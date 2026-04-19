Colombia

Incautaron en Costa Rica cargamento de cocaína vinculado a ‘Iván Mordisco’, tenía como destino EE. UU.

La incautación de 3,7 toneladas de cocaína en Costa Rica permitió la captura de seis personas y la inmovilización de dos embarcaciones utilizadas por estructuras criminales para el tráfico internacional de drogas

Guardar
Primer plano del hombro de un oficial de la Policía Nacional de Colombia con su insignia, junto a una imagen superpuesta de barriles azules con contrabando
El decomiso de cocaína en Playa Guápil, vinculado a la estructura de ‘Iván Mordisco’, representó pérdidas millonarias para redes de narcotráfico que operan entre Sudamérica y Norteamérica - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional, con apoyo de agencias internacionales, localizó 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Playa Guápil, en la costa del Pacífico de Costa Rica.

Según informó la institución, el cargamento pertenecería a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, y tenía como destino el mercado de Estados Unidos.

Durante la operación, la Unidad de Investigaciones Sensitivas participó en la detención de seis personas y en la inmovilización de dos embarcaciones que eran utilizadas para el transporte de la droga. Según información oficial, el alcaloide habría salido del departamento del Cauca.

Incautación - crédito Policía Nacional
Según información de la Policía Nacional, el alcaloide habría salido del departamento del Cauca - crédito Policía Nacional

Las autoridades estimaron que la incautación generó pérdidas superiores a 125 millones de dólares para la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. Además, el decomiso evitó la circulación de aproximadamente nueve millones de dosis.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, indicó que esta acción tuvo impacto sobre las rutas marítimas utilizadas para el tráfico de estupefacientes, así como sobre las capacidades logísticas de organizaciones criminales con presencia transnacional.

Este cargamento, que habría salido desde el Cauca con destino a Estados Unidos, estaba vinculado a la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. Con este resultado, afectamos sus finanzas en más de 125 millones de dólares y evitamos la circulación de cerca de 9 millones de dosis en el mundo”, aseveró el uniformado.

Este operativo se suma al realizado por la Armada Nacional y la Policía Nacional, en el que incautaron 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína durante una acción conjunta contra el narcotráfico.

El procedimiento ocurrió tras la inspección de una motonave que había partido de Barranquilla y tenía como destino el archipiélago de San Andrés.

“El procedimiento se llevó a cabo al verificar una motonave proveniente de la ciudad de Barranquilla con destino al archipiélago de San Andrés. Nuestras unidades hallaron el estupefaciente oculto mediante la modalidad de doble fondo en la estructura de la embarcación”, expresó la institución.

Las autoridades localizaron el estupefaciente oculto dentro de la estructura de la embarcación, utilizando la modalidad de doble fondo. El hallazgo permitió retirar de circulación cerca de cuatro millones de dosis.

" Este contundente resultado permitió retirar de circulación aproximadamente 4 millones de dosis, impactando las finanzas de las organizaciones criminales en cerca de 75 millones de dólares", señaló la Policía Nacional.

Incautación - crédito Policía Nacional
Incautación - crédito Policía Nacional

La incautación representó pérdidas estimadas en 75 millones de dólares para las organizaciones criminales involucradas. Las acciones de control en rutas marítimas buscan reducir la capacidad operativa de redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas con destino al Caribe colombiano.

Otros operativos

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia incautó 18 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Barranquilla. La droga estaba escondida en el sistema de refrigeración de un contenedor y tenía como destino Bélgica, donde iba a ser comercializada ilegalmente.

El hallazgo ocurrió el domingo 5 de abril de 2026 durante un operativo de inspección y escaneo de cargas en el terminal marítimo de la capital del Atlántico.

El hallazgo ocurrió el domingo 5 de abril de 2026 durante un operativo de inspección y escaneo de cargas en el terminal marítimo de la capital del Atlántico - crédito Policía Nacional de Colombia
El hallazgo ocurrió el domingo 5 de abril de 2026 durante un operativo de inspección y escaneo de cargas en el terminal marítimo de la capital del Atlántico - crédito Policía Nacional de Colombia

El procedimiento incluyó el uso de tecnología especializada, lo que permitió detectar la presencia de la sustancia oculta. Según el informe policial, el decomiso representa un impacto significativo para las finanzas de organizaciones delictivas, debido a que la carga está valorada en más de 565.000 dólares, cifra equivalente a más de dos mil millones de pesos colombianos. La cantidad incautada habría permitido la distribución de cerca de 45.000 dosis.

Las autoridades señalaron que esta operación está vinculada con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización señalada de tener estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. El operativo refuerza la lucha contra el narcotráfico en los principales puertos del país.

Temas Relacionados

Policía NacionalIncautación de cocaínaIván MordiscoCosta RicaColombia-Noticias

Más Noticias

Video · Camión de basura en San Cristóbal se estrelló con una vivienda y afectó a cinco familias

La emergencia se presentó cuando el vehículo perdió el control por una pendiente pronunciada, interrumpiendo el tránsito mientras era removido con apoyo de maquinaria especial

Video · Camión de basura en San Cristóbal se estrelló con una vivienda y afectó a cinco familias

Resultado La Caribeña noche hoy 18 de abril

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en la jugada más reciente de la modalidad nocturna

Resultado La Caribeña noche hoy 18 de abril

Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez luego de entrar al minuto 90 en el partido del Minnesota United: “Me parece una falta de respeto”

El capitán de la selección Colombia jugó apenas cuatro minutos, los de la adición, en la victoria 2-0 de su equipo en Estados Unidos contra Portland Timbers

Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez luego de entrar al minuto 90 en el partido del Minnesota United: “Me parece una falta de respeto”

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

El equipo bávaro, empatando podría asegurar la corona del campeonato de Alemania al llegar a 77 puntos; mientras que el segundo en la tabla, Borussia Dortmund, en los cuatro partidos que le quedan solo sumaría 76 unidades

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Vicky Dávila arremetió contra Iván Cepeda tras retar a Paloma Valencia y De la Espriella en debates: “No le pregunten por la paz total”

La periodista cuestionó la propuesta del candidato del Pacto Histórico, al exigir que se aborden temas como la corrupción en el Gobierno Petro y la inclusión de todos los candidatos presidenciales

Vicky Dávila arremetió contra Iván Cepeda tras retar a Paloma Valencia y De la Espriella en debates: “No le pregunten por la paz total”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Madonna, Maluma, Duplat, Nanpa Básico, Enrique Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras su acercamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

J Balvin pasó por un ancianato en Bucaramanga y puso a bailar a los residentes al ritmo de “Tonto”

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez luego de entrar al minuto 90 en el partido del Minnesota United: “Me parece una falta de respeto”

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Hora y dónde ver WrestleMania 42: Roman Reigns y CM Punk estelarizarán en Las Vegas

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús