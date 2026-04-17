Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo: podría enfrentar cadena perpetua

Alias Chiquito Malo es el sucesor del poder de una de las células criminales que nacieron tras la desmovilización de las AUC - crédito Colprensa/InSight Crime

El 17 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de nuevos cargos por terrorismo contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido por el alias Chiquito Malo, líder del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en Colombia.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó que la acusación contra Ávila Villadiego fue modificada tras su formulación inicial luego de que se identificaron tres nuevos delitos en su contra: conspiración por narcoterrorismo y provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero.

“Chiquito Malo”, de 49 años y actualmente prófugo de la justicia, ya enfrentaba cargos previamente en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, tráfico de cocaína y uso de armas de fuego en su calidad de jefe del Clan del Golfo. Cabe recordar que el Clan del Golfo fue calificado en Norteamérica como un grupo terrorista en octubre de 2021 y se le responsabiliza de operaciones de narcotráfico, violencia armada y actividades que afectan la seguridad en Colombia y la región.

En Colombia el Clan del Golfo negocia la paz con el Gobierno Petro - crédito Policía Nacional

Las autoridades estadounidenses sostienen que Ávila Villadiego habría mantenido bajo su control las operaciones del Clan del Golfo desde octubre de 2021. Entre los nuevos delitos imputados figura la conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, que implica la coordinación de actividades criminales vinculadas tanto al tráfico de drogas como a la ejecución de actos terroristas, así como la provisión de recursos, apoyo logístico y otros medios a una organización considerada terrorista.

Con estos nuevos cargos, el Departamento de Justicia refuerza la presión judicial internacional sobre el líder del Clan del Golfo, cuya captura continúa siendo prioritaria para las autoridades de Estados Unidos. El proceso judicial busca desarticular las redes delictivas asociadas con la organización y llevar ante la justicia a sus máximos responsables.

Por los cargos mencionados, entendiendo que el terrorismo es uno de los más graves para la justicia en Estados Unidos, “Chiquito Malo” podría afrontar una condena de hasta cadena perpetua.

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) es una célula paramilitar que ha tomado relevancia en los últimos años - crédito Colprensa

Cabe recordar que “Chiquito Malo” es el cabecilla del Clan del Golfo desde que se registró la captura de alias Otoniel, que hizo parte del inicio del grupo armado cuando se conocía como el Clan Úsuga.

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 por fuerzas de seguridad colombianas tras varios años de operativos y seguimientos en la región de Urabá.

Considerado el máximo líder del Clan del Golfo, su detención representó uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en Colombia. En mayo de 2022, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país.

En agosto de 2023 fue condenado a 45 años de prisión luego de que se declaró culpable de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo el envío de al menos 96 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

'Chiquito Malo' asumió el poder del Clan del Golfo tras la caída de "Otoniel" - crédito Policía Nacional

El cambio de cargos contra “Chiquito Malo” en Estados Unidos ha hecho que se cuestione la decisión que tomó el Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura de varios cabecillas del Clan del Golfo para continuar con los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, con la mediación de Qatar, España, Noruega y Suiza.

El Gobierno Petro ha justificado esta decisión al indicar que este proceso busca la desmovilización y reintegración de los miembros de este grupo armado ilegal, estableciendo Zonas de Ubicación Temporal como paso verificable.

El 24 de diciembre de 2025, varios cabecillas comenzaron tareas para coordinar la ubicación de más integrantes en esas zonas. La suspensión de las órdenes está respaldada por la Resolución 274 de la Presidencia y fue informada a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa.