Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Las declaraciones de Koral Costa aclaran que la ruptura con Murillo se produjo en buenos términos y priorizando el cumplimiento de sueños personales y profesionales - crédito @koralladiva/Instagram

Durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, uno de los participantes que más dio de qué hablar y generó reacciones divididas entre sus compañeros y el público fue Omar Murillo.

El actor, recordado por sus papeles en Sin senos no hay paraíso, La Selección, El man es Germán (de donde se desprendió su apodo de Bola 8) fue capaz de equilibrar una personalidad abierta y atrevida con roces y conflictos con otros participantes que le ganaron amores y odios entre los televidentes durante los más de dos meses que se mantuvo en el reality show hasta ser eliminado.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras se encontraba en el formato del Canal RCN, Murillo contó con el apoyo de su esposa, Koral Costa, creadora de contenido que durante ese periodo ganó notoriedad y seguimiento por su actitud confrontativa ante los detractores de Murillo.

Luego de casi dos décadas de unión, y ante los rumores del final de la relación debido a un nuevo proyecto en el que Murillo empezaría a trabajar en España, Koral Costa confirmó el final de su relación durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram.

Omar Murillo y Koral Costa sorprenden al anunciar un periodo de hasta un año sin contacto íntimo - crédito @bola8actor/Instagram

Ante la cantidad de preguntas que de manera reiterativa preguntaban por el estado de su matrimonio con Murillo, Koral explicó que justamente el nuevo proyecto del actor propició la separación, aunque aseguró que se produjo en buenos términos.

"Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieren lograr. Tú no tienes derecho a retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño no quieres que nadie lo retenga. El amor también es eso: permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, declaró la cantante en el video compartido el martes 6 de enero.

Las declaraciones de Costa han sembrado cierta ambigüedad, ya que si bien ratifican la existencia de una separación real y reciente, no detallan si se trata de una ruptura definitiva o tan solo de una etapa motivada por motivos profesionales y la distancia geográfica. La artista explicó que su decisión obedece a un sacrificio personal para acompañar el crecimiento profesional de Omar Murillo, a quien quiere ver feliz en su nueva etapa en España.

La pareja, casada civilmente en 2008, renovó votos matrimoniales bajo el rito católico en 2025 y adoptó un voto de celibato temporal como forma de fortalecer su vínculo - crédito @koralladiva/Instagram

La repercusión en las redes sociales ha sido inmediata. Entre los mensajes enviados por sus seguidores, destacan muestras de apoyo y palabras de aliento. Algunos escribieron: “Koral él y tú hacen una pareja maravillosa ante las cámaras, pero solo ustedes detrás sabrán las razones lo importante es que sean felices” y “Bueno, te llegará uno y con ese serás mamá y serás feliz”, reflejando tanto la admiración hacia la pareja como la empatía por la situación narrada públicamente por Costa.

Sin embargo, hubo otros usuarios que mostraron más dudas sobre lo dicho por Koral, debido a que en el pasado la pareja afirmó estar separada y todo resultó ser una maniobra publicitaria.

Cabe recordar que la pareja se casó por lo civil en 2008, y no fue hasta 2025 que decidieron renovar sus votos con una nueva boda siguiendo el rito católico. Previo a dicha ceremonia, la pareja afirmó que tenía intenciones de celebrar un voto de celibato con el que, según explicaron, se buscaba “depurar las energías del cuerpo” y fortalecer su vínculo desde otras dimensiones más allá de lo físico.

“Mi esposo y yo llevamos 17 años de casados y decidimos no tener relaciones sexuales de seis meses a un año (...) El único contacto que vamos a tener es de besos, pero si él llega a sentir excitación, o yo, pues no vamos a estar juntos”, afirmó Koral Costa sobre dicha decisión.