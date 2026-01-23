Deportes

Este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja: sorpresivo destino del Colibrí

El delantero descartó su llegada a Cruz Azul porque el equipo mexicano no liberó un cupo de extranjero para la temporada y el colombiano tomó otro rumbo que genera polémica

Después de tres temporadas, Miguel
Después de tres temporadas, Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate, pues su contrato no fue renovado

Miguel Ángel Borja fue protagonista en el mercado de fichajes desde noviembre, por las informaciones de que no renovaba contrato con River Plate y después por su acuerdo de contrato con Cruz Azul, este último no pudo ficharlo porque no tuvo cupos de extranjeros en la temporada.

Por esa razón, el delantero colombiano firmó con un sorpresivo equipo en el extranjero, que apareció a último momento con una oferta que le interesó al atacante, para viajar y firmar su vínculo, pero que genera polémica porque estará en una liga que es considerada de menor nivel.

De otro lado, el goleador también pondría en riesgo su lugar en la selección Colombia, con la que fue a la Copa América 2024, fue subcampeón y esperaba una oportunidad en los amistosos de marzo para llegar al mundial, pero ahora esa opción parece enredada por su decisión reciente.

El nuevo equipo de Miguel Ángel Borja

Luego de tres años con River Plate, ganando amores y al final algunas críticas por su juego, el delantero colombiano buscó un equipo en América Latina, pero solo uno le envió una oferta importante, la aceptó y la contratación se cayó por la falta de un cupo de extranjero en Cruz Azul, pese a esperar casi un mes para que se abriera.

El viernes 23 de enero, Miguel Ángel Borja sorprendió con la noticia de que firmó con el Al Wasl, conjunto de los Emiratos Árabes Unidos que lo anunció en sus redes sociales, con el futbolista mostrando la camiseta del club y listo para unirse a la segunda parte de la temporada.

Noticia en desarrollo...

