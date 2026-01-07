Colombia

Daniel Briceño se despachó contra marcha del Gobierno Petro: “Mientras los gestores de paz asesinan a los colombianos”

El exconcejal de Bogotá cuestionó duramente la convocatoria convocada por Gustavo Petro hoy 7 de enero de 2026, mientras en Colombia ocurren masacres que requieren más prioridad

Daniel Briceño arremetió contra la
Daniel Briceño arremetió contra la marcha convocada poor Gustavo Petro el 7 de enero de 2026 - crédito @Danielbricen/X/Presidencia

La convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para una movilización nacional este miércoles 7 de enero de 2026 a las 4:00 p. m., en defensa de la soberanía ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad.

La iniciativa, impulsada tras tensiones con Estados Unidos y descrita por el mandatario como un llamado a “defender la soberanía nacional” desde plazas públicas en todo el país, contempla marchas simultáneas, incluido un acto principal en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sin embargo, la postura crítica del exconcejal Daniel Briceño ha resonado en plataformas digitales. Según Briceño, la agenda impulsada por el Ejecutivo está desconectada de las urgencias del país y prioriza confrontaciones externas sobre la violencia cotidiana que sufren comunidades locales.

En su mensaje recordó que en apenas siete días se han registrado al menos “3 masacres con 10 personas asesinadas”, un dato que, afirmó, el Gobierno no ha abordado con la misma intensidad que dedica a la jornada convocada para hoy.

Daniel briceño cuestionó marcha del
Daniel briceño cuestionó marcha del Gobierno Petro - crédito @Danielbricen

Lo anterior haciendo referencia a las tres mujeres que fueron asesinadas en Santander de Quilichao, Cauca, la muerte de dos policías en Cartagena del Chairá, Caquetá, y el secuestro de cinco policías en Tibú, Norte de Santander.

Para el dirigente político, la participación en ese evento representa una desviación de las responsabilidades del Gobierno frente a la seguridad interna, y equiparó la marcha con un acto más ligado a la defensa de figuras extranjeras que a la atención de víctimas de violencia en Colombia.

Briceño insistió en que centrarse en discursos internacionales mientras persisten hechos letales dentro del territorio muestra “indiferencia” ante tragedias que aquejan a diversas regiones.

Las expresiones de Briceño reflejan una tensión creciente entre actores políticos sobre las prioridades del actual mandato.

Para él, la convocatoria no solo falla en responder a la violencia, también pone en duda la eficacia de movilizaciones que, en su opinión, no atienden las causas profundas de los enfrentamientos armados y asesinatos recientes.

El presidente de la República hizo un llamado a todos los colombianos para unirse, según él, en defensa de la soberanía y la democracia - crédito @petrogustavo/X

Vicky Dávila cuestionó movilización oficial y advirtió sobre riesgos institucionales

La convocatoria promovida por el presidente Gustavo Petro para una movilización nacional provocó una reacción inmediata desde sectores de oposición.

La periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila aseguró que dicha iniciativa no busca defender intereses nacionales, sino construir un escenario político orientado a prolongar la permanencia del actual mandatario en el poder, siguiendo, según ella, un libreto similar al aplicado por el régimen venezolano.

De acuerdo con Dávila, la estrategia gubernamental intenta fabricar una sensación de respaldo popular mediante presiones internas.

La candidata afirmó que empleados públicos y contratistas estarían siendo inducidos a participar para mostrar apoyo masivo.

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que “funcionarios y contratistas van obligados”, denunciando la circulación de correos institucionales que, a su juicio, buscan forzar asistencia a la marcha.

La dirigente también criticó el silencio de sectores cercanos al Ejecutivo frente a recientes expresiones del presidente.

La precandidata presidencial afirmó que
La precandidata presidencial afirmó que funcionarios y contratistas se les está obligando a salir a las calles - crédito @VickyDavilaH/X

Para ella, existen “amenazas” directas contra la ciudadanía, luego de que Petro insinuara la posibilidad de retomar las armas y llamara nuevamente a las calles a grupos que calificó como “revoltosos”. Desde su perspectiva, ese discurso incrementa la tensión social y erosiona la estabilidad democrática.

Otro blanco de sus cuestionamientos fue la canciller Rosa Villavicencio, tras declarar que Colombia cuenta con “un Ejército muy preparado” ante un eventual escenario de intervención extranjera.

Dávila consideró esas afirmaciones “irresponsables” y expresó que este tipo de mensajes solo agravan el clima de confrontación. Afirmó que la prioridad ciudadana es una transición tranquila y que el Gobierno debe retirarse “el 7 de agosto” sin sobresaltos.

La aspirante presidencial insistió en que las palabras del jefe de Estado constituyen una intimidación colectiva. Calificó a Petro como “violento” y “torpe”, asegurando que su proyecto político no prosperará y que deberá abandonar el cargo en la fecha constitucionalmente establecida.

“No se quedará eternamente”, remarcó, enfatizando que el relevo democrático es inevitable.

Finalmente, Dávila lanzó una advertencia directa a Petro luego de conocerse el traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense. Recordó que Donald Trump señaló que “es el siguiente”, sugiriendo que los líderes autoritarios terminan enfrentando consecuencias.

En ese contexto, afirmó que el oficialismo no logrará imponer un heredero político y que cualquier intento de continuidad será derrotado “en las urnas”.

