyó Rodríguez Fajardo en el mismo comunicado, resaltando la confianza institucional en las gestiones diplomáticas que se avecinan.

Así es la relación entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, según el ministro Benedetti

La sorpresiva captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero de 2026 provocó una serie de repercusiones inmediatas en toda Sudamérica, reconfigurando el mapa diplomático regional. En medio de este escenario, la figura de Delcy Rodríguez como presidenta interina se consolidó como el punto de contacto clave para el gobierno colombiano y otros actores internacionales.

La relación entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Rodríguez adquirió una dimensión estratégica, en la que el diálogo directo se convirtió en la principal vía para abordar la transición venezolana.

Según Armando Benedetti, ministro del Interior colombiano, este canal permitió a Petro asumir un rol protagónico: “El presidente Petro le ofreció al presidente Trump mediar en la situación que está actualmente. Con un argumento que es demoledor, es que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia”, sostuvo Benedetti a W Radio.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela - crédito redes sociales

La influencia de Rodríguez en la estructura del Estado venezolano fue subrayada por Benedetti, quien afirmó: “Yo la conozco cuando estuvo en Venezuela y ella era la que hacía mover Venezuela, era la persona que operativizaba Venezuela y la conoce como nadie. Y era la única persona capaz de ser el motor real”. Así, el ministro remarcó que cualquier solución política en Venezuela dependería, en gran medida, de su capacidad de articulación interna.

La designación de Rodríguez como presidenta interina no solo modificó la dinámica del poder en Caracas, sino que también transformó el rol de Colombia en la región. El contacto personal entre Petro y Rodríguez, según fuentes oficiales, permitió establecer una interlocución directa durante la crisis, lo que fue determinante para canalizar propuestas y negociar salidas institucionales.

Delcy Rodríguez jura como presidenta
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro - crédito Reuters

La situación en Venezuela y su impacto en Colombia fueron descritos por Benedetti como un proceso ineludible: “La paz de Colombia depende de la situación venezolana”, repitió el ministro. Así, dejó claro que ambos países enfrentan desafíos compartidos cuya resolución exige coordinación política en el más alto nivel.

El nuevo eje diplomático Petro-Rodríguez aparece ahora en el centro de la agenda regional, con la estabilidad venezolana como prioridad inmediata y la expectativa de que los próximos pasos definan el rumbo de Sudamérica en los meses venideros.

