Frisby Colombia apelará decisión en España de cancelar tres de sus marcas: aseguró que su registro en la Unión Europea sigue vigente

Frisby responde a decisión en España: la compañía anuncia que apelará la cancelación de tres de sus marcas ante la OEPM - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

Frisby Colombia respondió oficialmente al nuevo revés que enfrenta en España por el uso de su marca. La compañía confirmó que la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) canceló tres de sus registros en territorio español, pero aseguró que apelará la decisión y que su portafolio de marcas en la Unión Europea sigue vigente.

El pronunciamiento se conoció el 23 de abril de 2026, el mismo día en que Frisby España informó que había obtenido un fallo favorable de la Oepm, entidad que declaró caducadas las marcas “Frisby” y “Frisby Pollo Frito” registradas por la empresa colombiana.

Desde Pereira, Frisby S.A. BIC emitió un comunicado corto en el que reconoció la decisión administrativa y dejó claro que el proceso todavía no termina.

“El 23 de abril hemos sido notificados de la cancelación de 3 de nuestras marcas en España por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm)”, señaló la compañía.

La compañía asegura que su portafolio sigue vigente en la Unión Europea- crédito Frisby S.A

La empresa explicó que acepta la existencia de esa resolución, pero no la da por definitiva. Por eso anunció que avanzará con la apelación dentro del proceso legal.

“Como compañía, respetamos esta decisión de primera instancia y haremos uso del recurso de apelación correspondiente”, indicó Frisby.

En palabras sencillas, esto significa que la autoridad española tomó una primera decisión, pero la empresa colombiana todavía puede pedir que esa determinación sea revisada por una instancia superior.

La disputa gira alrededor del uso de la marca Frisby en España. La firma española sostiene que la empresa colombiana tenía registros desde hace años, pero que nunca los usó realmente en ese país, por lo que pidió su cancelación.

La Oepm le dio la razón a Frisby España y declaró caducadas tres marcas: una correspondiente a productos cárnicos y alimenticios, otra para panadería, salsas y productos relacionados, y una más para servicios de restauración.

El caso entre Frisby Colombia y Frisby España continúa abierto tanto en procesos administrativos como judiciales dentro de España y la Unión Europea- crédito VisualesIA/Frisby España

Ese fallo se sumó a otra decisión tomada en marzo de 2026 por la Audiencia Provincial de Alicante, que revocó las medidas cautelares que frenaban la operación de Frisby España y permitió que esa sociedad siguiera usando ese nombre.

Ahora, Frisby Colombia insiste en que su defensa no se limita a España y que todavía mantiene protección sobre su marca a nivel europeo.

En su respuesta oficial, la empresa resaltó que “nuestro portafolio de marcas está vigente y registrado en la Unión Europea ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo)”.

Ese punto es importante porque, aunque perdió esta primera decisión en España, la compañía busca mantener la protección de su nombre en el conjunto de la Unión Europea. La Euipo, que funciona como la autoridad europea de propiedad intelectual, todavía no emite una decisión definitiva sobre ese caso.

Por eso, Frisby Colombia sostiene que la disputa sigue abierta y que aún existen varios frentes legales y administrativos en marcha.

“El proceso de defensa de nuestra marca FRISBY y sus signos distintivos continúa su curso a través de distintos procesos de tipo administrativo y judicial, tanto en España como en la Unión Europea”, agregó la empresa.

La disputa por el uso de la marca Frisby en Europa sigue creciendo mientras ambas compañías mantienen posiciones opuestas sobre la propiedad del nombre- crédito Frisby España

En otras palabras, la pelea no terminó con esta decisión de la Oepm. Lo que existe ahora es una nueva etapa en una disputa que sigue avanzando en varias oficinas y tribunales.

Frisby España, por su parte, había presentado esta resolución como una nueva victoria y afirmó que las marcas fueron canceladas porque nunca hubo uso real en territorio español. Incluso, esa compañía señaló que este era el segundo revés para la firma colombiana en menos de un mes, luego del fallo judicial de Alicante.

Sin embargo, Frisby Colombia mantiene una postura distinta: reconoce la decisión, pero insiste en que se trata apenas de una primera instancia y que aún faltan decisiones importantes, especialmente la de la Euipo.

Al cierre del comunicado, la empresa agradeció la atención pública sobre el caso y evitó entregar más detalles sobre la estrategia jurídica que seguirá.

“Agradecemos el interés de la opinión pública en este proceso y reiteramos nuestro compromiso de informar cuando así sea oportuno”, concluyó Frisby S.A. BIC.

Así, el conflicto por el uso de una de las marcas más reconocidas de comida rápida en Colombia sigue abierto en Europa, con nuevas apelaciones y decisiones pendientes en los próximos meses.