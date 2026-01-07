Reviven mensaje de Vicky Dávila en el que señala a Trump de “peligro” para el mundo, y ahora le ‘echa’ flores: “Es una máquina”

Vicky Dávila dijo que en un eventual gobierno se aliaría con Donald Trump para derrotar el narcotráfico - crédito @VickyDavilaH/

La captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, el 3 de enero de 2026, intensificó las tensiones diplomáticas entre Colombia y el país norteamericano.

Esta operación y enfrentamiento también pusieron en el centro del debate a Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial, que provocó controversia por su apoyo incondicional a Donald Trump. Un respaldo que contrasta radicalmente con las críticas que ella misma le había dirigido al expresidente estadounidense años atrás.

En la madrugada del primer sábado de 2026, Estados Unidos ejecutó la operación Lanza del Sur, una acción militar para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes se les acusa de narcotráfico; mientras muchos gobiernos guardaron silencio o aplaudieron la operación, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó la acción, tildándola de “secuestro” y acusando a Washington de vulnerar la soberanía de Venezuela.

Vicky Dávila apoya a Donald Trump en medio de una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

En respuesta, Trump calificó a Petro de “un hombre enfermo”, lo acusó de estar vinculado al narcotráfico y amenazó con tomar medidas militares en Colombia si Petro no dejaba de “proteger criminales”.

Ante este panorama, Vicky Dávila expresó su apoyo explícito a Trump y en un mensaje publicado el 7 de enero en X, la periodista escribió: “¡TRUMP es una máquina! Cuando yo sea presidente, juntos derrotaremos la cocaína y los narcos en Colombia (...)”.

La periodista también publicó un video en el que reafirmó que, si llegara a la presidencia, buscaría una estrecha colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Solo con la ayuda y el respaldo de Estados Unidos, Colombia podrá enfrentar, combatir y derrotar al ELN y las disidencias de las Farc”.

Aseguró que la colaboración con las fuerzas armadas estadounidenses sería clave para desmantelar los carteles de droga y acabar con los cultivos de cocaína en el país.

Vicky Dávila no siempre opinó lo mismo de Donald Trump

Pero, la postura de Dávila fue vista como una contradicción por muchos de sus detractores, que rápidamente recuperaron mensajes de sus redes sociales de 2016, cuando la periodista rechazaba enérgicamente la posibilidad de que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos —en las votaciones de aquel año, cuando el líder estaba a punto de tener su primera presidencia—.

En una publicación del 8 de noviembre de ese año, Dávila expresó: “Ojalá quienes pueden votar en EEUU entiendan que Trump es un peligro como presidente, no solo para ese país, sino para el mundo (sic)”. Esta declaración se opone diametralmente a su apoyo actual al expresidente estadounidense.

Las críticas a Vicky Dávila no se hicieron esperar, en redes sociales, sus opositores recordaron su cambio radical de postura y cuestionaron si así eran sus convicciones. Para muchos, este giro representa un intento de alinearse con la política de Trump por conveniencia electoral.

En este momento, el clima político presidencial está más tenso que nunca, debido a una serie de eventos que agudizó la situación. Colombia se encuentra a las puertas de unas elecciones presidenciales, mientras las relaciones bilaterales con Estados Unidos atraviesan por un punto crítico.

La amenaza de una intervención externa solo agrega más incertidumbre al panorama; además, la preocupación del Gobierno de Petro sobre la preservación de la soberanía nacional sigue alimentando el ambiente de tensión.

Por otro lado, el Gobierno convocó una manifestación para defender la soberanía del país, en respuesta a las amenazas y críticas del presidente Trump. Esta movilización se da en un momento clave, cuando Vicky Dávila, con el respaldo de Trump, mostró su apoyo a las políticas de Estados Unidos, lo que añade una nueva capa de complejidad al escenario político nacional.