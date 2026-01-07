Video: Miguel Ángel Borja conmovió las redes tras rescatar y adoptar un perrito callejero

Las imágenes que registran el acto solidario realizado por el futbolista colombiano circularon en redes sociales y generaron numerosas reacciones, impulsando un llamado de atención sobre la realidad de los animales en situación de desamparo - crédito X

La imagen de Miguel Ángel Borja, conocido por su desempeño en el fútbol profesional, se viralizó en redes sociales tras protagonizar un hecho fuera de las canchas.

El delantero colombiano fue captado mientras realizaba el rescate de un perro callejero en estado de desnutrición, un acto que generó miles de reacciones y elogios por parte de usuarios y seguidores.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El “operativo” de rescate, documentado en videos y fotografías difundidas por el entorno del jugador, mostró el momento en que el animal, visiblemente débil y con signos de abandono, fue atendido y trasladado hasta la finca del futbolista.

El gesto de Borja fue destacado en diferentes plataformas digitales que subrayaron la sensibilidad del delantero costeño frente al maltrato y abandono animal. Las imágenes del rescate y la posterior recuperación del perro en la finca del deportista rápidamente se convirtieron en tendencia, resaltando el lado humano de una figura pública que acostumbra a ser noticia por sus logros deportivos.

Miguel Ángel Borja rescató a un perro callejero desnutrido y reivindicó el problema del abandono animal en Colombia - crédito composición fotográfica

Una vez en la finca, el perro recibió alimento, agua y atención básica. El delantero, que en el último año defendió los colores de River Plate y se encuentra actualmente en negociaciones con clubes para la temporada 2026, se encargó de supervisar el proceso de recuperación del animal.

Las imágenes más recientes, publicadas en redes sociales, muestran una evolución favorable en el estado del perro, lo que tranquilizó a quienes siguieron de cerca la historia. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el estado de salud actual del animal, la respuesta a los cuidados ha sido positiva.

El gesto solidario de Borja fue ampliamente celebrado en redes sociales. Frases como “Un crack dentro y fuera de las canchas” y “Eso demuestra que no se ha olvidado de donde salió” acompañaron las publicaciones relacionadas con el rescate.

El delantero colombiano llevó al perro rescatado a su finca, donde supervisó personalmente su alimentación y recuperación - crédito Reuters

Usuarios y seguidores de diferentes regiones del país elogiaron la actitud del futbolista, mientras que otros destacaron que este tipo de actos inspiran a otros a sumarse en la protección y cuidado de los animales.

La historia del perro rescatado por Miguel Ángel Borja se convirtió en un símbolo de empatía y responsabilidad social, generando debate sobre el abandono animal y la necesidad de políticas públicas que garanticen el bienestar de los animales callejeros.

Más allá del fútbol

La trayectoria de Miguel Ángel Borja no solo destaca por sus logros deportivos, sino también por su compromiso con causas sociales y familiares. El delantero ha sido reconocido en varias oportunidades por su participación en actividades comunitarias, entrega de regalos a niños en su natal Montería y mensajes a la ciudadanía sobre la responsabilidad en la convivencia y el autocuidado.

El delantero de 32 años está pasando vacaciones en Colombia - crédito Redes Sociales

En una de sus recientes intervenciones públicas, Borja hizo un llamado a la prudencia durante las pasadas celebraciones de diciembre: “Disfruten de su familia, de sus hijos, porque todo está caro, hasta el cajón”. El jugador, de 32 años, reiteró su deseo de continuar aportando fuera de las canchas, mientras se prepara físicamente para la próxima temporada, según lo publicado en sus redes sociales.

Después de su salida de River Plate, donde marcó 62 goles, la carrera de Miguel Ángel Borja sigue generando expectativas. Fuentes de medios especializados señalaron que el delantero negocia actualmente con Cruz Azul, club mexicano, donde podría compartir vestuario con figuras como Kevin Mier y Willer Ditta.

Mientras se define su futuro profesional, el impacto de su reciente gesto con el perro rescatado continúa generando conversación y admiración, tanto entre aficionados del fútbol como en defensores de los derechos animales.

El episodio protagonizado por Borja deja en evidencia que la influencia de los deportistas trasciende el ámbito competitivo y puede contribuir a visibilizar problemáticas sociales, como el abandono de animales.