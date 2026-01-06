Turista mexicana calificó los platos típicos que probó durante su visita a Colombia: a la bandeja paisa no le fue bien

El video de la usuaria sobre gastronomía de Guatapé supera el millón de reproducciones en TikTok - crédito @gema_old/TikTok/Captura de Pantalla Colprensa

Hay controversia en las redes sociales después de que una turista de nacionalidad mexicana compartiera su experiencia con sus seguidores después de realizar un viaje a Colombia, específicamente a Medellín y a la Piedra del Peñol, ubicado en el municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia.

La viajera, que se identifica con el sobrenombre de @gema_old de TikTok, publicó un video en la plataforma digital y que acumula más de un millón de reproducciones, en la que evalúa varios platos típicos de la región, en medio de su estadía por el departamento colombiano.

“Calificando la comida que comí en Colombia siendo mexicana (Sin funas, plis)”, manifestó la creadora de contenido en la publicación.

Entre los comentarios que más polémica despertaron, la joven asignó a la tradicional bandeja paisa una calificación de 5 sobre 10, limitándose a decir: “Sin comentarios”.

Esta opinión fue percibida por varios usuarios de TikTok como una ofensa a la emblemática receta de Antioquia, lo que provocó una oleada de reclamos y solicitudes de explicaciones sobre su criterio de evaluación.

“Con la bandeja paisa nooooooo”; “quede ofendida con la clasificación de la bandeja paisa”; “Se me larga para México”; “bandeja paisa con morcilla? Mija usted dónde estaba metida”; “se nota que fue a Medellín la dama”; “Ud. comió bandeja paisa en Bogotá o que mija”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

En su recorrido gastronómico por Colombia, la autora del video calificó una amplia variedad de platos. El perro caliente recibió 6 puntos sobre 10, al señalar que no le agradó su “sabor dulce” ni la presencia de repollo. El puntaje más bajo fue para la lasaña de carne y pollo: 0 puntos, argumentando que “sabía a todo menos a lasaña”.

Por otra parte, dos opciones locales obtuvieron su máxima puntuación: el famoso calentao, que consiste en un desayuno con arroz, frijol, arepa y huevo, así como la limonada de coco, fueron destacados con 100 puntos sobre 10 por ser una “combinación simplemente deliciosa”.

No obstante, algunos internautas cuestionaron que haya probado algunos platillos que no hacen parte de la gastronomía colombiana.

“En Colombia no se prepara el perro con repollo”; “ni yo que soy colombiana he comido perro con repollo”; “¿en qué parte de Colombia te dieron perro caliente con repollo?”; “Comida colombiana: perro caliente - lasagna, te falto la tradicional pizza, o el sushi, o el ramen, todo muy colombiano”; “soy colombiana y jamás he comido perro caliente con repollo”, comentaron varios usuarios en el video de TikTok.

Mexicana en Colombia se cansó al subir la Piedra del Peñol

Además de las “comidas típicas” que degustó en Antioquia, la usuaria @gema_old también publicó un video en la que mostró su experiencia en la Piedra del Peñol, uno de los destinos turísticos más visitados por nacionales y extranjeros en Colombia.

En el filme publicado en su cuenta de TikTok, la mexicana colocó una fotografía donde reflejaba su felicidad al estar en uno de los lugares turísticos más importantes del departamento colombiano.

No obstante, compartió el momento donde se mostraba cansada tras subir los 740 escalones de la Piedra del Peñol. “La foto que subo (...) Lo que pasó detrás de la foto”, comentó la influencer.

A partir del 1 de enero de 2026, la tarifa de ingreso a la Piedra del Peñol quedó en 35.000 pesos por persona, una cifra que supera ampliamente la inflación acumulada y representa una tendencia de incrementos sostenidos año tras año, teniendo en cuenta que, para el año 2025, fue de 25.000 pesos.

El anuncio se difundió a través de los canales oficiales de la administración: “No pagas solo un ascenso, pagas una experiencia que se queda contigo para siempre. Desde cada escalón hasta la vista que te deja sin palabras. La cima te está esperando”, destacó la entidad responsable en sus publicaciones.

En redes sociales, muchos usuarios expresaron su inconformidad ante la noticia. Agentes de viajes señalaron que este ajuste los obligará a modificar los valores de sus recorridos, lo que podría impactar el flujo de visitantes a la emblemática formación de Guatapé.

