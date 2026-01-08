Álvaro Uribe desempolvó el término “castrochavismo” y dijo apoyaría a cualquier candidato para impedir el triunfo de Iván Cepeda

crédito Álvaro Uribe Vélez/Facebook

El expresidente Álvaro Uribe Vélez delineó su postura ante las próximas elecciones presidenciales en el país, enfatizando que su principal objetivo es impedir el triunfo de Iván Cepeda.

En una entrevista con El Tiempo, Uribe señaló que, a menos de cinco meses para la votación, el panorama electoral permanece abierto y consideró probable una segunda vuelta.

En ese escenario, el exmandatario definió dos líneas de acción: el conocido respaldo a la senadora Paloma Valencia como candidata principal de su partido y la disposición a apoyar a cualquier otro aspirante que logre consolidar una coalición contra Cepeda, descartando que su apoyo solo se alinie a De la Espriella.

El expresidente respalda la candidatura de Paloma Valencia, pero en caso de que sea derrotada, abre la puerta a una coalición contra Cepeda - crédito Fotocomposición Infobae (redes sociales/Colprensa)

“No necesariamente para donde Abelardo, para donde quien lo pueda derrotar. Pero yo confío en que todo esto que ha pasado en Colombia, que nos está llevando a la tragedia de Venezuela y de Cuba, produzca una gran reflexión nacional y se pueda parar a la gente del castrochavismo”, dijo puntualmente Uribe al medio citado.

En relación con Abelardo de la Espriella, el exmandatario explicó que este optó por la recolección de firmas tras no ser aceptado como precandidato formal, enfatizando que “hay que honrar la palabra” y que nunca ha hecho “trampa en la vida pública”.

Durante la entrevista, Uribe fue explícito al afirmar que el respaldo de su sector no estaría condicionado a una candidatura específica en segunda vuelta, sino orientado a impedir la consolidación de un proyecto político alineado con las reformas promovidas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Describió a Cepeda como “un agente declarado del castrochavismo” y sostuvo que sus propuestas buscan “completar este proceso de destrucción para que todo quede en manos del Estado y se anule la creatividad de los colombianos”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez detalló cualidades que puede convertir en vencedora a Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia/Facebook

El exmandatario defendió la candidatura de Paloma Valencia, a quien calificó como ajena al desgaste político y a prácticas clientelistas: “No tiene el desgaste político que personas como yo tenemos por una larga vida pública. Es una persona totalmente transparente. Nadie puede hacerme una acusación sobre ella. No ha estado en el Gobierno, ni en la ‘mermelada’ corrupta". Y destacó la postura de oposición constante de su partido frente a las administraciones de Juan Manuel Santos y del actual Gobierno.

En el ámbito internacional, Uribe se refirió al contexto político venezolano y a la figura de María Corina Machado, a quien calificó como “la gran líder de la recuperación democrática de Venezuela” y “una mujer de superior jerarquía para la democracia occidental”.

Reconoció desconocer los detalles de los acuerdos políticos recientes en ese país, pero advirtió sobre la tensión existente entre el marco jurídico, lo político y la realidad electoral.

El expresidente expresó su apoyo a que Edmundo González asuma el mandato en Venezuela - crédito Europa Press

Uribe recordó que el artículo 233 de la Constitución venezolana establece reglas claras ante la falta del presidente, aunque subrayó que el proceso electoral más reciente, en el que Edmundo González obtuvo respaldo de Machado y la certificación del Centro Carter, no ha sido reconocido.

Al ser consultado en la entrevista sobre la posibilidad de un Gobierno de transición para convocar nuevas elecciones, insistió en que la prioridad es “quitarle a Venezuela esa pesadilla destructora que es este régimen”, advirtiendo de los riesgos derivados del control institucional que ejerce el chavismo.

El expresidente resaltó al medio citado la labor de María Corina Machado en la denuncia del fraude electoral, enfatizando que no recuerda “un caso en mi larga vida electoral en el que haya sido tan fácil detectar un fraude como el de esta narcodictadura”.

Finalmente, apoyó la actuación de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro, considerándola una acción legítima ante la inacción de las Fuerzas Armadas venezolanas y señalando que el régimen ha facilitado el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas en la región.