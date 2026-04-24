Colombia

Gobierno oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

El Ministerio de Salud designó al exalcalde de Medellín en el cargo, en medio de cuestionamientos políticos por su perfil y situación judicial

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La designación se produjo tras la renuncia irrevocable de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, que dejó el cargo en vacancia definitiva - crédito Luis Noriega/EFE
La designación se produjo tras la renuncia irrevocable de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, que dejó el cargo en vacancia definitiva - crédito Luis Noriega/EFE

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente Nacional de Salud mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026. La decisión se produce luego de la salida del anterior titular del cargo y en el marco de las disposiciones legales que permiten la provisión de vacantes definitivas durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

De acuerdo con el documento expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, la designación responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la entidad tras la renuncia irrevocable de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, la cual fue aceptada por el Gobierno mediante el Decreto 0404 del 14 de abril de 2026.

En el mismo acto administrativo también se dispuso la terminación del encargo interinstitucional que venía ejerciendo Jaime Hernán Urrego Rodríguez en ese cargo.

El documento señala que la provisión del cargo responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la administración pública - crédito Ministerio de Salud
El documento señala que la provisión del cargo responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la administración pública - crédito Ministerio de Salud

El decreto señala que “el empleo de Superintendente Nacional de Salud (…) se encuentra en situación de vacancia definitiva como consecuencia de la renuncia irrevocable presentada por su anterior titular”, lo que habilita al Gobierno para proceder con el nombramiento en propiedad.

Asimismo, el documento hace referencia a las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, indicando que la provisión del cargo se sustenta en una excepción prevista por la norma. En ese sentido, se indica que la designación debe obedecer a circunstancias objetivas, ciertas y verificables que acrediten la necesidad de la provisión”, con el fin de asegurar el funcionamiento de la administración pública.

El acto administrativo también cita interpretaciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la doctrina administrativa nacional para sustentar la legalidad del nombramiento en el contexto preelectoral.

En cuanto a las funciones del cargo, el decreto recuerda que el superintendente Nacional de Salud tiene responsabilidades de dirección superior, representación legal, conducción estratégica y administración de la entidad. Así las cosas, ordena la comunicación oficial del nombramiento tanto a Quintero como a Urrego Rodríguez, y establece que la norma rige a partir de su expedición, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud tiene como función principal vigilar, inspeccionar y controlar el sistema de salud para garantizar el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos de los usuarios - crédito Supersalud

Cabe recordar que, desde el 15 de abril de 2026, la hoja de vida de Daniel Quintero Calle fue publicada en el portal de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción. A partir de ese momento se empezaron a registrar reacciones de distintos sectores frente a su posible llegada a la Superintendencia de Salud.

La discusión se trasladó al ámbito público mediante cartas abiertas y peticiones ciudadanas impulsadas por académicos, líderes sociales y organizaciones del sector salud. Una de estas iniciativas reunió más de 30.000 firmas en plataformas digitales y planteó la solicitud de reconsiderar la designación.

El documento, fechado el 17 de abril, expuso preocupaciones sobre el contexto del sistema sanitario y la idoneidad del perfil para asumir la dirección de la entidad. En el texto se afirmaba: “No más jugadas políticas con la salud de los colombianos”, como síntesis del planteamiento de los firmantes.

Entre los argumentos expuestos se incluyen consideraciones sobre la idoneidad técnica, la experiencia en el sector salud y la situación judicial del designado. En ese sentido, el documento indicó queeste nombramiento no responde a la gravedad de la situación de la salud en Colombiay advertió sobre posibles implicaciones en la gestión del sistema.

Daniel Quintero
Ciudadanos han pedido mayor celeridad en los procesos judiciales relacionados con Daniel Quintero - crédito Alcaldía de Medellín

Los firmantes también señalaron que el perfil requerido para liderar la superintendencia demanda experiencia específica en regulación y vigilancia, destacando la necesidad deuna Superintendencia de Salud liderada por personas con independencia, conocimiento, capacidad y experiencia comprobada”.

La carta contó con el respaldo de organizaciones como Transparencia por Colombia, Corporación Excelencia en la Justicia y Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, entre otras entidades.

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