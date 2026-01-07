Petro siguió retando a Trump y sacó a relucir las “históricas” cifras en su lucha contra el narcotráfico: “Irracionalidad”

El presidente Petro se defendió de las acusaciones de Estados Unidos con cifras - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una advertencia contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, expresando su supuesta preocupación por el avance del narcotráfico en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, Petro no ha hecho más que reaccionar a sus declaraciones.

Además, el jefe de Estado, a través de su gabinete ministerial, convocó una movilización ciudadana para reafirmar la soberanía del país y el apoyo popular el miércoles 7 de enero. Asimismo, a través de su cuenta personal de X, expuso las cifras de su gestión en la lucha antidrogas.

En la publicación, Petro defendió su gestión destacando que durante su administración se han alcanzado cifras “históricas” en la incautación de cocaína, asegurando que ningún otro Gobierno colombiano ni extranjero ha logrado un volumen semejante.

El mandatario de los colombianos le dedicó un nuevo y extenso mensaje al Gobierno de EE. UU. por relacionarlo con el narcotráfico - crédito @PetroGustavo/X

Según los datos presentados por el presidente, ya se han incautado 2.800 toneladas de cocaína certificadas y se espera llegar a 3.500 toneladas al finalizar su Gobierno.

“(...) Vamos a pasar de tres mil quinientas toneladas incautadas de coca en todo mi gobierno, van 2.800 toneladas certificadas, a fin de año. Es una cifra que ningún gobierno colombiano ni otro extranjero haya alcanzado. Una cifra histórica”. El presidente detalló que estas incautaciones han impedido que “32.000 millones de dosis” lleguen a consumidores estadounidenses.

Criticó la respuesta del Gobierno estadounidense a las cifras, señalando que “el Gobierno de EE. UU. reacciona diciendo que es la fuerza pública pero no yo, para decir la falsedad que soy el jefe del narcotráfico y tengo fábricas de cocaína para exportar a EE. UU. (sic)”.

Petro calificó esta postura de “irracionalidad política”, y sostuvo que ha priorizado desde el inicio de su Gobierno la incautación de estupefacientes y el cese de la aspersión con glifosato en cultivos ilícitos.

“Que irracionalidad política, al presidente más eficaz en la lucha contra el narcotráfico en el mundo y en la historia, en vez de agradecer la enorme ayuda de Colombia a los EE. UU., y de sacrificar centenares de soldados y policías en esa lucha, mientras no muere casi nadie de EE. UU., nos dicen que no dí las órdenes sino la fuerza pública por su cuenta (sic)”, señaló.

Petro aseguró que “desde el primer día de Gobierno di la orden de priorizar la incautación y dejar de envenenar campesinos pobres con glifosfato, miren la enorme eficacia de mi orden y mi ayuda a sostener la estabilidad de la sociedad de los EEUU (sic)”.

Petro afirma que las incautaciones de cocaína han frenado la llegada de 32.000 millones de dosis a consumidores estadounidenses - crédito @PetroGustavo/X

Cuestionó que al gobierno de Iván Duque no se le critique por el aumento de las hectáreas de coca, como sí ha ocurrido con el suyo: “ (...) en los tres años de mi Gobierno crecieron los cultivos 14.500 hectáreas, un poco más del 5% en todo el Gobierno de tres años, falta medir el fragmento del cuarto, es decir este nuevo año. Eso es mucho menos que un solo año de Duque 2020 al 2021, donde crecieron casi 15.000 hectáreas en solo un año”.

El presidente también vinculó el fracaso en el control de cultivos ilícitos durante el mandato anterior a la suspensión del programa de sustitución voluntaria, al expresar: “¿Quien debería ser investigado y el por qué de su fracaso? Porque Duque abandonó el programa Pnis, de sustitución voluntaria, generada por el odio uribista a los acuerdos de paz con las Farc. Miren el enorme daño que se le hace al país por votar contra la paz y las reformas sociales”.

Sobre la efectividad de su enfoque, Petro afirmó: “Logramos que el ritmo de incautación aumente mucho más que el crecimiento de los cultivos, luego cada vez incautamos más cocaína que lo que la mafia puede hacer crecer la materia prima. Esto significa más narcos insatisfechos, capturados y extraditados, ya van 700 en mi gobierno”.

El Gobierno de Petro destacó cifras récord en incautación de cocaína, con 2.800 toneladas certificadas y una meta de 3.500 toneladas - crédito @Mindefensa/X

El presidente enfatizó que “este es el momento de la sustitución voluntaria, cómo así que entonces EE. UU. retira su apoyo y se queda mirando y criticando nuestra eficacia, y atacando a mi y a mi familia cuando debería es ponernos una medalla (sic)”.

Petro concluyó señalando la necesidad de transformar los territorios afectados y expresó: “No se trata simplemente de pagar por sustituir desde una página de Bogotá, sino de transformar hacia el progreso de los territorios más excluidos de Colombia y más pobres donde se siembra la hoja de coca, como única solución para poder vivir (sic)”.