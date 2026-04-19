Incautaron en Costa Rica cargamento de cocaína vinculado a ‘Iván Mordisco’, tenía como destino EE. UU.

El decomiso de cocaína en Playa Guápil, vinculado a la estructura de ‘Iván Mordisco’, representó pérdidas millonarias para redes de narcotráfico que operan entre Sudamérica y Norteamérica - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional, con apoyo de agencias internacionales, localizó 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Playa Guápil, en la costa del Pacífico de Costa Rica.

Según informó la institución, el cargamento pertenecería a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, y tenía como destino el mercado de Estados Unidos.

Durante la operación, la Unidad de Investigaciones Sensitivas participó en la detención de seis personas y en la inmovilización de dos embarcaciones que eran utilizadas para el transporte de la droga. Según información oficial, el alcaloide habría salido del departamento del Cauca.

Según información de la Policía Nacional, el alcaloide habría salido del departamento del Cauca - crédito Policía Nacional

Las autoridades estimaron que la incautación generó pérdidas superiores a 125 millones de dólares para la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. Además, el decomiso evitó la circulación de aproximadamente nueve millones de dosis.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, indicó que esta acción tuvo impacto sobre las rutas marítimas utilizadas para el tráfico de estupefacientes, así como sobre las capacidades logísticas de organizaciones criminales con presencia transnacional.

“Este cargamento, que habría salido desde el Cauca con destino a Estados Unidos, estaba vinculado a la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. Con este resultado, afectamos sus finanzas en más de 125 millones de dólares y evitamos la circulación de cerca de 9 millones de dosis en el mundo”, aseveró el uniformado.

Este operativo se suma al realizado por la Armada Nacional y la Policía Nacional, en el que incautaron 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína durante una acción conjunta contra el narcotráfico.

El procedimiento ocurrió tras la inspección de una motonave que había partido de Barranquilla y tenía como destino el archipiélago de San Andrés.

“El procedimiento se llevó a cabo al verificar una motonave proveniente de la ciudad de Barranquilla con destino al archipiélago de San Andrés. Nuestras unidades hallaron el estupefaciente oculto mediante la modalidad de doble fondo en la estructura de la embarcación”, expresó la institución.

Las autoridades localizaron el estupefaciente oculto dentro de la estructura de la embarcación, utilizando la modalidad de doble fondo. El hallazgo permitió retirar de circulación cerca de cuatro millones de dosis.

" Este contundente resultado permitió retirar de circulación aproximadamente 4 millones de dosis, impactando las finanzas de las organizaciones criminales en cerca de 75 millones de dólares", señaló la Policía Nacional.

Incautación - crédito Policía Nacional

La incautación representó pérdidas estimadas en 75 millones de dólares para las organizaciones criminales involucradas. Las acciones de control en rutas marítimas buscan reducir la capacidad operativa de redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas con destino al Caribe colombiano.

Otros operativos

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia incautó 18 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Barranquilla. La droga estaba escondida en el sistema de refrigeración de un contenedor y tenía como destino Bélgica, donde iba a ser comercializada ilegalmente.

El hallazgo ocurrió el domingo 5 de abril de 2026 durante un operativo de inspección y escaneo de cargas en el terminal marítimo de la capital del Atlántico.

El hallazgo ocurrió el domingo 5 de abril de 2026 durante un operativo de inspección y escaneo de cargas en el terminal marítimo de la capital del Atlántico - crédito Policía Nacional de Colombia

El procedimiento incluyó el uso de tecnología especializada, lo que permitió detectar la presencia de la sustancia oculta. Según el informe policial, el decomiso representa un impacto significativo para las finanzas de organizaciones delictivas, debido a que la carga está valorada en más de 565.000 dólares, cifra equivalente a más de dos mil millones de pesos colombianos. La cantidad incautada habría permitido la distribución de cerca de 45.000 dosis.

Las autoridades señalaron que esta operación está vinculada con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización señalada de tener estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. El operativo refuerza la lucha contra el narcotráfico en los principales puertos del país.