WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

Westcol se refirió a la posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en Colombia - crédito @Patricioclips/Tiktok

El endurecimiento de la retórica de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026, ha generado preocupación y alarma en Colombia, país que ha pasado de ser uno de los principales aliados militares de Estados Unidos en la región a convertirse en un posible objetivo de una nueva operación, según las mismas palabras del mandatario estadounidense.

Las tensiones se incrementaron el domingo 4 de enero de 2026, cuando Trump, durante un encuentro con periodistas a bordo del avión presidencial, dirigió duras acusaciones contra Gustavo Petro, a quien definió como un “hombre enfermo” y lo responsabilizó de operar “molinos de cocaína, fábricas de cocaína”, además de afirmar que disfruta hacer y vender cocaína a Estados Unidos.

Preguntado en el Air Force One sobre la posibilidad de que Washington ejecute una acción similar a la realizada en Venezuela, Trump respondió: “Me suena bien”.

WestCol rechazó en una transmisión la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Colombia - crédito @westcol/Instagram y Europa Press

Horas después de la captura de Maduro, Trump declaró en una rueda de prensa que Petro “está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se guarde las espaldas”, mientras que en diciembre ya había advertido que el mandatario colombiano “será el siguiente” dentro de su campaña contra el narcotráfico, que en su primera etapa estuvo enfocada en el régimen chavista venezolano.

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron reacciones en distintos sectores políticos y hasta del entretenimiento. Uno de los pronunciamientos más virales surgió de Luis Villa, conocido en el ámbito digital como WestCol, que durante una transmisión en directo expresó su rechazo a la posibilidad de una intervención militar en Colombia.

Villa afirmó que sería “uno de los primeros en defender su patria”, pero consideró que la idea de una incursión estadounidense está lejos de concretarse.

Colombia pasa de ser aliado estratégico de Estados Unidos a potencial objetivo de una nueva operación antidrogas - crédito redes sociales/X

“Este marica cree que Petro está solo ¿Este marica cree que yo qué? (...) que yo estoy pintado en la pared, ¿o qué? ¿Que yo voy a permitir que entre a mi país así como si nada? Yo soy el primer streamer, escuchen esto, yo soy el primer streamer que le va a acabar la guachafita a Trump. El primer streamer que acaba una guachafita. El primero que acaba una guerra”, expresó entre risas, declaración que rápidamente se difundió en redes sociales.

El creador de contenido nacido en Antioquia agregó: “No, mentira. Vean, yo les voy a decir algo, eso no va a pasar, él nunca va a poder entrar a Colombia. ¿Debería? Sí, la verdad. Nos haría un favor a todos, pero no va a pasar”

En efecto, las palabras del streamer paisa desataron todo tipo de comentarios en redes sociales: “jajaja lo va a defender boxeando jajajajajajaa”; “😂😂west es petrista, es de los mios😂😂" ; “la gente que apoya a trump, todo bien en casa?” ; “cuidado lo despiertan” ; “Van a bombardear a westcol” ; “Por culpa de trump me toca darle la razón a Wes 😂😂" ; “el que esta en contra de petro, y de paso, en contra del pueblo, odia a la cucha (sic)”, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

