Qué pueden hacer los pensionados a los que no les subirá el valor de la mesada con el aumento del salario mínimo de 2026

A inicios de 2025, Colombia tenía más de 2.1 millones de pensionados en el Sistema General de Pensiones (SGP) - crédito Colprensa

El aumento del salario mínimo 2026 en Colombia determinará el valor de las mesadas pensionales para millones de personas. Según los decretos oficiales, el salario mínimo subirá a $1.750.905 y el auxilio de transporte a $249.095, lo que suma un total de $2.000.000 mensuales. Sin embargo, el ajuste no impactará a todos los pensionados por igual, ya que depende de factores como el tipo de fondo y el monto de pensión que reciben.

Al respecto, se debe tener en cuenta que, por un lado, en Colpensiones, las pensiones del salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) se indexan con el 100% del incremento del salario mínimo. Las mesadas superiores al smlmv se indexan con el 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Dane el año anterior. Mientras que en los fondos privados de pensiones (AFP), el criterio difiere para los que tienen una pensión básica y quienes reciben más. En estos, las pensiones del smlmv se indexan con el 100% del incremento del salario mínimo, tanto en modalidad de retiro programado como en renta vitalicia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

No obstante, hay muchas cosas que aún no quedan claras, sobre todo, para los que no ven un aumento de la pensión en enero con el ajuste del salario mínimo. Por eso, Infobae Colombia consultó a expertos en el asunto. Al respecto, el abogado Diego Acevedo, de Holland & Knight, resaltó que “el régimen legal colombiano establece que no todas las pensiones se reajustan con el salario mínimo”.

Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia en caso de que la reforma pensional del Gobierno Petro entre en vigor - crédito Colpensiones/Colprensa

Según él, “en la mayoría de los casos, el incremento anual de las mesadas pensionales se hace con base en la variación del IPC del año anterior, y no en el aumento del salario mínimo. Por eso, aunque el salario mínimo suba de manera significativa, muchas pensiones solo reflejan el ajuste por inflación”.

Pensiones que no son indexadas ni al salario mínimo ni al IPC

No obstante, aclaró que las pensiones del retiro programado, que son superiores al smlmv no son indexadas ni con el IPC ni con el smlmv, ya que el capital con que se pagan continúa administrado por las AFP y el pensionado asume el riesgo de extralongevidad y de mercado. Así las cosas, el crecimiento de esa pensión depende de la valorización de los títulos invertidos y no de variables macroeconómicas como el IPC.

De igual manera, precisó que “el reajuste con base en el salario mínimo aplica, principalmente, para las pensiones que equivalen exactamente a un salario mínimo legal mensual vigente, con el fin de garantizar que no pierdan su poder adquisitivo frente a ese ingreso básico”. Agregó que “las pensiones que superan ese monto se reajustan, por regla general, conforme al IPC certificado por el Dane, de acuerdo con la normatividad vigente”.

Para quienes quieren saber si su pensión debió aumentar, El director ejecutivo de Integral Soluciones Pensionales (ISP), Andrés Felipe Izquierdo, recomendó que, si es pensionado de Colpensiones, debe acudir de inmediato a la entidad a solicitar que se haga efectivo el reajuste de la mesada pensional con base en el smlmv o el IPC, según corresponda. Respecto a los fondos privados, aclaró que, si la mesada es superior al salario mínimo bajo la modalidad de retiro programado, “su mesada no va a aumentar en igual proporción al IPC y que incluso su indexación podría ser menor a ese índice”. Remarcó que la indexación depende 100% del comportamiento y valorización de los mercados.

Para 2026, el salario mínimo quedó en $2.000.000 y ahora se "salario vital" - crédito Luisa González/Reuters

Izquierdo añadió que, en estos casos, “los pensionados de las AFP pueden acudir a abogados expertos en pensiones para que revisen su caso y, mediante un estudio pensional y un análisis jurídico, se determine si durante su afiliación recibieron información precisa, completa, oportuna y verificable respecto de las diferencias entre regímenes pensionales”.

Qué hacer para confirmar si el ajuste del salario mínimo aplica a una pensión

En la misma línea, Acevedo recomendó que lo primero que se debe hacer es verificar el valor actual de la pensión y compararlo con el criterio de reajuste que le aplica, es decir, si la mesada está ligada al smlmv o al IPC. Añadió la importancia de revisar la resolución de reconocimiento de la pensión y los comunicados de la entidad administradora para confirmar cómo se liquidó el reajuste anual. Para quienes estén en fondos privados, remarcó que es fundamental verificar la modalidad pensional seleccionada.

Cuando los pensionados detectan inconsistencias en el ajuste, existen pasos formales que pueden seguir para reclamar. Andrés Felipe Izquierdo explicó que “si se logra demostrar falta de información precisa, objetiva y oportuna al momento de la afiliación inicial, en vigencia de la misma, y al momento de cumplir los 47 años (mujeres) o 52 años (hombres), se puede demandar el reajuste de la mesada pensional al valor al que hubiera tenido derecho en Colpensiones para que un juez condene a la administradora por falta de información y vicios en el consentimiento y, de ese modo, se repare e indemnice la afectación patrimonial”.

Acevedo describió el primer paso:

Presentar un derecho de petición ante la administradora de pensiones solicitando la explicación o corrección del reajuste.

Si la respuesta no es satisfactoria, el pensionado puede acudir a la jurisdicción laboral u ordinaria, según el régimen pensional aplicable, para reclamar el reajuste y el pago de las sumas dejadas de percibir.

Los pensionados pueden revisar sus casos de la mano de un experto - crédito Prosperidad Social

Uso de la acción de tutela

Sobre el uso de la acción de tutela, ambos insistieron en el carácter excepcional. El director ejecutivo de ISP advirtió que es un mecanismo extraordinario de amparo de derechos constitucionales. La recomendación es no interponer tutela, ya que, en general, las controversias sobre valores pensionales se deben dirimir ante un juez en un proceso ordinario.

Añadió que “la tutela solo es válida si el pensionado logra demostrar que su mesada es del salario mínimo legal mensual vigente y su indexación fue inferior al aumento de ese salario, pero en Colombia es poco usual porque las administradoras, tanto privadas como públicas, suelen ser muy precisas a la hora de indexar las pensiones del salario mínimo legal mensual vigente”.

Por su parte, el abogado de Holland & Knight coincidió en que la acción de tutela solamente procede “de manera excepcional cuando la falta de reajuste afecta derechos fundamentales, especialmente el mínimo vital del pensionado”. Explicó que “el pensionado debe demostrar que la omisión en el aumento compromete su subsistencia o condiciones de vida digna y que no existe otro medio judicial eficaz, o que la tutela resulta necesaria como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.