Alias Tapiero fue asesinado en zona rural de Ituango: estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia

El cuerpo de alias Tapiero, uno de los criminales más buscados de Antioquia, fue encontrado sin vida en área rural de Ituango - crédito Ernesto Guzmán/EFE/Policía

El cuerpo de alias Tapiero, uno de los criminales más buscados de Antioquia, fue hallado sin vida en la vereda La Hundida, zona rural de Ituango, tras un presunto ajuste de cuentas, según confirmó la Policía.

La víctima, identificada como Cristian Yadir Zapata Graciano, de 29 años, integraba el frente 18 de las disidencias, bajo el mando de alias Ramiro, subordinado de alias Iván Mordisco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, hacía parte del cartel de los más buscados publicado por la Gobernación de Antioquia en noviembre de 2025.

Las autoridades confirmaron que el deceso de Zapata no fue resultado de una operación oficial. Según el coronel Luis Muñoz, comandante de Policía Antioquia, la evidencia indica que fue asesinado con arma de fuego en un contexto ajeno a la Fuerza Pública.

Alias 'Tapiero' figuraba en el cartel de los más buscados publicado recientemente por la Gobernación de Antioquia, según las autoridades - crédito Policía Antioquia

El oficial detalló la posible motivación del crimen: “Tal vez por un ajuste ilegal de cuentas entre este mismo grupo o por otro tipo de personas. El delincuente está en su cuento en actividades delictivas y entre ellos también se generan pugnas y situaciones o venganzas.”

La inclusión de Zapata en el cartel de los más buscados, publicado en noviembre de 2025 por la Gobernación de Antioquia, respondía a su rol dentro de la estructura liderada por alias Ramiro, subordinado de alias Iván Mordisco.

La muerte de este individuo pone en evidencia las tensiones internas y las disputas violentas que atraviesan a las disidencias en la región.

El traslado del cuerpo al casco urbano de Ituango permitió realizar la inspección judicial de rigor. Mientras tanto, el alto mando policial aclaró que hasta el momento no se ha confirmado la llegada de refuerzos armados procedentes de otros departamentos, como Cauca.

Policía de Antioquia confirma que Zapata Graciano, de 29 años, murió por impacto de arma de fuego y descarta enfrentamiento con la Fuerza Pública - crédito Página web Mi Municipio

Muñoz aseguró: “Se mantienen labores permanentes de patrullaje, prevención y verificación, con el fin de anticiparse a cualquier situación que represente riesgo para la comunidad o para los integrantes de la Fuerza Pública.”

La investigación continúa enfocada en esclarecer si el asesinato obedece a una pugna interna entre facciones o si otras organizaciones delictivas participaron en el hecho.

Alias Tapiero

El cambio de lealtades de Cristian Zapata, quien había dejado el grupo guerrillero para integrarse al clan del Golfo, aparece como el motivo central detrás de su asesinato, según estimaciones de las autoridades.

El sepelio de Tapiero se realizó el lunes 5 de enero en la zona urbana de Itunago, donde familiares y algunos vecinos acudieron a despedirlo.

El cadáver de Zapata fue trasladado a la zona urbana de Ituango para su inspección judicial tras ser hallado en la vereda La Hundida - crédito Policía Antioquia

Varios habitantes de la región aseguran que Tapiero los había extorsionado repetidas veces. En la comunidad persiste la preocupación, pues temen que las disputas entre organizaciones armadas continúen generando violencia y nuevas amenazas en la zona.

Capturan a alias Bony, señalado articulador logístico de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Putumayo

El reciente golpe a las disidencias de las antiguas Farc en el departamento de Putumayo se concretó con la detención de alias Bony, señalado como presunto articulador logístico de la Estructura Carolina Ramírez, según informaron las autoridades colombianas.

La captura ocurrió en La Tagua, corregimiento bajo jurisdicción de Puerto Leguízamo, durante un despliegue conjunto de la Armada, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

Las fuerzas de seguridad mantenían un esquema de vigilancia permanente sobre el tránsito de embarcaciones y personas en el río Putumayo, ruta clave tanto para la población civil como para grupos armados ilegales, según detallaron voceros oficiales.

El control fluvial, a cargo de la Brigada de Infantería de Marina No. 3, ha sido catalogado como estratégico por su conexión con múltiples rutas utilizadas en la región amazónica.

Durante la revisión de antecedentes, los uniformados identificaron a un hombre de 28 años, conocido como alias Bony, quien tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir, extorsión y homicidio agravado.

Tras la detención, la Policía Nacional asumió la custodia y será la encargada de avanzar en el proceso de judicialización ante las autoridades competentes. Este procedimiento forma parte de un esfuerzo sostenido de las fuerzas armadas para contrarrestar la influencia de estructuras ilegales en la zona, informaron los organismos de seguridad.