Colombia

Gobernación del Caquetá advierte sobre dominio de Calarcá en el norte del departamento: “El control en esa zona lo tienen ellos”

Las declaraciones del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se dan por la muerte de dos uniformados en Cartagena del Chairá

El funcionario señaló en entrevista
El funcionario señaló en entrevista el dominio de una estructura armada ilegal en la región y la afectación a la población tras ataques a la fuerza pública

“El control territorial del norte del Caquetá está en manos de Calarcá”, advirtió la Gobernación del Caquetá en voz de su mandatario, Luis Francisco Ruiz, al alertar sobre la situación de seguridad que atraviesa el departamento tras el asesinato de dos policías en Cartagena del Chairá.

En entrevista con W Radio, la autoridad departamental reconoció que la presencia de estructuras armadas ilegales continúa marcando el rumbo del orden público en la región.

Según lo declarado por Ruiz al citado medio, el doble homicidio cometido en Cartagena del Chairá marcó un punto de inflexión en la seguridad local.

“Esto es una situación que hay que repudiar desde el inicio. Hacía muchos años no se presentaba ninguna afectación en la integridad de miembros de la Policía Nacional en el Caquetá”, expresó el gobernador durante la entrevista.

El mandatario sostuvo que la ejecución del ataque mostró un alto grado de organización y precisión. “Los videos muestran ráfagas de fusil, francotiradores, todo milimétricamente calculado”, señaló, aludiendo a la sofisticación empleada en el hecho violento.

El gobernador Luis Francisco Ruiz
El gobernador Luis Francisco Ruiz señaló que "el l control territorial del norte del Caquetá está en manos de Calarcá"

Las advertencias de la Gobernación no son recientes. Ruiz recordó en diálogo con W Radio que días antes ya se habían emitido alertas ante el deterioro del orden público.

Como antecedente, mencionó la desactivación de un carro bomba en Belén de los Andaquíes el 22 de diciembre. Sobre ese episodio, el mandatario explicó que se trató de “un vehículo con un sistema de activación moderno, manejado vía Wifi, con cerca de 250 kilos de explosivos de alto poder”.

A raíz de este intento de atentado, la administración departamental expidió un decreto para que los alcaldes reforzaran las medidas de protección en todos los municipios.

Respecto a la situación puntual de Cartagena del Chairá, el gobernador fue preciso al identificar la estructura que domina el territorio.

“Ese sector está liderado militarmente por el grupo armado ilegal de alias Calarcá. No puedo afirmar que hayan sido ellos los autores del atentado, pero el control territorial en esa zona lo tienen ellos”, expresó Ruiz, según recogió W Radio.

Asimismo, expuso que existen disputas entre diferentes facciones armadas. “Es una guerra entre ellos, pero el problema es que la población civil queda en medio. Unos llegan y piden una cosa, los otros llegan y piden lo contrario”, relató el gobernador.

Luis Francisco Ruiz expuso que
Luis Francisco Ruiz expuso que existen disputas entre diferentes facciones armadas

En relación con los indicadores oficiales de violencia, Ruiz puso en duda que las cifras de homicidios reflejen la verdadera situación en el Caquetá.

Consideró que el principal indicador de afectación actualmente es la extorsión. “Estamos con niveles nunca antes vistos de extorsión en el Caquetá. Están extorsionando a todo el mundo: funcionarios públicos, contratistas, campesinos, comerciantes y ganaderos”, afirmó el gobernador en la entrevista con W Radio.

En cuanto al proceso de paz, el mandatario departamental advirtió que los compromisos asumidos por los grupos armados deben traducirse en acciones concretas para que los esfuerzos no resulten en fracaso.

“La paz no es solo sentarse en una mesa. Es no reclutar, no extorsionar y no constreñir a la población. Mientras no se entreguen las armas y no haya una verdadera resocialización, esto va a fracasar”, concluyó.

Detalles de lo ocurrido

Un nuevo hecho de violencia sacudió al sur del país y reavivó la preocupación por la seguridad en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

En la noche del lunes 5 de enero de 2026, un ataque con armas de largo alcance contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, dejó dos uniformados muertos y otros dos gravemente heridos, mientras realizaban labores de vigilancia rural.

El subintendente Luis Alfonso Flórez
El subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, fallecidos mientras cumplían sus labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá.

El atentado ocurrió cuando los policías adelantaban controles de rutina en la vía que conduce hacia el corregimiento de El Paujil, un sector catalogado por las autoridades como de alta complejidad en materia de orden público.

