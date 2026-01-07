Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

En 2025 se terminaron de derrumbar las intenciones del Gobierno Petro de negociar con los grupos armados - crédito APR

Cuando comenzó el Gobierno de Gustavo Petro, una de las promesas fue consolidar una “Paz Total” en Colombia; sin embargo, a falta de ocho meses para que termine el mandato del gobernante de izquierda, los grupos armados se mantienen y el conflicto interno sigue siendo el problema principal de la nación.

Debido a que en 2025 se terminaron de derrumbar los procesos de paz con el ELN y las disidencias de las Farc, principalmente por las acciones terroristas que protagonizaron los grupos armados, el medio especializado InSight Crime publicó un informe en el que mencionó los niveles de violencia registrados en Colombia durante el año que terminó.

En primer lugar, mencionan el trasfondo histórico que dificulta que en Colombia se consolide un estado de paz, mucho más en la previa de unas elecciones presidenciales, en las que la violencia es la forma que tienen los grupos armados para destacar y tener visibilidad en las ciudades principales.

La violencia de Colombia en 2025

Los grupos armados protagonizaron varios actos terroristas durante 2025 - crédito Policía Nacional

Sobre el inicio de 2025, destacan el pacto de no agresión que tenía el Gobierno nacional con el ELN y el Estado Mayor Central, que a la postre fue clave para que se registrara el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas, siendo el Catatumbo la zona más afectada en cuanto a esa problemática.

Además de la región fronteriza con Venezuela, mencionan departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo y Guaviare como los focos de mayor gravedad para el conflicto interno.

Respecto a las claves del conflicto interno, mencionan que el narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo las fuentes que más generan ingresos económicos a los grupos armados.

En ese sentido, destacan que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína, lo que no ayuda a que el país se pueda alejar de los señalamientos internacionales, que también marcaron gran parte de la agenda durante 2025.

Colombia está viviendo una transición de poderes delincuenciales tras varios procesos de paz durante el siglo XXI - crédito EFE

En el informe mencionan que Colombia ha vivido una transición de conflictos en varias ocasiones, mencionando los procesos de desmovilización de las AUC y las Farc-EP durante el siglo XXI.

Sobre las estructuras paramilitares, destacan que del proceso de paz de 2006 nacieron varias estructuras criminales, como el Clan del Golfo; situación que se asemeja a lo registrado tras la firma del acuerdo con las Farc y la creación de disidencias de esta guerrilla.

“Grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las Farc. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las Farc que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador”, es parte del informe.

Otro punto clave de 2025 fue la desertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, lo que demuestra que el país está perdiendo terreno ante los grupos armados, que en la actualidad se han consolidado como los principales actores del narcotráfico en la región.

En el informe se afirma que la violencia podría agudizarse en la previa de las elecciones presidenciales - crédito Reuters

En la parte final se menciona que la violencia se podría agudizar en la previa de las elecciones presidenciales, principalmente por la postura que ha manifestado tener “Iván Mordisco”, que ha amenazado con responder de manera directa a las asonadas contra las disidencias.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, fueron las palabras del comandante del Estado Mayor Central al respecto.

Es por ello que puntualizan al indicar que la atención del Ministerio de Defensa debe enfocarse en las zonas de riesgo, puesto que hay hasta ocho departamentos en los que la presencia de los grupos armados podría influir en la participación política.