Colombia

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

El creador de contenido y streamer antioqueño aprovechó su plataforma para rechazar, entre risas, una posible intervención estadounidense en el país que lo vio nacer

Guardar
Westcol se refirió a la posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en Colombia - crédito @Patricioclips/Tiktok

El endurecimiento de la retórica de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026, ha generado preocupación y alarma en Colombia, país que ha pasado de ser uno de los principales aliados militares de Estados Unidos en la región a convertirse en un posible objetivo de una nueva operación, según las mismas palabras del mandatario estadounidense.

Las tensiones se incrementaron el domingo 4 de enero de 2026, cuando Trump, durante un encuentro con periodistas a bordo del avión presidencial, dirigió duras acusaciones contra Gustavo Petro, a quien definió como un “hombre enfermo” y lo responsabilizó de operar “molinos de cocaína, fábricas de cocaína”, además de afirmar que disfruta hacer y vender cocaína a Estados Unidos.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Preguntado en el Air Force One sobre la posibilidad de que Washington ejecute una acción similar a la realizada en Venezuela, Trump respondió: “Me suena bien”.

WestCol rechazó en una transmisión
WestCol rechazó en una transmisión la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Colombia - crédito @westcol/Instagram y Europa Press

Horas después de la captura de Maduro, Trump declaró en una rueda de prensa que Petro “está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se guarde las espaldas”, mientras que en diciembre ya había advertido que el mandatario colombiano “será el siguiente” dentro de su campaña contra el narcotráfico, que en su primera etapa estuvo enfocada en el régimen chavista venezolano.

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron reacciones en distintos sectores políticos y hasta del entretenimiento. Uno de los pronunciamientos más virales surgió de Luis Villa, conocido en el ámbito digital como WestCol, que durante una transmisión en directo expresó su rechazo a la posibilidad de una intervención militar en Colombia.

Villa afirmó que sería “uno de los primeros en defender su patria”, pero consideró que la idea de una incursión estadounidense está lejos de concretarse.

Colombia pasa de ser aliado
Colombia pasa de ser aliado estratégico de Estados Unidos a potencial objetivo de una nueva operación antidrogas - crédito redes sociales/X

“Este marica cree que Petro está solo ¿Este marica cree que yo qué? (...) que yo estoy pintado en la pared, ¿o qué? ¿Que yo voy a permitir que entre a mi país así como si nada? Yo soy el primer streamer, escuchen esto, yo soy el primer streamer que le va a acabar la guachafita a Trump. El primer streamer que acaba una guachafita. El primero que acaba una guerra”, expresó entre risas, declaración que rápidamente se difundió en redes sociales.

El creador de contenido nacido en Antioquia agregó: “No, mentira. Vean, yo les voy a decir algo, eso no va a pasar, él nunca va a poder entrar a Colombia. ¿Debería? Sí, la verdad. Nos haría un favor a todos, pero no va a pasar

En efecto, las palabras del streamer paisa desataron todo tipo de comentarios en redes sociales: “jajaja lo va a defender boxeando jajajajajajaa”; “😂😂west es petrista, es de los mios😂😂" ; “la gente que apoya a trump, todo bien en casa?” ; “cuidado lo despiertan” ; “Van a bombardear a westcol” ; “Por culpa de trump me toca darle la razón a Wes 😂😂" ; “el que esta en contra de petro, y de paso, en contra del pueblo, odia a la cucha (sic)”, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

Cabe recordar el inicio de 2026 generó un intenso movimiento en las redes sociales de usuario en el país y fuera de él tras el esperado reencuentro de Aida Victoria Merlano y Westcol en el stream “Todo tiene una explicación”, emitido el jueves 1 de enero a través de la plataforma Kick.

Merlano y Westcol hablaron sobre
Merlano y Westcol hablaron sobre varios aspectos personales de sus vidas - crédito WestCOL/YouTube

El evento, que comenzó a las 6:00 p. m. y se extendió por más de seis horas, atrajo millones de espectadores atentos a la evolución de la relación entre ambos creadores de contenido, marcada por episodios de nostalgia, traiciones, momentos emotivos y confrontaciones directas sobre su historia como pareja.

Temas Relacionados

WestColIntervención militarDonald TrumpGustavo PetroEstados UnidosVenezuelaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Aunque el delantero colombiano abrió el marcador, el equipo de la capital de Portugal perdió en semifinales con dos anotaciones en el tiempo de reposición

Luis Javier Suárez se quedó

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a

En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, que señaló el papel de la ministra Villavicencio tras sus declaraciones sobre la defensa de la soberanía de Colombia

En medio de la tensión

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

El expresidente del Congreso, que pese a su salida del órgano legislativo no ha cesado en su labor de oposición al actual Gobierno, hizo un paralelo entre el accionar del jefe de Estado con el exdictador venezolano, capturado por tropas de los Estados Unidos en Caracas

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo

Las millonarias recompensas por los líderes del ELN y las disidencias de las FARC que estarían refugiados en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro, se ha vuelto a hablar de la importancia de la frontera con Colombia para los grupos armados

Las millonarias recompensas por los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

BTS encabeza el top 10

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor