Fitch Ratings expuso los riesgos que enfrentaría Colombia tras la captura de Nicolás Maduro

Fitch Ratings advierte sobre posibles presiones de Estados Unidos hacia Colombia por la cooperación en la lucha antidrogas - crédito Brendan McDermid/Reuters

La captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, tras un operativo efectuado por tropas militares estadounidenses en Caracas, reflejan no solo una respuesta a la coyuntura local, sino una afirmación de sus intereses estratégicos en el Hemisferio Occidental.

De acuerdo con un informe publicado por la firma internacional Fitch Ratings, habría una magnitud de las consecuencias que podría acarrear un cambio abrupto en el liderazgo del vecino país, afectando el equilibrio político en la región y abriendo escenarios de incertidumbre geopolítica.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A su vez, la calificadora no prevé un impacto inmediato sobre la calificación soberana venezolana, dado que “los vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región son limitados”. Este elemento se convierte en un factor de contención temporal frente a una posible crisis de mayores proporciones.

Fitch Ratings indica que, ante una escalada militar o un agravamiento del conflicto tras la salida de Maduro, países vecinos podrían ver comprometida su seguridad y estabilidad, entre ellos Colombia.

La 'descertificación' de Colombia bajo el gobierno de Donald Trump representa un riesgo inmediato según Fitch Ratings - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Según el análisis de la firma, Colombia podría enfrentar nuevas presiones desde Estados Unidos debido a cuestionamientos sobre la cooperación en materia antidrogas.

Además, señala que el vínculo bilateral, teniendo en cuenta la descertificación de Colombia bajo la administración de Donald Trump, representa el principal canal de riesgo para el país en el corto plazo. La decisión de considerar insuficientes los esfuerzos colombianos contra el narcotráfico abrió la puerta a posibles medidas restrictivas por parte de Estados Unidos.

No obstante, Fitch Ratings aclaró que el impacto de esta dinámica dependerá del resultado de las elecciones presidenciales colombianas, previstas para mayo, y de la postura que asuma el próximo gobierno respecto a la colaboración con Washington.

“Esto podría exponerla al riesgo de algún tipo de presión estadounidense, pero es probable que esto dependa de la disposición del ganador de las elecciones presidenciales colombianas, previstas para mayo, a cooperar con Estados Unidos”, indicó la agencia en su informe.

Colombia fue el principal destino de migrantes venezolanos durante la crisis bajo Nicolás Maduro, lo que impactó la economía y la sociedad local - crédito Cancillería

Por otro lado, la calificadora internacional recordó que Colombia fue el mayor receptor de migrantes venezolanos durante el régimen de Nicolás Maduro, hecho que influyó en los ámbitos económico y social. Una eventual transición política en Venezuela podría modificar la dinámica regional, especialmente si se reanudan los flujos comerciales que anteriormente tuvieron un peso considerable.

De acuerdo con Fitch Ratings, la reciente acción se alinea con la reafirmación de la “Doctrina Monroe”, fundamento de la política exterior de Estados Unidos, que prioriza limitar la presencia de China y Rusia en la región, según la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025.

Fitch Ratings subraya que la administración Trump no respaldó su intervención únicamente en los supuestos vínculos de Maduro con el narcotráfico, sino que busca también acceder al sector petrolero venezolano y reestructurar su infraestructura. No obstante, el reporte señala que todavía existe incertidumbre sobre cómo Washington implementará esas políticas y si, en algún momento, facilitar la transición democrática en Venezuela pasará a ser un objetivo prioritario.

Fitch Ratings destaca que una eventual transición política en Venezuela cambiaría la dinámica económica y social de la región - crédito Dado Ruvic/Reuters

Colombia tiene baja calificación crediticia

En diciembre de 2025, Fitch Ratings rebajó su calificación crediticia para Colombia, pasando de BB+ a BB, con perspectiva estable.

La decisión responde a la persistencia de déficits fiscales elevados, el aumento sostenido de la deuda pública y la ausencia de un ancla fiscal creíble, factores que han deteriorado la percepción internacional sobre la economía colombiana y encarecido el acceso a financiamiento externo.

Esta tendencia, según Fitch Ratings, no solo encarece el acceso a recursos internacionales, sino que podría convertirse en un obstáculo permanente para la recuperación y credibilidad del país.

La agencia alertó que el déficit fiscal podría rondar el 7,5% del PIB en 2026 –superior al 6,5% proyectado para 2025 y al 6,7% estimado para 2024–, lo que incrementa la preocupación en torno a la sostenibilidad fiscal. Además, el gasto primario crecería un 13% en 2025, lo que llevaría el déficit primario al 2,9% del PIB, muy por encima del 2,4% observado en 2024 y lejos de la mediana de los países con calificación ‘BB’, situada en -0,1%.

La agencia advierte que la combinación de déficits persistentes, bajo crecimiento y escaso margen para reducir el gasto amenaza con consolidar el deterioro fiscal como un rasgo estructural de la economía colombiana.

Imagen de referencia - Las decisiones del próximo gobierno colombiano serán clave para definir la cooperación con Washington y el manejo de los desafíos binacionales - crédito Shutterstock

Expertos y actores sociales coinciden en que la crisis va más allá de simples indicadores técnicos. El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señala que revertir el escenario exige un equipo técnico de alto nivel capaz de diseñar y ejecutar una estrategia integral.

En sus palabras: “Se va a requerir un equipo técnico del más alto nivel para corregir el rumbo, que incorpore caminos para crecer más, atraer inversión, generar confianza, revisar exenciones y evasión, que modifique la estructura tributaria para crecer y que avance en una estrategia audaz de desregulación”.

Mientras que la abogada Carolina Restrepo Cañavera aclara que “Colombia no se ‘quiebra’ porque Fitch baje de BB+ a BB. Lo que dice es otra cosa: cayó la confianza en el ancla fiscal. El outlook estable no es pánico; es advertencia. Lo que aún sostiene a Colombia es su historial de estabilidad macrofinanciera y un Banco de la República independiente”.

Entre los factores que evitan un deterioro más acelerado, varios expertos señalan el papel de la independencia del Banco de la República y la tradición de estabilidad macrofinanciera, como claves para mantener cierta confianza en los mercados internacionales.