Universitario definió su postura sobre la búsqueda del técnico de Millonarios: así será el futuro de Fabián Bustos

Fabián Bustos es técnico de Millonarios desde febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres, y afronta la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios ha tenido muchos problemas a lo largo del primer semestre de 2026, debido a los malos resultados en la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tanto con el técnico Hernán Torres, despedido tras los primeros tres juegos, y ahora con Fabián Bustos.

Con respecto a Fabián Bustos, Universitario lo buscó en las últimas semanas, ya que el actual tricampeón del fútbol peruano se interesó en el técnico argentino por su título en la Liga 1 en 2024. Tanto la afición como los directivos le guardan aprecio, y el entrenador también manifiesta un vínculo especial con el club peruano.

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Es por eso que el conjunto Crema anunció su decisión sobre la intención de quedarse con el técnico de Millonarios, un tema que causó polémica en el fútbol colombiano porque se dio en medio de la mala racha que lo alejó de los playoffs y en la Copa Sudamericana.

La decisión sobre Fabián Bustos

En rueda de prensa, el director deportivo de Universitario, Franco Velasco, aclaró en rueda de prensa las informaciones sobre el deseo del club para recuperar a Bustos, para que dirija al equipo en la temporada 2026 en la Liga 1 y la Copa Libertadores, en la que comparte grupo con Deportes Tolima.

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“Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, lo queremos mucho aquí en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, nada menos, pero respetamos que Fabián hoy tenga una relación contractual y deportiva con Millonarios, por lo cual no correspondería poder emitir un juicio sobre algún proceso de negociación, porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián. Hoy tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre esa relación o una eventual llegada a nuestra institución”, dijo.

El técnico Fabián Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

Sin embargo, el dirigente no descartó que, en otro momento, se pueda dar inicio a conversaciones para llegar a un acuerdo con el argentino, aseguró que seguirá atento a su situación en el fútbol colombiano y si sigue interesado en el cuadro Crema de la capital peruana.

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“El fútbol te da muchas oportunidades, son relaciones contractuales que se pueden conversar. No tenemos que hacer un checklist en donde solo tenemos que contratar entrenadores libres, así como nosotros vivimos de resultados, los entrenadores también lo hacen, muchas veces los resultados precipitan algún proceso de negociación”, señaló Velasco.

El técnico Fabián Bustos seguirá en Millonarios porque Universitario respetará su vínculo con los azules - crédito Colprensa

De esta manera, Universitario continuará con su búsqueda de entrenador por otro lado, espera dar con alguien de mucha experiencia, reconocimiento y títulos para mantener la hegemonía en la Liga 1 y destacar a nivel internacional, que es el otro objetivo en 2026.

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“Michaloutsos ya le está gestionando jugadores”

Por los lados de Millonarios, el equipo ya piensa en el segundo semestre y el primer paso es retener al entrenador, pues la junta directiva confía en su trabajo y quiere armarle un equipo acorde a sus necesidades y esquema táctico, pues la plantilla actual no tiene las suficientes variantes.

Según el periodista Guillermo Arango, de la emisora La FM, arrancó el proceso para contratar los refuerzos que Fabián Bustos pida para los azules, pese a que aún disputa la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, con el objetivo de que salga campeón en 2026.

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Ariel Michaloutsos (derecha) es el director deportivo de Millonarios, encargado de traer a los jugadores para el entrenador - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Fabián Bustos siente tranquilidad en Millonarios por el trabajo de Michaloutsos. Ya están gestionando refuerzos, posiciones, nombres inclusive de algunos jugadores. Michaloutsos ya le está gestionando jugadores para el próximo campeonato”, dijo el comunicador, citado por Deportes RCN.

Por el momento, solo se sabe que Alex Castro y Jorge Hurtado serían las primeras bajas por falta de minutos, además de que se buscaría un nuevo portero y volante mixto, según lo dicho por Arango en el medio radial.

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