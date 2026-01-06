Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: "Lo que sube como palma..."

Según se dio a conocer en las últimas horas, los roces y polémicas de la comediante y panelista con compañeros y otras figuras en 'Qué hay pa' dañar' propiciaron la decisión de dar por concluido el ciclo

Tras conocerse el final de
Tras conocerse el final de 'Qué hay pa' dañar', el programa digital de Taguado en RCN, Bergonzi hizo una publicación poco después tomada como una indirecta relacionada con los conflitcos entre ambas exparticipantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Que hay pa' dañar/YouTube y @violetabergonzi/Instagram

Una de las apuestas del Canal RCN para impulsar su aplicación digital durante 2025 fue Qué hay pa’ dañar, espacio conducido por la comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity Valentina Taguado, que estuvo acompañada de los también humoristas Hassam y Johana Velandia.

Su estreno coincidió con las emisiones de MasterChef Celebrity en la televisión colombiana, propiciando que el espacio sirviera como plataforma para que Taguado reaccionara a lo que se emitía al aire, a la par con situaciones virales en redes sociales, principalmente relacionadas con creadores de contenido.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista Carlos Ochoa anunció en sus cuentas oficiales que dicha apuesta llegó a su fin, producto de una serie de situaciones que culminaron con la reciente renuncia de Johana Velandia para priorizar su más reciente formato de stand up comedy con el que estará de gira internacional.

Con un tono humorístico que caracteriza al comunicador, Ochoa se refirió así a la noticia: “Que se murió, que se murió el programa Qué hay para dañar de Valentina Taguado. Es que lo bue... lo malo no dura, lo bueno, lo malo no dura", expresó inicialmente y con un tono de sarcasmo recurrente durante toda su intervención que dio de qué hablar una vez se difundió la publicación.

Sobre la renuncia de Velandia, Ochoa afirmó: “¿Y cómo no iba a renunciar? Si, miren, tiene gira en México. ¡Guau! También en Panamá, gira por Estados Unidos y por España. No, mi amor, ella ya no necesita de un programa como estos".

Conflictos de Valentina Taguado dentro y fuera del programa

Distintas informaciones apuntaron que Valentina
Distintas informaciones apuntaron que Valentina Taguado mantenía diferencias significativas con la producción al punto que "no se la aguantaba nadie" - crédito @valentinataguado/IG

Las informaciones que apuntaban a diferencias entre la locutora y la producción se venían conociendo desde octubre de 2025. En La Corona TV del canal City TV, el presentador y conductor Ariel Osorio ya había advertido sobre las dificultades que atravesaba la convivencia tras bambalinas, señalándola como una profesional con “soberbia en su máxima expresión”, detallando que solía llegar tarde y pretendía imponer los temas sin atender las decisiones de producción. Esta actitud provocó, en su momento, una seria amonestación por parte de los responsables del canal.

Ochoa ratificó esta información en su reciente reel, afirmando que a la locutora “no se la aguanta nadie, que hay que cogerla, literal, con pinzas”.

También en octubre, se produjo un sonado conflicto con la presentadora y modelo Violeta Bergonzi, con la que Taguado coincidió en MasterChef Celebrity. Mientras contaba las diferencias con la que terminaría siendo la vencedora de la temporada, la locutora tomó una araña decorativa del set —parte del ambiente de Halloween— que se cayó de la pared. Al tomar el adorno lanzó una frase que desató controversia. “Entonces esa piroba (agarra la araña de decoración) Violeta... cómo se va a caer esa araña...”, dijo en tono burlón.

Esto motivó una dura respuesta de Violeta en su Instagram: “Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso. Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno de los que se burla (como siempre lo hace) se puede defender ni tiene espacio a la réplica. Das tu versión de los hechos siempre (ahora con tu Sancho Panza [aludiendo a su compañera en ese momento, la también exparticipante Valeria Aguilar] al lado que lo único que hace es aplaudirte cada estupidez que dices). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste hasta llorar con tu maltrato ¿y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”.

Así reaccionó Violeta Bergonzi a
Así reaccionó Violeta Bergonzi a las palabras de Valentina Taguado - crédito @violetabergonzi/IG

En las semanas siguientes la tensión también comenzó a perjudicar al equipo de trabajo cuando Hassam se valió de las redes para lanzar sugerencias sobre el ambiente tóxico que predominaba en Qué hay pa’ dañar, a lo que se sumaron las bromas que hizo Taguado relacionadas con el cáncer que padeció. La respuesta de la propia Taguado solo intensificó la controversia y profundizó la preocupación de los directivos de RCN que tomaron la decisión de finalizar el formato.

La humorista generó indignación al
La humorista generó indignación al referirse a la pareja del comediante como “Quimio”, provocando la reacción de Hassam - crédito @oficialhassam / Instagram - captura de pantalla 'Quá hay pa' dañar'

Ochoa dio a conocer que se consideró la posibilidad de mantener el formato junto a Valeria Aguilar como compañera de Valentina, pero la propuesta finalmente fue descartada. Según Ochoa, la acumulación de escándalos internos, sumada al desgaste causado por el carácter de Taguado, llevó a la negativa de proseguir con Qué hay pa’ dañar.

La indirecta de Violeta Bergonzi

La ganadora de MasterChef Celebrity subió a su cuenta oficial un video con un texto tomado como indirecta contra el final del programa de Valentina Taguado, con la que tuvo fuertes roces durante 2025 - crédito @violetabergonzi/Instagram

Aunque Taguado no se ha pronunciado sobre el final de Qué hay pa’ dañar, la ganadora de MasterChef Celebrity no desaprovechó la oportunidad y realizó una publicación en la que sin mencionar nombres, hizo una velada referencia a la noticia.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video bailando en la playa acompañado de las palabras “Y recuerda: lo que sube como palma cae como coco”. La publicación, interpretada como una referencia a la duración del programa digital, generó reacciones divididas entre quienes mostraron su apoyo a Bergonzi, y quienes consideraron que no era correcto mofarse de lo ocurrido con Taguado.

EN VIVO Sporting de Lisboa

Cuota alimentaria en Colombia en

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar,

Qué ver esta noche en

EN VIVO - Mercado de
Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

La asombrosa travesía de un

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

