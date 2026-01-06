Predial en Bogotá 2026: fechas, descuentos y pasos para declarar y pagar el impuesto según el calendario oficial

Impuesto predial 2026- crédito Alcaldía de Bogotá

Con el comienzo del año 2026, los propietarios de bienes inmuebles en Bogotá deben atender el pago del impuesto predial, una obligación que es determinada y publicada por la Secretaría Distrital de Hacienda a través de sus plataformas digitales.

La información correspondiente al nuevo periodo fiscal es cargada en línea para facilitar la consulta y el trámite por parte de los contribuyentes, quienes pueden acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

De acuerdo con el calendario tributario de Bogotá para 2026, los ciudadanos responsables del pago cuentan con un plazo inicial que permite acceder a un beneficio económico. Hasta el 17 de abril de 2026, quienes realicen el pago completo podrán obtener un descuento del 10 % sobre el valor liquidado.

- crédito Johan Largo/Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta fecha marca el límite para aprovechar el incentivo por pronto pago. Posteriormente, la fecha máxima para cancelar el impuesto sin descuento es el 10 de julio de 2026, día en el que vence el plazo ordinario establecido por la administración distrital.

Desde la Secretaría Distrital de Hacienda se indicó que el cumplimiento oportuno de esta obligación tiene implicaciones directas en la gestión financiera de la ciudad. “Pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos necesarios para ejecutar obras, invertir en programas sociales, mejorar la seguridad e infraestructura, y ayuda a los contribuyentes a evitar afanes, intereses y sanciones. Por eso, los invitamos a agendarse desde ya con el calendario tributario 2026 y aprovechar las opciones de pago, incluido el pago por cuotas, para cumplir con tranquilidad”, señaló Pablo Verástegui, director de Impuestos de la entidad.

La administración distrital recordó que miles de personas ya utilizan los canales digitales para cumplir con sus deberes fiscales. El proceso para declarar y pagar el impuesto predial se realiza por medio de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Para ello, el contribuyente debe ingresar al portal oficial, seleccionar la opción correspondiente al impuesto predial, iniciar sesión con correo electrónico y contraseña o registrarse si no cuenta con usuario activo.

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

Una vez dentro de la plataforma, se debe elegir la sección de Declaraciones, generar el documento respectivo y proceder con el pago. Este puede efectuarse de forma electrónica mediante PSE o, si se prefiere, imprimir la declaración para cancelarla en una entidad financiera autorizada. Al finalizar el trámite, el sistema permite descargar el comprobante de pago, el cual sirve como respaldo del cumplimiento de la obligación tributaria.

Datos oficiales indican que en los últimos 10 años el valor de los inmuebles en Colombia ha registrado un incremento promedio del 4 %, según el Índice de Valoración Predial del Dane. Este comportamiento es uno de los factores que incide en la liquidación del impuesto predial, junto con las características específicas de cada predio, como su uso, avalúo catastral y ubicación. La consulta de fechas y valores también puede realizarse directamente en los portales web habilitados por el Distrito.

Además del pago en una sola exhibición, Bogotá mantiene habilitado el sistema de pago por cuotas, una modalidad que ha estado vigente durante varios años y que permite dividir el valor total del impuesto en 4 cuotas sin necesidad de realizar el pago completo en una única fecha. Esta alternativa está dirigida a quienes optan por una distribución del compromiso financiero a lo largo del año.

- crédito Alcaldía de Bogotá

Las fechas definidas para el pago por cuotas del impuesto predial en 2026 son las siguientes: primera cuota, 5 de junio de 2026; segunda cuota, 14 de agosto de 2026; tercera cuota, 2 de octubre de 2026; y cuarta cuota, 4 de diciembre de 2026. Cada uno de estos plazos debe cumplirse de manera estricta para evitar recargos adicionales.

La Secretaría Distrital de Hacienda precisó que los pagos pueden efectuarse mediante convenios con distintas entidades financieras y a través de las plataformas digitales disponibles en el país, opciones que buscan ampliar los mecanismos de recaudo y facilitar el acceso de los ciudadanos. La información oficial sobre procedimientos, fechas y modalidades se encuentra disponible de forma permanente en los canales institucionales