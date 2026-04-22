Colombia

Angie Rodríguez reveló que el general Carlos Fernando Triana fue retirado como director de la Policía por rumores internos

La exdirectora del Dapre denunció que al exdirector de la entidad lo vincularon con un evento realizado en Medellín en el que participó el alcalde Federico Gutiérrez

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Angie Rodríguez mostró su molestia ante la salida del general Triana como director de la Policía - crédito Colprensa
Angie Rodríguez mostró su molestia ante la salida del general Triana como director de la Policía - crédito Colprensa

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, reveló los motivos de la salida del general Carlos Fernando Triana como director de la Policía Nacional de Colombia.

La funcionaria, en una entrevista concedida a Blu Radio, aseguró que la destitución del ahora exalto oficial obedeció a un evento realizado en Medellín, en la que se habría reunido con el alcalde Federico Gutiérrez.

En su denuncia, Rodríguez aseguró que su supuesto encuentro fue informado al presidente Gustavo Petro, en la que, según ella, lo habrían acusado de ser participe de un supuesto plan para sacar al mandatario e la Casa de Nariño.

“La Policía tiene sus aspectos misionales en Medellín. Y a él lo sacan porque le inventaron un cuento que él andaba en un evento con el alcalde Federico Gutiérrez y le echaron el cuento de que estaba aliado con el cuento de querer sacarlo (del poder)”, declaró la gerente del Fondo de Adaptación al citado medio de comunicación.

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