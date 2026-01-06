Operaciones en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, vuelven a la normalidad

Condiciones climáticas afectaron vuelos en la terminal aérea en Bogotá - crédito @AerocivilCol/X

En la madrugada del martes 6 de enero, el aeropuerto internacional El Dorado presentó retrasos por la baja visibilidad en las pistas de la terminal aérea.

Al menos 21 vuelos programados con destino a diferentes ciudades del país tuvieron que posponer su salida, ya que la nubosidad persistente dificultó las maniobras habituales durante la madrugada y primeras horas de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Informamos que, debido a las condiciones de baja visibilidad causadas por la nevada matutina, la operación aérea estuvo restringida hasta las 6:20 a. m., limitando las llegadas a 12 por hora”, señaló la Aeronáutica Civil.

Entre líneas seguidas, la entidad agregó que “esta situación generó demoras y retrasos en los itinerarios de vuelo”.

En la madrugada del martes 6 de enero, Bogotá amaneció con alta nubosidad, lo que afectó el servicio del Aeropuerto El Dorado - crédito @AerocivilCol/X

De esta manera, la Aeronáutica solicitó “a todos los viajeros mantenerse en contacto constante con sus respectivas aerolíneas para verificar cualquier cambio o actualización en sus reservas”.

Entre los itinerarios que sufrieron demoras: cuatro vuelos con destino hacia Ibagué (Latam) y Santa Marta y Medellín (Avianca).

Una hora después, a las 7:00 a. m., las autoridades aeroportuarias señalaron que la afectación continuó hasta que el clima permitió restablecer gradualmente los servicios.

Más de 20 vuelos se vieron afectados por el retraso en el aeropuerto El Dorado - crédito AERONÁUTICA CIVIL/Europa Presss