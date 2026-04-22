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Pánico en bus de Transmilenio en el centro de Bogotá: grupo de delincuentes amenazó con cuchillo a los usuarios

La acción delictiva, ocurrida en la estación Calle 39, dejó a los ocupantes sin sus objetos personales

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Los atracadores despojaron a los pasajeros de sus pertenencias y escaparon antes de que el bus llegara a la estación Calle 39 de Transmilenio - crédito Transmilenio
Los atracadores despojaron a los pasajeros de sus pertenencias y escaparon antes de que el bus llegara a la estación Calle 39 de Transmilenio - crédito Transmilenio

Momentos de pánico vivieron usuarios del Transmilenio en Bogotá tras un nuevo episodio de inseguridad. Un grupo de delincuentes asaltó un bus de la ruta D20, empleando armas blancas para intimidar a quienes viajaban en el articulado.

El robo ocurrió cerca de la estación Calle 39, en pleno centro de la ciudad, alrededor de las 7:00 p. m. del martes 21 de abril.

De acuerdo con información revelada por el periodista y escritor Alejandro Villegas, los asaltantes abordaron el vehículo y obligaron a los pasajeros a entregar sus pertenencias bajo amenazas.

El hecho se produjo cuando el bus circulaba con pasajeros en horario de alta afluencia. Los responsables descendieron del articulado antes de llegar a la estación Calle 39, lo que impidió que las autoridades pudieran responder de inmediato al incidente.

El robo en la ruta D20 se suma a los recurrentes hechos de inseguridad que han afectado a Transmilenio en el centro de Bogotá - crédito Mebog
El robo en la ruta D20 se suma a los recurrentes hechos de inseguridad que han afectado a Transmilenio en el centro de Bogotá - crédito Mebog

Varios usuarios utilizaron redes sociales para exigir mayor seguridad al interior del sistema de transporte. La ciudadanía ha señalado a la administración de Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, pidiendo medidas urgentes para reforzar la presencia policial, especialmente en rutas consideradas de alto riesgo.

“En transmilenio sabiendo que la mitad del vagón porta cuchillos. ¿Qué trauma genera montar todos los días en eso sin saber si la puñalada le va a caer en cualquier momento?“; ”Hoy también casi me roban en TransMilenio, donde está la seguridad de Bogotá!!!! No tenemos Alcalde"; “Y a eso de las 6pm le robaron un celular a una chica en un bus que paraba en la estación Universidad Nacional por la 30. Yo estaba a unos metros dentro del bus...”; “En Transmilenio viajan mas indigentes que ciudadanos honestos”; “Carajo, o sea que ahora en cualquier momento y donde sea te pueden robar... Hasta en el transmilenio que se supone debería ser seguro”.

Captura de los delincuentes

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados por el delito de hurto tras una intervención rápida en el sistema Transmilenio.

Los agentes, adscritos al Grupo de Transporte Masivo, fueron alertados mientras realizaban controles en la estación Héroes sobre un robo que acababa de ocurrir en uno de los vagones.

Capturados luego de hurtar bolso en Transmilenio, serían los presuntos responsables de otro hurto en la estación de la calle 39 - crédito Mebog
Capturados luego de hurtar bolso en Transmilenio, serían los presuntos responsables de otro hurto en la estación de la calle 39 - crédito Mebog

Al llegar al lugar, una mujer informó a los uniformados que le habían quitado su bolso. Los sospechosos fueron interceptados dentro de un articulado y, tras la revisión, se les encontró un bolso, un computador y un celular que, según lo manifestado, habían sido robados minutos antes.

La acción policial permitió recuperar los objetos sustraídos y detener a los implicados, ambos de 23 años. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los detenidos también estarían relacionados con un hurto cometido el día anterior en la estación de la calle 39.

Los capturados, junto con los elementos recuperados, quedaron a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

Así como lo explicó el mayor Duván Cely, comandante de servicio masivo Transmilenio: “El día de hoy queremos informarle a toda nuestra comunidad que el servicio de transporte masivo logra la captura de dos ciudadanos, los cuales son sorprendidos dentro del sistema, al parecer hurtando. Estos ciudadanos son reconocidos por las víctimas y a su vez se logra la recuperación de los elementos que habían sido hurtados”.

Los presuntos delincuentes, fueron interceptados en uno de los articulados en el norte de Bogotá - crédito Mebog
Los presuntos delincuentes, fueron interceptados en uno de los articulados en el norte de Bogotá - crédito Mebog

El oficial agregó que: “Asimismo, estos ciudadanos estarían posiblemente involucrados en unos hechos de hurto también con relevancia que se presentaron el día de hoy, los cuales también serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos recuperados”.

Según el reporte oficial, este operativo se desarrolla en la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, orientada a fortalecer la vigilancia y la protección de los usuarios en el sistema de transporte masivo.

Las autoridades destacaron que la colaboración ciudadana fue clave para la captura, al alertar oportunamente a los uniformados sobre el robo y facilitar así la pronta reacción policial.

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