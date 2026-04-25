Nuevo ataque contra la fuerza pública en el Valle del Cauca: atacaron estación de policía en Jamundí con explosivos y fusiles

Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook

El corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca fue escenario de un nuevo episodio de violencia durante la madrugada de este sábado 25 de abril de 2026.

Una subestación de Policía fue blanco de hostigamientos armados, en una jornada marcada por la tensión y el despliegue de fuerzas de seguridad en la región.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron heridos ni víctimas fatales tras el ataque. Aunque no hay detalles confirmados, versiones recogidas en el lugar indican que una granada habría detonado dentro de la estación policial mientras se escuchaban ráfagas de disparos, informaron medios locales.

El ambiente de incertidumbre se intensificó por la circulación de un video en redes sociales en las que se aprecia a soldados en máxima alerta en respuesta al incidente.

Este episodio ocurre apenas veinticuatro horas después de que se produjeran dos explosiones en los Batallones de Cali y Palmira, eventos que llevaron a las autoridades a activar un plan candado para reforzar la seguridad en el departamento. Como parte de este operativo especial, se han incrementado los controles y la presencia militar en puntos estratégicos para prevenir nuevos ataques.

El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

De acuerdo con fuentes militares consultadas por El País, las acciones terroristas no hirieron a un ciudadano, pero generó conmoción en la comunidad aledaña a la zona: “Por fortuna, el artefacto cayó en un lote vacío ubicado a un costado de la unidad policial. Este hecho solo generó temor entre la comunidad por la fuerte explosión, especialmente cuando muchas personas iniciaban sus actividades laborales y comerciales”.

Ante lo ocurrido, la reacción de los uniformados fue inmediata: “Se registró un breve combate posterior a la explosión. Por eso, las autoridades de Jamundí adelantarán un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de reforzar los operativos que ya se ejecutan para proteger a las comunidades urbanas y rurales”, agregaron los militares.

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, dio orden inmediata que de que se despliegue mayor presencia de policías y soldados en el departamento del Valle del Cauca, para contrarrestar un posible nuevo intento de atentado y proteger la seguridad de los ciudadanos.

“Cúpula militar de las @FuerzasMilCol, junto al señor @mindefensa, nos desplazamos hacia #Palmira, Valle del Cauca, para el desarrollo de un Consejo de Seguridad con autoridades regionales. He ordenado el despliegue inmediato de unidades y el fortalecimiento de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el empleo de todas nuestras capacidades para restablecer el control territorial y proteger a la población. No vamos a ceder un solo espacio al terrorismo ni a las estructuras criminales que pretenden desestabilizar el suroccidente del país".

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, dio orden inmediata que de que se despliegue mayor presencia de policías y soldados en el departamento del Valle del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

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