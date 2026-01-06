Un niño de 8 años está en la UCI tras sufrir graves quemaduras en el 95% de su cuerpo en Soledad: familiares intentaban quemar gusanos

El menor fue alcanzado por las llamas cuando sus familiares intentaban eliminar una plaga de gusanos de un árbol de mango- crédito Colprensa

Un menor de 8 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Barranquilla, Atlántico, luego de ser llevado de urgencia tras sufrir quemaduras graves en el 95% de su cuerpo en medio de un accidente en el municipio de Soledad.

El hecho ocurrió mientras el menor visitaba la casa de sus abuelos en el barrio Alto de la Metro, según información confirmada por las autoridades.

La Secretaría de Salud de Soledad reportó que el niño presenta quemaduras de segundo y tercer grado, con lesiones especialmente en la espalda, glúteos, piernas y un brazo.

El accidente se produjo la tarde del domingo 4 de enero de 2025, durante una actividad en la que familiares intentaban eliminar gusanos de un palo de mango utilizando gasolina y fuego en la vivienda.

Según relató Wilder Romero, tío del menor, a Blu Radio, la madre del niño utilizó gasolina para encender el fuego y, en un momento, la llama alcanzó la ropa del menor, y ahí se agravaron las circunstancias.

El menor y su hermana se encontraban jugando a juntar gusanos para quemarlos - crédito archivo Colprensa

“Yo me encontraba haciéndole mecánica al carro junto con mi papá y estábamos manipulando la gasolina para limpiar los repuestos y donde estábamos un palo de mango tenía gusanos y comenzamos a quemarlos para que el niño jugara tranquilo. En un momento mi hermana, que también se encuentra en el hospital con una quemadura en una mano, le dio por encender el fuego. El niño se encontraba a espaldas de ella jugando y, en el momento en que arroja el pote con la gasolina, la candela corrió y él sufrió el incidente”, explicó Romero en declaraciones recogidas por la emisora.

La versión del abuelo, recogida por Las Noticias de Telecaribe, indica que a la menor le habían dado la instrucción de no quemar a los gusanos:

“Ellos empezaron a recoger los gusanos y empezaron a fregar con ellos ahí. Y vamos, lastimosamente, ella (la hermana) dice: Papi, ¿los quemo? No, no los vayas a quemar. Ella le tomó, no sé por qué se le ocurrió, pero vamos, que ella se tropezó cuando cogió la... Y el niño lo tenía atrás. Al tropezársele al niño, le cayó gasolina también. Luego el que más se prendió fue él”, relató.

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, informó, citado por el medio, que “recibimos en el centro de solución de la Metropolitana un niño con quemaduras graves en el 95% de su cuerpo. El niño, bajo unas circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, resultó quemado y fue atendido en nuestra institución. La verdad es que las versiones son muy confusas y en ese orden de ideas, junto con la Secretaría de Gobierno, hemos decidido dejar en poder de las autoridades competentes la investigación del caso que permita esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió con este niño”.

De hecho, en el medio local mencionado, el secretario de salud del municipio afirmó que en principio se creyó que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar.

Los menores usaron gasolina para prender fuego a los gusanos que vieron en un árbol de mango - crédito Enea Lebrun/Reuters

“Esta mañana, inicialmente se manejó algún tipo de sospecha por tema de violencia intrafamiliar. Sin embargo, las autoridades competentes, que es Policía y Paz en Adolescencia, hizo la investigación respectiva y emitió un comunicado diciéndonos que había sido un tema accidental. Sin embargo, el equipo, cuando fue atendido aquí en Soledad, el equipo de Ciudadela Metropolitana y el equipo de Hospital Universitario del Norte hicieron el reporte a ICV. Ya estos tendrán que hacer las investigaciones respectivas en caso de que ellos consideren que hay que hacer algún tipo de restablecimiento de derechos”, comentó.

De acuerdo con las autoridades, el menor reside habitualmente en el corregimiento de Palermo, Magdalena, y se encontraba en Soledad junto a su madre para visitar a sus abuelos cuando sucedió el accidente.