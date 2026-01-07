Colombia

Superintendencia de Salud lleva dos semanas sin su sitio web: no se pueden consultar estado de los procesos

El colapso digital reportado en el portal ha dejado a numerosos ciudadanos sin posibilidades de gestión, provocando retrasos en solicitudes y consultas que rutinariamente requieren del acceso a la página oficial para la resolución de problemas sanitarios

La Superintendencia de Salud, encargada de vigilar a entidades públicas y privadas que brindan servicio y medicamentos a los pacientes del país, ya completa dos semanas sin sitio web.

Dicha interrupción en el servicio ha impactado directamente a miles de pacientes que, diariamente, interponen quejas y peticiones para acceder a los servicios básicos y especializados.

Y es que el sitio web ha desaparecido la sección de consultas de los procesos, por lo que pacientes no tienen datos en tiempo real del estado de sus reclamaciones y solicitudes.

Durante este periodo, la plataforma oficial de Supersalud ha dejado de recibir las cerca de 6.000 quejas diarias que, en condiciones normales, procesaba para canalizar ante las autoridades responsables. Esta situación ha generado una creciente incertidumbre entre los ciudadanos, que continúan a la espera de soluciones.

Las primeras alertas sobre el colapso digital surgieron a partir del 20 de diciembre, cuando usuarios empezaron a compartir su frustración en la red social X. El comunicador especializado en temas sanitarios, Ronny Vásquez, recopiló estos testimonios, visibilizando la magnitud del problema.

Uno de los afectados preguntó directamente a la entidad: “¿Saben hasta qué día estará sin servicio su página para consultar el estado de PQRD? Llevo varios días sin poder ingresar (sic)”.

Ante este tipo de reclamos, la respuesta de Supersalud llegó de manera privada y puntual, sin ofrecer explicaciones públicas ni alternativas claras para los demás usuarios.

Quienes han intentado ingresar a la web oficial solo encuentran mensajes de error que sugieren revisar la dirección o regresar a la página principal, sin que esto resuelva el obstáculo.

La falta de información transparente ha incrementado la molestia y la confusión, pues la entidad no ha emitido comunicados oficiales sobre el origen de la falla ni sobre vías alternativas de atención.

De acuerdo con declaraciones internas recogidas por Suárez, desde la propia Supersalud se justificó la caída del portal citando “problemas con el servidor” y “labores de mantenimiento y actualizaciones”, aunque no se precisaron fechas para el restablecimiento total del servicio.

Mientras tanto, los reclamos y las dudas continúan acumulándose en las plataformas sociales, sin que exista una comunicación institucional abierta orientada a resolver la situación de quienes necesitan acceder a sus derechos en materia de salud.

La Superintendencia de Salud modificó manual de funciones para ampliar perfiles en cargos directivos

La Superintendencia Nacional de Salud oficializó el 13 de noviembre de 2025 cambios en su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, incorporando nuevas profesiones y perfiles académicos para posiciones en el Despacho del Superintendente y la Dirección de Innovación y Desarrollo.

El texto firmado por Jorge Ignacio Álvarez López, secretario general, establece que el ajuste busca “ampliar el universo de potenciales aspirantes idóneos” sin modificar la estructura ni las funciones fundamentales de los cargos.

El documento detalla que la Superintendencia actuó respaldada por la Ley 909 de 2004 y el artículo 122 de la Constitución Política, que exigen funciones y requisitos definidos para cada empleo público. Las modificaciones, contempladas dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigente desde 2021, fueron consultadas previamente con organizaciones sindicales, siguiendo el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 498 de 2020.

Tras la publicación, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó los perfiles habilitados para cargos de asesoría. En X, manifestó: “Sospechoso cambio en el manual de funciones de la SuperSalud. Se permite que profesores de educación física y publicistas puedan ser asesores de la entidad con salarios que con prima técnica superan $15 M”.

Según la resolución, la inclusión de estos perfiles pretende garantizar coherencia entre la planta de personal y las necesidades institucionales, aunque no aclara la razón específica para seleccionar las nuevas profesiones.

