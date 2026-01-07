Polo Polo llamó “lavaperros” al ministro de Trabajo y desafió a Petro por denuncia en su contra: “Quien ha salido corriendo eres tú”

Miguel Polo Polo aseguró que Donald Trump debe revelar posibles nexos colombianos con el régimen de Nicolás Maduro - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a referirse a la denuncia penal presentada en su contra por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria. Esto, al considerar que, a través de publicaciones en redes sociales y en otros escenarios, respaldó una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia y la captura del presidente Gustavo Petro.

El congresista criticó al jefe de la cartera por la acción legal a la cual recurrió y recordó que está siendo investigado por hechos de corrupción. “Ahí está el lavaperros de Petro, el señor Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, que ahora se atreve a denunciarme porque, según, yo estoy incitando a que Donald Trump venga a invadir Colombia. Un tipo que está vinculado al carrusel de la contratación, el episodio de corrupción más grande que ha habido en la capital de Colombia, en donde la misma Corte Suprema lo está investigando porque tiene acusaciones serias de que cuando era concejal pedía coimas a millonarios contratos”, señaló.

Ante la denuncia interpuesta en su contra, Polo Polo reafirmó su postura y defendió su solicitud extendida al presidente estadounidense Donald Trump de tomar acciones en Colombiana para que “revele la verdad” sobre los supuestos vínculos de funcionarios connacional con el régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. “Eso es lo que le estamos pidiendo a Donald Trump: que revele la verdad, que actúe y que quien tenga que pagar, pague, ya sea aquí en Colombia o en la justicia gringa”, aclaró.

En ese contexto, envió un mensaje directo y desafiante al presidente Petro y lo señaló de utilizar a sus ministros como intermediarios. “No te tengo miedo. Ya nos hemos visto varias veces las caras y quien ha salido corriendo eres tú. Cuando quieras y donde quieras”, aseveró.

