Bernie Moreno, senador estadounidense de origen colombiano, lanzó advertencia sobre la seguridad en las elecciones presidenciales 2026: “Colombia tiene que dejar la violencia política en el pasado”

Senador estadounidense lanzó advertencia sobre la seguridad en las elecciones presidenciales 2026 - crédito Rebecca Blackwell/Reuters

El senador estadounidense Bernie Moreno confirmó que viajará a Colombia para observar las próximas elecciones, acompañado por un grupo de otros legisladores de Estados Unidos. En su criterio, los comicios colombianos deben transcurrir en condiciones de seguridad y transparencia, destacando que “esta es la elección más importante en la historia de Colombia”.

El republicano recordó episodios de violencia política, haciendo referencia al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Moreno advirtió en diálogo con Noticias Caracol: “Algo como lo de Miguel Uribe Turbay no puede volver a pasar. Colombia tiene que dejar la violencia política en el pasado”.

El legislador consideró que la presencia de observadores internacionales refuerza la credibilidad del proceso electoral, en un momento en que distintos sectores exigen garantías para unas elecciones libres de presiones. Moreno se mostró optimista respecto al desarrollo de la jornada y remarcó: “Creo que el resultado está en manos de la gente de Colombia. Ellos tienen que decidir qué futuro quieren”.

Bernie Moreno expresó optimismo respecto al desarrollo de la jornada de los comicios del 31 de mayo, destacando que el pueblo colombiano es el encargado de decidir quién será su próximo jefe de Estado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a las relaciones bilaterales, Bernie Moreno insistió en la relevancia estratégica de Colombia para los intereses estadounidenses, planteando que el país sudamericano debería consolidarse como un socio esencial en el Shield of the Americas, una iniciativa de cooperación regional en seguridad y desarrollo.

“Es importantísimo que Colombia sea el aliado más importante de los Estados Unidos en el continente”, afirmó.

Consultado sobre un posible malestar del presidente de la República, Gustavo Petro, por su visita, Moreno negó esa percepción y aseguró haber mantenido una relación cordial con el mandatario.

Bernie Moreno desmintió a Petro sobre atentado contra Iván Cepeda

El senador republicano Bernie Moreno desmintió públicamente la existencia de un informe de la CIA sobre un supuesto plan de atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, contradiciendo las declaraciones previas del presidente Gustavo Petro y revelando una nueva fractura en la relación política entre Colombia y sectores del Congreso de los Estados Unidos.

La disputa se produce en un contexto marcado por el reciente asesinato de un senador y el aumento de la preocupación sobre la seguridad de los aspirantes a la Presidencia en las elecciones de 2026. El legislador afirmó que no existen registros oficiales sobre amenazas contra Cepeda en ninguna agencia de inteligencia estadounidense, a pesar de las declaraciones de Petro que aseguraban lo contrario.

Bernie Moreno negó que tuviesen conocimiento de amenazas contra Iván Cepeda, como lo afirmó Petro - crédito @berniemoreno/X

“La información dada a conocer por el presidente Petro es falsa: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el señor Cepeda ha sido informado de ello”, precisó Moreno tras consultar con las instancias oficiales en Washington.

El legislador, nacido en Colombia y con influencia en el Capitolio, también destacó su preocupación por la seguridad de “los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”. Además, instó al Gobierno colombiano a asumir plenamente la protección de todos los presidenciables. Esta aseveración, por su procedencia y su contenido, marca una diferencia central respecto de otras coberturas del mismo episodio, situando la discusión en los canales formales de inteligencia y no en filtraciones mediáticas.

Estados Unidos eleva la presión tras el asesinato de un senador en Colombia

Estados Unidos eleva la presión tras el asesinato de un senador en Colombia - crédito Ron Przysucha/Europa Press

La controversia diplomática se desarrolla en un ambiente de máxima sensibilidad, agravado por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay . A raíz de este hecho, Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, declaró que el Gobierno Trump “vigila de cerca la situación”.

A propósito, Kozak advirtió que cualquier atentado contra los candidatos presidenciales recibiría una “retribución terrible”, declaración que atribuye directamente la atención de Washington a la integridad de los contendientes principales en la próxima elección.

Estas declaraciones revelaron el grado de alarma internacional por la seguridad electoral en Colombia, a medida que se aproximan los comicios de 2026. El asesinato de Uribe ha elevado la presión no solo sobre las autoridades nacionales, sino sobre los organismos internacionales que observan el proceso.

Ante la gravedad de las denuncias, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció la convocatoria de una junta de seguridad extraordinaria con la participación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El objetivo de este encuentro, según informó Infobae, es verificar la existencia de amenazas y coordinar acciones preventivas para proteger a todos los candidatos.