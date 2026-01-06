Operaciones en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, vuelven a la normalidad

En la madrugada del martes 6 de enero, el aeropuerto internacional El Dorado presentó retrasos por la baja visibilidad en las pistas de la terminal aérea.
Al menos 21 vuelos programados con destino a diferentes ciudades del país tuvieron que posponer su salida, ya que la nubosidad persistente dificultó las maniobras habituales durante la madrugada y primeras horas de la jornada.
“Informamos que, debido a las condiciones de baja visibilidad causadas por la nevada matutina, la operación aérea estuvo restringida hasta las 6:20 a. m., limitando las llegadas a 12 por hora”, señaló la Aeronáutica Civil.
Entre líneas seguidas, la entidad agregó que “esta situación generó demoras y retrasos en los itinerarios de vuelo”.
De esta manera, la Aeronáutica solicitó “a todos los viajeros mantenerse en contacto constante con sus respectivas aerolíneas para verificar cualquier cambio o actualización en sus reservas”.
Entre los itinerarios que sufrieron demoras: cuatro vuelos con destino hacia Ibagué (Latam) y Santa Marta y Medellín (Avianca).
Una hora después, a las 7:00 a. m., las autoridades aeroportuarias señalaron que la afectación continuó hasta que el clima permitió restablecer gradualmente los servicios.