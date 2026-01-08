Centro Democrático salió en respaldo de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, tras andanada de Gustavo Petro: “Interfiere en la justicia”

En sus redes sociales, el Centro Democrático denunció al presidente Gustavo Petro por emitir opiniones frente al proceso que aún afronta Santiago Uribe Vélez - crédito Centro Democrático

A través de sus redes sociales y en respuesta al ‘arsenal’ de acusaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, el partido Centro Democrático expresó en la noche del miércoles 7 de enero de 2026 su respaldo a Santiago Uribe Vélez: hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de haber sido vinculado con crímenes de grupos paramilitares en Antioquia, en afirmaciones que desataron una fuerte controversia, pues se consideraron una clara interferencia.

En un acto en la plaza de Bolívar de Bogotá, el primer mandatario defendió a sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y, de paso, cuestionó la situación judicial del hermano del exmandatario: pues según Petro, mientras los extitulares de las carteras de Hacienda y del Interior están presos, Uribe Vélez se encuentra libre.

“Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo, del grupo de limpieza, se llama, que denuncié en el 2007 y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía. Se fueron, acabó con mi familia sanguínea. Entonces, ¿hoy por qué no está preso?”, afirmó el presidente en su discurso en la referida plaza, en donde convocó a sus seguidores para lo que, en principio, era un acto de defensa de soberanía ante Estados Unidos.

Durante su intervención, Petro aseguró que los ministros procesados “no se han robado un peso solo por ser mis ministros”, y atribuyó las diferencias en los procesos judiciales a presuntas maniobras políticas vinculadas a redes de poder y al paramilitarismo. “Usé 10 años de mi vida a riesgo contra una maquinaria que habían asesinado ya 300.000 colombianos”, agregó el gobernante, en afirmaciones en las que se explayó contra sus contradictores.

Así fue la dura respuesta del Centro Democrático a Gustavo Petro

Tras la difusión de estas declaraciones, el partido publicó un comunicado en el que rechazó los señalamientos del presidente y defendió la situación judicial de Santiago Uribe Vélez. “Petro miente y nuevamente interfiere en la justicia. Injuria y calumnia a la familia de uno de los líderes de la oposición, muy al estilo del chavismo”, advirtió la representatividad que lidera el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que aspira al Senado por esta colectividad.

Además, el partido recalcó que Uribe Vélez “goza plenamente de la presunción de inocencia, garantía constitucional y con amparo del derecho internacional". Lo anterior, agregó el Centro Democrático, debido a que fue absuelto en primera instancia y la decisión en la segunda instancia todavía no está en firme, pues será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. “No hay cosa juzgada ni fallo definitivo”, expresó la colectividad en su dura misiva al presidente.

El Centro Democrático insistió en que durante todo el proceso “nunca se probó vínculo alguno con terceros ilegales” y que las acusaciones de Petro no tienen sustento. Y advirtió sobre los riesgos de que Petro condene a personas desde el poder, al sostener que “un presidente no puede condenar desde el poder, ni presionar a la justicia, ni alimentar la estigmatización”. Para el CD, “la verdad no se impone con calumnias: se demuestra en los Tribunales”.

El caso de Santiago Uribe Vélez está marcado por una extensa investigación relacionada con su presunta vinculación al grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles. Según antecedentes judiciales, el hermano del exmandatario enfrentó un proceso en el que fue absuelto en primera instancia, por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, pero en la segunda instancia fue encontrado culpable por el Tribunal Superior de Antioquia.