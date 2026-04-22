Colombia

Abogado del Clan del Golfo descartó por completo que se logre firmar la paz con el Gobierno Petro: “Es imposible”

Ricardo Giraldo, representante jurídico de la organización armada, señaló que, pese a la salida del actual mandatario, espera que el proceso continúe con el gobierno que resulte elegido

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Los diálogos entre el EGC y el Gobierno se han desarrollado en Catar - crédito Consejería Comisionada de Paz
Los diálogos entre el EGC y el Gobierno se han desarrollado en Catar - crédito Consejería Comisionada de Paz

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, descartó llegar a un acuerdo de paz durante la gestión del presidente Gustavo Petro.

Así lo confirmó Ricardo Giraldo, representante jurídico de la organización armada, quien manifestó que la negociación buscará avanzar con el Estado para que las conversaciones puedan continuar, una vez concluya el actual mandato, que finaliza el 7 de agosto de 2026.

En una rueda de prensa, el abogado mencionó que, pese a que se lograron avances como la instalación del Mecanismo Tripartito y la definición de instrumentos para la gestión y análisis de casos, reconoce que el proceso comenzó demasiado tarde.

“No es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido a unos avances muy importantes, pues empezó tarde y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz”, expresó el jurista en declaraciones a los medios de comunicación.

Del mismo modo, Ricardo Giraldo espera que el proceso de paz con el Ejecutivo pueda seguir su curso, independientemente del que sea elegido el 31 de mayo de 2026.

No es con ningún gobierno, es independiente del gobierno Petro, que ya se va, o del gobierno que llegue, sea de aquellos que han ofrecido bala permanentemente o que quieran seguir adelante con este proceso”, recalcó en declaraciones a El Espectador.

Igualmente, Giraldo también subrayó el carácter inédito de la publicación del informe de la mesa tripartita. “Esto fue producto de un acuerdo y una exigencia entre las partes de que había que mostrarle a la comunidad lo que se estaba haciendo. Nada va a ser de espaldas a nadie, no va a ser nada soterrado ni debajo de la mesa, y cada avance se a ir publicando”, manifestó.

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