Ni Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella derrotarían a Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial, según Miguel Uribe Londoño: “No veo por donde”

El candidato del Partido Demócrata Colombiano consideró que Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

A menos de seis semanas para que se desarrollen las elecciones presidenciales en Colombia, los aspirantes a la Casa de Nariño continúan con sus recorridos y estrategias que consoliden sus campañas para lograr suceder a Gustavo Petro en el cargo.

No obstante, algunos candidatos no han esperado al día de los comicios y ya previsualizaron lo que sería una eventual segunda vuelta presidencial que se desarrollaría el 21 de junio de 2026, en caso de que ninguno de los 13 postulantes supere la mitad de los votantes.

Ese fue el caso de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay y hoy candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, en la que señaló que uno de los aspirantes que, para él, ya tiene asegurado su puesto en esa futura elección es el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

Para Uribe Londoño, Iván Cepeda derrotaría a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Frente a los contendientes que podría enfrentar el político progresista, Uribe Londoño aseguró que estaría entre la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y el abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Sin embargo, el dirigente, en declaraciones a El Tiempo, fue contundente al señalar que ninguno de los dos dirigentes de la derecha podría superar a Cepeda en el segundo balotaje, por lo que, en sus palabras, estaría casi que cantada la victoria del aspirante del partido afín al presidente Gustavo Petro.

“Hoy no. Hoy creo que quien gana en segunda vuelta es Iván Cepeda. Eso es lo que muestran todas las encuestas y creo que él lleva la ventaja (...) y no veo por dónde, ninguno de los dos ha mostrado cuál es el que va a tener capacidad de derrotar a Iván Cepeda”, expresó Miguel Uribe Londoño al citado medio de comunicación.

La disputa política y legal entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe perjudicaría a Paloma Valencia, según Miguel Uribe Londoño - crédito red social x

En cuanto a las probabilidades de Paloma Valencia, el empresario afirmó que existe un detalle que, para él, le resta su posibilidad de vencer a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial.

“Yo estoy seguro que Paloma no lo derrota. Paloma no lo derrota porque Paloma representa una pelea personal entre (Álvaro) Uribe y Iván Cepeda, porque Uribe y Cepeda tienen una pelea a muerte entre ellos dos, que nos han trasladado a todos los colombianos”, aseveró.

Así mismo, hizo sus críticas al expresidente y líder natural del partido Centro Democrático, al recordar unas declaraciones públicas donde había expresado su temor al senador y candidato del Pacto Histórico.

“No es Uribe simplemente pensando en el bienestar de todos, sino él tiene un problema con él y le tiene mucho miedo, como el otro día dijo, es que le tiene mucho miedo a Iván Cepeda (...) pues si él le tiene miedo, eso es un problema personal de él. Yo no le tengo miedo a Iván Cepeda y no tenemos por qué tenerle miedo”, recordó.

Por último, hizo un llamado a los colombianos para que en las elecciones presidenciales del 31 de mayo elijan a conciencia sobre los programas que traen los 13 postulantes que podrían ocupar la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

Miguel Uribe Londoño salió del Centro Democrático en diciembre de 2025 tras disputas internas - crédito Europa Press

Polémica por salida del Centro Democrático

Recientemente, Miguel Uribe Londoño recordó el motivo de su renuncia al Centro Democrático, luego de que ocupara el lugar que dejó su hijo Miguel Uribe Turbay que fue asesinado tras un evento público en el occidente de Bogotá, en junio de 2025.

El aspirante, en declaraciones al programa de televisión Nos cogió la Noche, denunció que fue blanco de una maniobra interna en el Centro Democrático luego de que Abelardo de la Espriella—también candidato presidencial— divulgara al expresidente Álvaro Uribe que supuestamente le había solicitado la Vicepresidencia. Tal información, que generó el quiebre público dentro del partido, precipitó la salida de Uribe Londoño y su distanciamiento definitivo del movimiento en diciembre de 2025.

“Respecto a Abelardo, sí, es una cosa que no debería haber pasado. Yo no entiendo por qué él llamó al presidente Uribe el 1 de diciembre a decirle que dizque yo le había pedido la vicepresidencia, eso es perfectamente falso. Él estuvo cinco veces en mi casa ofreciéndome la vicepresidencia después de muerto Miguel hasta ese día”, indicó el candidato al citado medio de comunicación.

El candidato presidencial le había informado a Álvaro Uribe que Miguel Uribe Londoño iba a ser su fórmula vicepresidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Además, recordó que fue el mismo De la Espriella el que le había manifestado con anterioridad su propuesta de ser su fórmula vicepresidencial.

“Dos días antes de eso, hablamos desde Buenos Aires y me dijo: ‘Miguel, es que tú y yo somos imbatibles juntos’. Yo simplemente oí una propuesta. Yo no dije que sí, pero sabía que yo iba a ganar (...) esa noche salió la encuesta de Invamer donde yo estaba de cuarto”, agregó.

La salida de Uribe Londoño de la colectividad opositora se produjo tras diferencias internas que impidieron su candidatura dentro del partido. Posteriormente, confirmó su aspiración presidencial con el Partido Demócrata Colombiano, y contará con el respaldo de la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas como su fórmula vicepresidencial.