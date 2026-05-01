Vicky Dávila lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro en el Día del Trabajo: “Este Gobierno corrupto ha destruido el trabajo formal”

Vicky Dávila sostuvo que el empleo formal representa cerca del 34% del mercado laboral en el Gobierno de Petro - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

El Día del Trabajo volvió a convertirse en un escenario de alta carga política en Colombia y es que este 1 de mayo, las movilizaciones y discursos oficiales giraron alrededor de las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, iniciativas que su Gobierno defiende como bandera central desde el inicio de su mandato, aunque en el Congreso de la República enfrenta múltiples frenos.

La jornada, que cada año concentra pronunciamientos sobre empleo, derechos laborales y condiciones de trabajo, también abrió espacio para nuevas tensiones entre el Ejecutivo y sectores críticos. En ese ambiente, el debate sobre el modelo laboral del país se trasladó con fuerza a las redes sociales, donde figuras públicas expresaron posturas encontradas frente al rumbo económico y social.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila estalla contra la gestión de Petro en materia laboral

Una de las voces más contundentes fue la de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, que lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración de Gustavo Petro. Desde su cuenta en la red social X, la comunicadora afirmó que el Gobierno “destruyó el trabajo formal” y atribuyó al actual modelo una caída en la calidad del empleo en el país.

El 1 de mayo en Colombia se desarrolló con discursos cruzados entre el Gobierno y sectores críticos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Dávila sostuvo que el trabajo formal “solo representa el 34%”, cifra que, según ella, refleja un deterioro profundo del mercado laboral. En su mensaje insistió en que “millones de colombianos viven del rebusque” y enfrentan una realidad diaria marcada por la incertidumbre económica y la falta de estabilidad.

PUBLICIDAD

En su publicación, la periodista también aseguró que la administración de Petro dejó sin acceso a beneficios laborales a una amplia parte de la población trabajadora: “Petro los condenó a no tener primas, vacaciones, seguridad social y todas las garantías que da un trabajo formal”.

La comunicadora amplió su posición al señalar que el Ejecutivo no tomó medidas efectivas para atender a los trabajadores informales, grupo que, según sus palabras, supera el 60% del total de la fuerza laboral. Su mensaje puso el foco en la estructura del empleo en el país y en la brecha entre trabajo formal e informal.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila señaló que en el Gobierno de Gustavo Petro la informalidad creció en gran medida - crédito @VickyDavilaH/X

En su mensaje, Vicky Dávila planteó la necesidad de fortalecer a las empresas para impulsar la generación de empleo formal y pidió condiciones más favorables para el empresariado: “Que los empresarios no sean perseguidos y que los impuestos bajen a cambio de generar nuevos y mejores puestos de trabajo”.

El cruce de posiciones en esta jornada dejó en evidencia la persistencia del debate sobre el rumbo económico del país, mientras el Gobierno insiste en su agenda de reformas y sus opositores cuestionan sus efectos sobre el mercado laboral y la estabilidad del empleo.

PUBLICIDAD

Informalidad laboral supera el 55% en Colombia

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la informalidad laboral en Colombia se ubicó en 55,6% durante marzo de 2026. Esta cifra muestra que más de la mitad de las personas ocupadas en el país trabaja sin acceso pleno a protección social ni condiciones laborales formales.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, cerca de 13,3 millones de personas trabajaron sin vinculación formal, según el Dane - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el trimestre móvil comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el indicador se situó en 55,3%. En ese periodo, alrededor de 13,3 millones de trabajadores permanecieron en la informalidad, lo que mantiene este fenómeno como un componente central del mercado laboral colombiano.

PUBLICIDAD

Las estadísticas también muestran diferencias marcadas entre regiones, pues en zonas rurales y centros poblados, la informalidad supera el 83%, mientras que en las principales ciudades el nivel resulta más bajo. Aunque se observa una leve reducción frente a los mismos periodos del año anterior, la informalidad continúa como uno de los principales desafíos estructurales del empleo en el país.