Petro reveló porque Estados Unidos lo incluyó a él y a su familia en la Lista Clinton: “Me tienen ahí para que obedezca al presidente Trump”

Petro reveló porque Estados Unidos lo incluyó a él y a su familia en la Lista Clinton

El presidente de la República, Gustavo Petro, avivó el enfrentamiento con Estados Unidos al cuestionar abiertamente la política de sanciones estadounidenses y defender la soberanía nacional en un momento de alta tensión.

Esta postura se produce mientras Petro convoca movilizaciones en el país en respuesta a recientes declaraciones del presidente Donald Trump, que no descarta una intervención militar en el país andino. La reacción del primer mandatario apunta a consolidar respaldo interno y subrayar la defensa de la autodeterminación por las presiones externas.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, el gobernante de los colombianos profundizó sobre el significado de la libertad, asegurando que el pueblo colombiano es “libre” y “amante de la libertad”, palabras que cobran mayor fuerza después de convocar a marchas. El mandatario declaró: “Somos muy, pero muy libres, y amamos tanto la libertad que hasta nos matamos solo por venganza o por orgullo. Suicidas quizá como pueblo, pero libres a rabiar”.

El primer mandatario sostuvo que Colombia no es colonia de nadie, por lo tanto no se acepta que nos manden a callar - crédito @petrogustavo/X

El origen de la controversia se remonta a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de modificar los cargos contra Nicolás Maduro, retirando algunas referencias al cartel de los Soles en la nueva acusación y dejando fuera los detalles sobre supuestas redes de narcotráfico. Gustavo Petro interrogó al respecto: “Y si esto es así, ¿por qué me tienen en la lista Ofac a mí y a mi familia?, ¿no que era el testaferro de Maduro en los negocios del narco?”.

El presidente colombiano atribuyó su inclusión en la Lista Clinton a un intento de coerción política, dirigido, según Petro, para que obedeciera al entonces presidente Donald Trump.

En un tono desafiante, expresó: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump, pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar; opinar es libertad, silencio es esclavitud, decía el rubio estadounidense y anarquista —no sé si lo sabía—, gran poeta Walt Whitman”.

Petro añadió una dimensión cultural e intelectual a su mensaje, recordando las lecturas de Walt Whitman durante su estadía en prisión: “Me parecieron odas a la libertad humana individual, emancipatorios en versos. Invitaciones al escape rápido como las líneas de fuga del filósofo francés, maestro de escuela, posmoderno, Gilles Deleuze”. El mandatario buscó conectar estos referentes internacionales con rasgos que, a su juicio, distinguen a la sociedad colombiana: “Somos individualistas audaces y seductores del otro sexo, sabemos bailar muy bien, improvisando para poder alcanzar las estrellas, y en esas, se nos olvida la pareja”.

Petro se defendió de las advertencias de Trump

El presidente Petro destacó, en sus redes sociales, que su administración ha impulsado la mayor incautación de cocaína en la historia del país, implementó un plan de sustitución de cultivos y llevó adelante la toma de El Plateado, en Cauca, como parte de la lucha contra los grupos ilegales vinculados al narcotráfico.

Petro señaló que el es un presidente elegido de forma legítima - crédito @petrogustavo/X

Y detalló: “Bajo mis órdenes se tomó el Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer. He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos, en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas.”

Petro respondió a las críticas de los altos mandos de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

En paralelo, recalcó que su movimiento, el M19, logró la primera victoria electoral en la Asamblea Nacional Constituyente a inicios de los años 90 y fue protagonista del proceso que dio origen a la actual constitución: “Fue nuestro primer triunfo electoral. Con otras fuerzas y en respeto al pluralismo y la diversidad, hicimos un Pacto: la nueva constitución de Colombia, que debía construir un estado social de derecho en búsqueda de la garantía de los derechos fundamentales y universales del pueblo”, afirmó el mandatario.