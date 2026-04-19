Vicky Dávila arremetió contra Iván Cepeda tras retar a Paloma Valencia y De la Espriella en debates: “No le pregunten por la paz total”

La propuesta de Iván Cepeda sobre los debates presidenciales hizo que Vicky Dávila se pronunciara en X - crédito Colprensa

El escenario político sumó un nuevo episodio de confrontación tras el llamado de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, a realizar debates de fondo con la extrema derecha.

El pronunciamiento de Cepeda emitido desde la provincia de Sumapaz se dirigió de manera directa a Paloma Valencia, aspirante presidencial del Centro Democrático, y al abogado y también candidato Abelardo de la Espriella.

La declaración de Cepeda apuntó a transformar el tono de la campaña electoral. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, afirmó el senador ante asistentes en la provincia, generando una ovación entre los presentes.

En su intervención, Cepeda sostuvo: “Llegó el debate, ahora sí. Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir para debatir a fondo”.

El candidato de la izquierda aceptará asistir a debates - crédito @CamiloRomero/X

El congresista insistió en que la confrontación debe centrarse en la argumentación y la presentación de ideas estructuradas, en lugar de ataques personales.

“Mi debate, nuestro debate, es con la extrema derecha que representa la más retrógrada visión del mundo”, expresó el legislador, que acusó a sus rivales de priorizar la acumulación de riqueza sobre los derechos y la dignidad humana.

Cepeda advirtió durante su intervención que sectores de la derecha buscan “sacrificar a los seres humanos, sus derechos y su dignidad por las ganancias y el dinero”.

El senador agregó que las posturas de sus adversarios no reparan en “destruir la naturaleza, los páramos y el agua en su afán de acumular riqueza sin límites”, ni en “acabar con los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales”, así como en “practicar el racismo y la segregación de los pueblos originarios”.

La respuesta al desafío de Cepeda no tardó en tomar eco nacional. Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, aportó su visión mediante un mensaje en X, donde planteó interrogantes sobre el alcance y la transparencia de los debates propuestos por el senador.

Vicky Dávila cuestionó a Iván Cepeda y exigió debates sin restricciones ni exclusiones - crédito @VickyDavilaH/X

“Iván Cepeda reta a Paloma Valencia y a Abelardo De La Espriella a debatir temas de fondo”, escribió Dávila. La comunicadora cuestionó: “¿Temas de fondo es que no le pregunten por la paz total, de la cual fue arquitecto y quiere continuar, y los beneficios a los peores criminales?”, en referencia al papel de Cepeda en las negociaciones con grupos armados.

En el mismo pronunciamiento, Dávila instó a que los debates aborden otros temas polémicos: “¿No querrá que debatan sobre la corrupción en el Gobierno Petro y su silencio sostenido? ¿Los computadores de Raúl Reyes, su defensa a Jesús Santrich y otros bandidos? ¿La Constituyente que promueve? ¿Cómo destruyeron el sistema de salud, mientras la gente se muere? ¿Cómo Petro le ha hecho la campaña?”.

Para la periodista, “el país quiere ver el debate, pero hablando de todo, sin condiciones”, y añadió que “también tiene que estar el candidato Sergio Fajardo”.

La inclusión o exclusión de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, emergió como un nuevo foco de disputa. Según Dávila, “Cepeda no puede excluirlo así no más. No señor”.

La controversia sobre los participantes y los temas legitima el debate sobre la pluralidad y la representatividad en los foros electorales. “El país quiere ver el debate, pero hablando de todo, sin condiciones”, concluyó la periodista en su mensaje.

José Manuel Restrepo resaltó participación ciudadana y pidió confrontar ideas en campaña - crédito @jrestrp/X

José Manuel Restrepo se pronunció tras palabras de Iván Cepeda sobre debates presidenciales: “De eso se trata la construcción democrática”

El candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, compartió un mensaje tras concluir actividades en Bucaramanga, donde afirmó haber vivido “una jornada extraordinaria”.

Según el propio Restrepo, la respuesta de los asistentes dejó en evidencia el “fervor impresionante” que acompaña el recorrido electoral.

El político subrayó la importancia de los debates públicos como espacio esencial para la democracia y aseguró: “Siempre listo al debate con la senadora Aída Quilcué que no ha asistido a varios de los que se les ha invitado recientemente”.

Restrepo también valoró la disposición del candidato y senador Cepeda para debatir, destacando que “de eso se trata la construcción democrática”. Remarcó que la confrontación de propuestas permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas.

Concluyó su intervención comprometiéndose a ajustar su agenda para participar en encuentros que “permitan que los ciudadanos elijan bien, transparentemente y que la democracia se nutra”.